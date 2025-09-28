Najlepszy zamiennik majonezu w sałatce. Ma mało kalorii, a smakuje wybornie
Sałatki to doskonały pomysł na posiłek, jeśli chcesz urozmaicić jadłospis o dodatkową ilość warzyw lub owoców. Są zdrowe, pożywne i sycące - szczególnie te na bazie ziemniaków. Jeśli szukasz zdrowszej i mniej kalorycznej alternatywy dla klasycznej sałatki z majonezem, te produkty skradną twoje serce. Nadadzą sałatce kremowego wykończenia i jeszcze lepszego smaku.
Spis treści:
- Czy sałatkę ziemniaczaną można jeść na diecie odchudzającej?
- Co dodać do sałatki ziemniaczanej zamiast majonezu?
- Przepis na lekką sałatkę ziemniaczaną krok po kroku
Czy sałatkę ziemniaczaną można jeść na diecie odchudzającej?
Wbrew panującym opiniom, ziemniaki to jedne z tych warzyw, które idealnie sprawdzą się w czasie odchudzania. Wiele osób zupełnie niepotrzebnie ich sobie odmawia. Ziemniaki to zdecydowanie bardziej wartościowy i mniej kaloryczny wybór aniżeli makaron czy ryż. Mają wysoki indeks sytości, a ponadto są skarbnicą wielu witamin i minerałów. Dodatkowo ich zaletą jest fakt, że można kupić je w każdym sklepie spożywczym za niewielkie pieniądze. Jeśli tylko masz ochotę, możesz jeść je każdego dnia, ale pamiętaj, aby nie serwować ich w towarzystwie masła, śmietany czy tłustych sosów. Ziemniaki to także doskonały składnik sałatek, które możesz zabrać ze sobą do pracy czy szkoły. Podpowiadamy jak je przygotowywać, aby były dietetyczne i świetnie urozmaicały dietę.
Co dodać do sałatki ziemniaczanej zamiast majonezu?
Jeśli uwielbiasz sałatki ziemniaczane, ale zależy ci aby przygotowywać je w nieco odchudzonej wersji, zamiast klasycznego majonezu możesz wybrać wersję "light" lub podkręcić smak posiłku dodając:
- Jogurt grecki
- Jogurt typu islandzkiego (skyr)
- Serek typu ricotta
- Śmietankowy, lekkim serek kanapkowy
Dobrą opcją będzie także połączenie odrobiny lekkiego majonezu z jogurtem lub serkiem, aby uzyskać bardziej kremową konsystencję. Na koniec wystarczy, że doprawisz sałatkę solę, pieprzem, dodasz odrobinę świeżo posiekanego koperku, szczypiorku czy natki pietruszki. Taka sałatka będzie sycącą bombą witamin, a dodatkowo pomoże zrzucić zbędne kilogramy.
Przepis na lekką sałatkę ziemniaczaną krok po kroku
Składniki
- 4 duże ziemniaki ugotowane w mundurkach
- 1 czerwona cebula
- 3 ogórki kiszone
- 1 łyżka majonezu light
- 2 łyżki gęstego jogurtu
- świeży szczypiorek, drobno pokrojony
- sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
- Ziemniaki ostudzić i obrać, a następnie pokroić w kostkę.
- Cebulę obrać, pokroić w cienkie piórka.
- Ogórki pokroić w kostkę.
- Wszystkie składniki przełożyć do miski, dodać jogurt, majonez, szczypiorek, doprawić solą i pieprzem, wszystko razem wymieszać.