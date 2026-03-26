Najlepszy mięsny przysmak na Wielkanoc. Jedz na obiad lub do kanapki

Jagoda Pazur

Można serwować go na ciepło, ale doskonale sprawdzi się również np. jako dodatek do kanapki. Mowa o boczku rolowanym, którego wykonanie wcale nie wymaga eksperckich umiejętności kulinarnych. Jak zatem w domowym zaciszu zrobić taki przysmak?

Boczek rolowany - składniki

Do zrobienia boczku rolowanego potrzebujesz następujących składników:

  • ok. 2 kg surowego boczku bez skóry,
  • 5 ząbków czosnku,
  • 5 suszonych śliwek,
  • 1 łyżeczka majeranku,
  • ½ łyżeczki gorczycy białej,
  • ½ łyżeczki kolendry,
  • ½ łyżeczki słodkiej papryki,
  • ¼ łyżeczki kminku,
  • ¼ łyżeczki chili.

Boczek rolowany - przepis

Zaczynamy od dokładnego umycia boczku i osuszenia go np. za pomocą ręcznika papierowego. W kubeczku łączymy wszystkie przyprawy: majeranek, gorczycę, kolendrę, słodką paprykę, kminek oraz chili, następnie w tak skomponowanej przyprawie obtaczamy boczek.

Czosnek obieramy, przepuszczamy przez praskę i nacieramy nim boczek. Ze śliwek pozbywamy się pestek, kroimy je na mniejsze kawałki i wykładamy na boczek. Kolejny krok to dokładne zrolowanie boczku, by powstała nam rolada. Zrolowany boczek warto w kilku miejscach związać sznurkiem kuchennym. Boczek zawijamy w folię spożywczą i zamykamy w lodówce na noc do zamarynowania.

Po tym czasie pozbywamy się z boczku folii i rozgrzewamy patelnię. Na rozgrzaną patelnię wykładamy boczek i podsmażamy go na średniej mocy palnika przez ok. 10 minut, regularnie obracając na każdą stronę. Po wstępnym podsmażeniu boczek delikatnie przekładamy do rękawa do pieczenia i całość układamy w naczyniu do pieczenia.

Piekarnik nagrzewamy do 170 st. C i pieczemy w nim boczek przez ok. 65 minut, ustawiając opcję pieczenia góra i dół.

