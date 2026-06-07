Spis treści: Czy sklepowe tortille są zdrowe? Jak zrobić domową tortillę z trzech składników?

Czy sklepowe tortille są zdrowe?

Tortilla to płaski, okrągły placek wyglądem przypominający naleśnika. Te tradycyjne, wywodzące się z kuchni meksykańskiej przygotowywane są na bazie mąki kukurydzianej i pszennej można nadziewać na wiele sposobów. Doskonale smakują np. z mięsem mielonym, filetem z kurczaka czy czerwoną fasolą. Coraz częściej spotykane są przepisy także na tortille z dodatkiem wędzonego łososia, jajek i mieszanki różnych warzyw. Wnętrze tego wytrawnego placka można tak naprawdę modyfikować wedle uznania i osobistych preferencji smakowych. Mogą być one lżejszym zamiennikiem dla pieczywa i świetnym urozmaiceniem zdrowej diety, również u osób odchudzających się. Niestety większość wrapów, które możemy dostać w popularnych dyskontach jest nafaszerowana chemią. Aby placki się nie psuły, lepiej smakowały i był dłużej przydatne do spożycia, producenci są zmuszeni dodawać do nich konserwanty, substancje spulchniające, emulgatory, regulatory kwasowości, olej palmowy itp. Zazwyczaj skład takich placków jest długi, a tak naprawdę do ich przygotowania wystarczą jedynie trzy składniki. Jeśli chcesz sprawdzić jak smakuje zdrowa, domowa tortilla, wypróbuj poniższy przepis. Z pewnością będziesz do niego wracać.

Jak zrobić domową tortillę z trzech składników?

Patent na banalną w przygotowaniu, domową tortillę pojawił się niedawno w mediach społecznościowych i wywołał ogromne zainteresowanie internautów. Swoim patentem na oryginalne, idealne w smaku i konsystencji placki podzieliła się znana, kulinarna influencerka - Marzena Król. Do ich przygotowania nie użyła mąki kukurydzianej, a... ugotowanych ziemniaków. Wykonanie i efekt końcowy przedstawiła w filmiku na Instagramie.

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Składniki:

500 g ugotowanych i ostudzonych ziemniaków

300 g jasnej mąki orkiszowej lub pszennej

1 łyżeczka soli

Sposób przygotowania:

1. Ugotowane ziemniaki jeszcze kiedy są gorące dokładnie utłucz tłuczkiem na gładkie puree, bez grudek. Ostudź.

2. Dodaj mąkę oraz sól i zagnieć miękkie, elastyczne ciasto. Możesz dodać też ulubione zioła.

3. Podziel ciasto na 6 równych części. Moja patelnia ma 28cm i zależało mi na dużych plackach, jeśli masz mniejszą patelnię i chcesz mniejsze tortille możesz podzielić na 8 kawałków.

4. Każdą porcję podsypuj mąką i rozwałkuj na cienki, okrągły placek.

5. Dobrze rozgrzej patelnię (dopiero później zmniejsz moc)

6. Smaż tortille, na suchej patelni, na średniej mocy palnika przewracając je co około 30 sekund, aby równomiernie się piekły.

7. Gdy na powierzchni pojawią się charakterystyczne złociste, przypieczone cętki, tortilla jest gotowa.

8. Każdy jeszcze gorący placek cieniutko smaruję masłem.

9. Po upieczeniu przechowuję w misce pod pokrywką lub w lodówce w woreczku strunowym aby nie wyschły. Mrozić też polecam a woreczku strunowym.

Wskazówka: Upieczone tortille przykryj czystą ściereczką - dzięki temu pozostaną miękkie i elastyczne - czytamy na Instagramie.





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