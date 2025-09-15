Jak polepszyć smak mięsnych potraw?

Potrawy mięsne są nieodłącznym elementem polskiej kuchni. Nasze mamy i babcie z pewnością miały wiele sprawdzonych patentów, dzięki którym schabowe czy polędwiczki były idealnie soczyste oraz kruche. Niegdyś praktyką stosowaną niemal w każdym domu było moczenie mięsa przez kilka godzin w tłustym mleku z dodatkiem cebuli. Mimo że taką marynatę wykorzystuje się do dziś, wielu ekspertów jest zdania, iż może mieć ona fatalny wpływ na zdrowie. Mleko, które stosuje się dziś do moczenia mięsa zazwyczaj jest pasteryzowane, a to oznacza, że nie posiada żadnych enzymów czy żywych kultur bakterii, które mogłyby wpłynąć na strukturę mięsa. Co gorsza, jedząc tak przyrządzone potrawy możemy nabawić się poważnego zatrucia pokarmowego.

Dlaczego moczenie mięsa w mleku to nienajlepszy pomysł?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że mleko - szczególnie to UHT, w kontakcie z surowym mięsem przyśpiesza proces gnicia. Ponadto dodatek cebuli sprawia, że w marynacie namnażać mogą się szkodliwe bakterie wywołujące zatrucie pokarmowe. Z tego też względu należy zachować ogromną ostrożność i przestrzegać kilku ważnych zasad:

Mleko do moczenia musi być świeże i najlepiej niepasteryzowane

Mięso należy moczyć w mleko nie dłużej niż 15 minut

Mięso wraz z mlekiem na czas moczenia wkładaj zawsze do lodówki

Po wyjęciu i osuszeniu mięsa z marynaty należy natychmiast poddać je obróbce termicznej

Zamiast mleka, jako marynaty do mięsa można użyć kefiru, maślanki lub soku z ananasa 123RF/PICSEL

Czym zastąpić mleko do moczenia mięsa?

Doświadczeni kucharze radzą, aby mięso przed przyrządzeniem moczyć w produktach mlecznych zawierających wysokie stężenie kwasu mlekowego - składnik ten wpłynie korzystnie na ich strukturę, a dodatkowo zapobiegnie psuciu. Może być to np.:

Maślanka

Kefir

Jogurt naturalny

Mało kto wie, że genialną marynatą do mięsa będzie również przecier z ananasa. Wystarczy zblednować kilka plastrów tego owocu, a następnie surowe mięso umieścić w powstałym płynie na około 1-2 godziny przed jego przyrządzaniem. Sok ananasowy wpłynie korzystnie na smak mięsa - nabierze ono lekko słodkiego posmaku i delikatności. Podobnie sprawdzi się także mango, papaja czy kiwi.

