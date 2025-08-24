Najlepsze "odchudzone" naleśniki na słodko. Możesz je jeść i chudnąć
Uwielbiasz naleśniki, ale rezygnujesz z nich w czasie diety odchudzającej? Nie musisz wcale ich sobie odmawiać. Naleśniki na słodko mogą być bowiem doskonałym uzupełnieniem jadłospisu w czasie redukcji. Wystarczy jedynie, że niektóre składniki zamienisz na mniej kaloryczne i pyszny, sycący i dietetyczny posiłek będzie gotowy.
Czy można jeść naleśniki będąc na diecie?
Naleśniki są uwielbiane przez dorosłych i dzieci nie tylko na obiad ale i śniadanie. Można jeść je na wiele różnych sposobów, zmieniają nadzienie wedle uznania - doskonale smakują ze słodkimi dodatkami jak dżem, konfitura, ser, świeże owoce, ale wiele osób preferuje podawać je natomiast w wersji wytrawnej - ze szpinakiem, nadzieniem mięsnym czy ruskim.
Fakt, że przygotowuje się je z mąki, a dodatki często są kaloryczne nie świadczy o tym, że podczas odchudzania są zabronione. Wystarczy nieco zmodyfikować przepis, by otrzymać posiłek, który nasyci na wiele godzin i będzie wręcz pomocny w walce z nadprogramowymi kilogramami. Jak więc zrobić naleśniki na słodko w "odchudzonej" wersji? Podpowiadamy.
Jak zrobić "fit" naleśniki z serem?
Aby przygotować naleśniki, które będą wartościowym i dietetycznym posiłkiem, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt iż powinny być one źródłem białka. Z uwagi na to, najlepszą opcją na słodko będą naleśniki z chudym twarogiem. Ciasto warto natomiast zmodyfikować, używając mąki pełnoziarnistej zamiast białej. Jako niskokaloryczny dodatek, który przy okazji sprawi, że będą bardziej sycące, sprawdzą się natomiast świeże owoce - np. jagodowe. Oto jak zrobić fit naleśniki z serem krok po kroku.
Składniki
Ciasto
- 2 jajka
- 3/4 szklanki mleka 1,5 %
- 1 szklanka wody gazowanej
- 2 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej, pełnoziarnistej
- szczypta soli
Masa serowa
- 250 g twarogu chudego
- 100 g jogurtu skyr lub greckiego
- 2 łyżki ksylitolu
- Opcjonalnie pół łyżeczki aromatu waniliowego
Sposób przygotowania:
1.Wszystkie składniki na ciasto należy ze sobą połączyć mikserem na gładką masę.
2.Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni z niewielką ilością tłuszczu (świetnie do tego sprawdzi się olej w sprayu).
3.Składniki na masę serową zmiksować blenderem.
4.Gotowe naleśniki smarować serem i zawijać. Podawać z ulubionymi, sezonowymi owocami.
Smacznego!
