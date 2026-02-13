Spis treści: Jak zorganizować romantyczny poranek w walentynki? Śniadanie do łóżka na walentynki. Co przygotować? Jajka po benedyktyńsku na walentynkowe śniadanie. Przepis krok po kroku

Jak zorganizować romantyczny poranek w walentynki?

Nie bez powodu mówi się: "przez żołądek do serca". Nic tak bowiem nie imponuje - szczególnie kobiecie, jak ukochana osoba pieczołowicie starająca się dogodzić jej kubkom smakowym. Doceniamy małe gesty i aby zrobić wrażenie na drugiej osobie wcale nie potrzeba wykwintnych dań czy wizyt w drogich, eleganckich restauracjach. Liczy się bowiem gest, a proste, pyszne danie od serca ucieszy po stokroć. Jeśli na tegoroczne Walentynki chcesz zaskoczyć swoją drugą połówkę, przygotuj dla niej wyborne śniadanie do łóżka. Wystarczy, że zaopatrzysz się w kilka łatwo dostępnych składników, wstaniesz 20 minut wcześniej i przygotujesz pyszny posiłek na romantyczny poranek na dwojga.

Śniadanie do łóżka na walentynki. Co przygotować?

Jeśli zastanawiasz się, co możesz upichcić na śniadanie dla ukochanej osoby, najlepiej wziąć pod uwagę jej preferencje smakowe. Wybierz coś, co uwielbia jeść, a jednocześnie postaw na posiłek sycący, zdrowy i pożywny. Warto także użyć nieco wyobraźni i udekorować śniadanie, aby wyglądało jeszcze bardziej zachwycająco oraz apetycznie. Druga osoba z pewnością doceni twoje starania, będzie zajadać się ze smakiem, a dzień stanie się lepszy. Doskonałym pomysłem będzie coś z dodatkiem jajek, które w Polsce najczęściej przyrządza się na śniadanie i niemal każdy uwielbia je jeść. Może być to omlet na słodko, pancakes z owocami, klasyczna jajecznica czy jaja sadzone z tostami, jednak jeśli chcesz wybrać coś bardziej oryginalnego, przygotuj jajka po benedyktyńsku z sosem serowym na chrupiącym pieczywie. Brzmi smacznie? Zatem do dzieła.

Jajka na chrupiącym pieczywie z dodatkiem kremowego sosu i szczypiorku to coś, co zachwyci twoją drugą połówkę 123RF/PICSEL

Jajka po benedyktyńsku na walentynkowe śniadanie. Przepis krok po kroku

Potrawa już po samej nazwie może wydawać się skomplikowana w przygotowaniu, jednak tak naprawdę jest bardzo prosta. Oto czego będziesz potrzebować do przygotowania takiego śniadania dla dwóch osób:

Składniki 1 długa bagietka pszenna

1 łyżka oleju rzepakowego

4 plastry boczku wędzonego

1 mała cebula czerwona

4 jajka

serek topiony kremowy

100 ml śmietanki słodkiej

1/2 pęczka szczypiorku

sól i pieprz do smaku

odrobina masła

Sposób przygotowania:

Bagietkę przekrój na pół w połowie, następnie rozetnij na dwie części i umieść na rozgrzanej lub w tosterze. Plastry boczku i cebulę pokrojoną w piórka podsmaż razem. Serek topiony i śmietankę połącz, podgrzewając w rondelku na małym ogniu. Dopraw solą oraz pieprzem. W małym garnku zagotuj wodę. Z folii spożywczej wytnij kwadrat (około 10x10 cm) wysmaruj go cienką warstwą masła, a następie umieść na filiżance nieposmarowaną stroną do dna Do folii wybij jajko, zbierz razem rogi, zawiń nitką blisko jajka (powtórz tę czynność dla wszystkich jajek). Tak przygotowane jajka włóż do rondelka z wrząca wodą. Gotuj na bardzo małym ogniu przez 3,5 minuty. Wyciągnij folię z wody i rozetnij ją ostrożnie, a następnie umieść na podsmażonej bagietce z boczkiem i cebulą. Całość polej ciepłym sosem serowym i posyp pokrojonym szczypiorkiem.

Smacznego!

