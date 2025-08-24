Czy można jeść naleśniki będąc na diecie?

Naleśniki są uwielbiane przez dorosłych i dzieci nie tylko na obiad ale i śniadanie. Można jeść je na wiele różnych sposobów, zmieniają nadzienie wedle uznania - doskonale smakują ze słodkimi dodatkami jak dżem, konfitura, ser, świeże owoce, ale wiele osób preferuje podawać je natomiast w wersji wytrawnej - ze szpinakiem, nadzieniem mięsnym czy ruskim.

Fakt, że przygotowuje się je z mąki, a dodatki często są kaloryczne nie świadczy o tym, że podczas odchudzania są zabronione. Wystarczy nieco zmodyfikować przepis, by otrzymać posiłek, który nasyci na wiele godzin i będzie wręcz pomocny w walce z nadprogramowymi kilogramami. Jak więc zrobić naleśniki na słodko w "odchudzonej" wersji? Podpowiadamy.

Jak zrobić "fit" naleśniki z serem?

Aby przygotować naleśniki, które będą wartościowym i dietetycznym posiłkiem, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt iż powinny być one źródłem białka. Z uwagi na to, najlepszą opcją na słodko będą naleśniki z chudym twarogiem. Ciasto warto natomiast zmodyfikować, używając mąki pełnoziarnistej zamiast białej. Jako niskokaloryczny dodatek, który przy okazji sprawi, że będą bardziej sycące, sprawdzą się natomiast świeże owoce - np. jagodowe. Oto jak zrobić fit naleśniki z serem krok po kroku.

Naleśniki dobrze jest smażyć z niewielką ilością tłuszczu 123RF/PICSEL

Składniki Ciasto 2 jajka

3/4 szklanki mleka 1,5 %

1 szklanka wody gazowanej

2 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej, pełnoziarnistej

szczypta soli Masa serowa 250 g twarogu chudego

100 g jogurtu skyr lub greckiego

2 łyżki ksylitolu

Opcjonalnie pół łyżeczki aromatu waniliowego

Sposób przygotowania:

1.Wszystkie składniki na ciasto należy ze sobą połączyć mikserem na gładką masę.

2.Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni z niewielką ilością tłuszczu (świetnie do tego sprawdzi się olej w sprayu).

3.Składniki na masę serową zmiksować blenderem.

4.Gotowe naleśniki smarować serem i zawijać. Podawać z ulubionymi, sezonowymi owocami.

Smacznego!

