Jak zrobić puree z ziemniaków?

Puree to jedna z form podania ziemniaków, którą preferuje zdecydowana większość Polaków. Wydawać by się mogło, że wykonanie tego dodatku obiadowego jest dziecinnie proste - wystarczy bowiem ugotować ziemniaki w osolonej wodzie, a następnie dodać masło i przecisnąć przez praskę lub ubić. Ta wersja jest najbardziej klasyczna, jednak dla osób, które mają wygórowane oczekiwania smakowe, dużo bardziej przypadnie do gustu puree z receptury Magdy Gessler. Restauratorka doskonale wie co należy zrobić, aby ziemniaczana masa była idealnie gładka i wyrazista w smaku. Jeśli zrobisz puree w ten sposób, już nigdy nie powrócisz do klasycznej wersji.

Magda Gessler - królowa polskiej gastronomii

Magda Gessler od wielu lat udziela wskazówek jak gotować smaczniej, a właścicielom restauracji zdradza triki na przyciągnięcie klientów i rozkręcenie kulinarnych biznesów, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest łatwe. Na przestrzeni lat, mimo iż znana z wybuchowego temperamentu i bezpośredniej szczerości, zyskała całą masę fanów, którzy chętnie śledzą nie tylko "Kuchenne rewolucje", ale również aktywność 72-latki w sieci. Restauratorka na Instagramie oraz Facebooku często przesyła tam pozdrowienia do obserwujących, a oni odwdzięczają się tym samym w komentarzach. Gessler słynie z tego, że jej tradycyjne receptury kulinarne są zawsze strzałem w dziesiątkę. Jesteście ciekawi jaki jest jej sposób na doskonałe w smaku i konsystencji puree ziemniaczane?

Aby puree było idealnie gładkie należy przecisnąć je przez praskę lub zblendować stepanishchev va stepanishchev va 123RF/PICSEL

Puree ziemniaczane według Magdy Gessler. Palce lizać

Magda Gessler nie traktuje ziemniaków jako mało istotnego dodatku obiadowego. Dla restauratorki są one kwintesencją smaku każdego dania głównego, dlatego też nawet zwykłe puree przygotowuje z uwagą o każdy szczegół. Według niej, najlepiej smakuje z dodatkiem pieczonego czosnku, który nadaje ziemniakom jeszcze lepszego smaku i aromatu. Jak robić idealnie gładkie puree z czosnkiem?

Składniki pół kg ziemniaków

70 g masła

200 ml śmietanki 30 proc.

200 g zmielonego twarogu

1 główka czosnku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Górę główki czosnku ściąć i skropić oliwą, a następnie zawinąć w folię aluminiową. Czosnek włożyć do nagrzanego na 200 st. C piekarnika, piec przed około 45 min (góra-dół). Ziemniaki (mniej więcej tej samej wielkości) obrać, umyć i ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić ziemniaki i zmiksować je blenderem lub przecisnąć dokładnie przed praskę. Upieczone ząbki czosnku rozgnieść widelcem. Do ziemniaków dodać śmietankę i rozgnieciony czosnek. Postawić ziemniaki na kuchence, na niewielkiej mocy palnika, a następnie dodać masło i zmielony twaróg, cały czas mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. Całość doprawić solą i pieprzem. Udekorować natką pietruszki lub koperkiem.

Puree ziemniaczane według Magdy Gessler gotowe!

