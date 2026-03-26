Boczek rolowany - składniki

Do zrobienia boczku rolowanego potrzebujesz następujących składników:

ok. 2 kg surowego boczku bez skóry,

5 ząbków czosnku,

5 suszonych śliwek,

1 łyżeczka majeranku,

½ łyżeczki gorczycy białej,

½ łyżeczki kolendry,

½ łyżeczki słodkiej papryki,

¼ łyżeczki kminku,

¼ łyżeczki chili.

Boczek rolowany - przepis

Zaczynamy od dokładnego umycia boczku i osuszenia go np. za pomocą ręcznika papierowego. W kubeczku łączymy wszystkie przyprawy: majeranek, gorczycę, kolendrę, słodką paprykę, kminek oraz chili, następnie w tak skomponowanej przyprawie obtaczamy boczek.

Czosnek obieramy, przepuszczamy przez praskę i nacieramy nim boczek. Ze śliwek pozbywamy się pestek, kroimy je na mniejsze kawałki i wykładamy na boczek. Kolejny krok to dokładne zrolowanie boczku, by powstała nam rolada. Zrolowany boczek warto w kilku miejscach związać sznurkiem kuchennym. Boczek zawijamy w folię spożywczą i zamykamy w lodówce na noc do zamarynowania.

Po tym czasie pozbywamy się z boczku folii i rozgrzewamy patelnię. Na rozgrzaną patelnię wykładamy boczek i podsmażamy go na średniej mocy palnika przez ok. 10 minut, regularnie obracając na każdą stronę. Po wstępnym podsmażeniu boczek delikatnie przekładamy do rękawa do pieczenia i całość układamy w naczyniu do pieczenia.

Piekarnik nagrzewamy do 170 st. C i pieczemy w nim boczek przez ok. 65 minut, ustawiając opcję pieczenia góra i dół.

