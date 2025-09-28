Wbrew panującym opiniom, ziemniaki to jedne z tych warzyw, które idealnie sprawdzą się w czasie odchudzania. Wiele osób zupełnie niepotrzebnie ich sobie odmawia. Ziemniaki to zdecydowanie bardziej wartościowy i mniej kaloryczny wybór aniżeli makaron czy ryż. Mają wysoki indeks sytości, a ponadto są skarbnicą wielu witamin i minerałów. Dodatkowo ich zaletą jest fakt, że można kupić je w każdym sklepie spożywczym za niewielkie pieniądze. Jeśli tylko masz ochotę, możesz jeść je każdego dnia, ale pamiętaj, aby nie serwować ich w towarzystwie masła, śmietany czy tłustych sosów. Ziemniaki to także doskonały składnik sałatek, które możesz zabrać ze sobą do pracy czy szkoły. Podpowiadamy jak je przygotowywać, aby były dietetyczne i świetnie urozmaicały dietę.