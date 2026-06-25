Spis treści: Surowe czy w cieście? Tak najlepiej jeść czereśnie Najprostsze ciasto z czereśniami Nie tylko smakują. Czereśnie wspierają serce, jelita i odporność Czereśnie nie dla każdego? Kiedy mogą powodować problemy

Surowe czy w cieście? Tak najlepiej jeść czereśnie

Najzdrowsze są czereśnie jedzone na surowo, ale warto spożywać je także w przetworach i ciastach. Na letni podwieczorek proponujemy więc dziś ucierane ciasto z czereśniami. Jest proste w przygotowaniu, pyszne i zawsze się udaje, nawet początkującym.

Ciasto z czereśniami 123RF/PICSEL

Najprostsze ciasto z czereśniami

Składniki:

3 szklanki mąki,

6 jaj,

kostka dobrej margaryny,

szklanka cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 łyżki śmietany,

cukier waniliowy,

szczypta soli,

ponad pół kg dobrze wydrylowanych czereśni.

Przygotowanie:

1. Ucieraj mikserem żółtka, cukier, cukier waniliowy i pokrojoną w kostkę margarynę tak długo, aż masa będzie gładka. Następnie ubij pianę z białek z odrobiną soli i przesiej mąkę razem z proszkiem do pieczenia.

2. Cały czas ucierając, dodawaj do masy na przemian: łyżkę mąki, łyżkę ubitej piany z białek. Rób to aż do wyczerpania mąki i piany.

3. Połowę otrzymanego ciasta rozłóż na dnie prostokątnej foremki 25 x 40 cm. Na ciasto wyłóż wydrylowane czereśnie, oprószone odrobiną mąki. Do pozostałej części ciasta dodaj śmietanę i przez chwilę ucieraj do otrzymania jednolitej masy. Wyłóż ją na czereśnie, nie przejmując się, jeśli ciasto nie przykryje wszystkich owoców - ciasto dobrze rośnie podczas pieczenia.

4. Piecz przez około godzinę w temperaturze 180 st. Celsjusza. Po upieczeniu i wystudzeniu posyp ciasto cukrem pudrem.

Nie tylko smakują. Czereśnie wspierają serce, jelita i odporność

Czereśnie to nie tylko jedne z najsmaczniejszych, ale też najzdrowszych letnich owoców. Stanowią doskonałe źródło witamin: A, C oraz z grupy B, potasu, błonnika oraz silnych antyoksydantów (antocyjanów), które zwalczają stany zapalne i chronią komórki. Za sprawą zawartości bioflawonoidów czereśnie, zwłaszcza czerwone, są zaliczane do doskonałych przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki. Porcja czereśni dostarcza nam też wapnia, żelaza i dużej dawki jodu.

Badania wykazały, że czereśnie wspierają pracę serca, pomagają regulować ciśnienie krwi i wykazują silne właściwości przeciwbólowe przy dnie moczanowej. Co ważne, są też niskokaloryczne i z powodzeniem mogą po nie sięgać zarówno osoby na diecie jak i chcące utrzymać wagę i szczupłą sylwetkę. Czereśnie poprawiają trawienie, regulują pracę jelit, przeciwdziałają zaparciom i działają nawadniająco.

CIEKAWOSTKA: Czereśnie ułatwiają zasypianie! Są jednym z nielicznych naturalnych źródeł melatoniny, która pomaga regulować cykl dobowy.

Czereśnie nie dla każdego? Kiedy mogą powodować problemy

Warto mieć świadomość, że mimo tych wszystkich zalet, czereśnie spożywane w nadmiarze, mogą być ciężkostrawne. Z powodu zawartości fruktozy i polioli (sorbitolu) mogą powodować wzdęcia lub gazy. Osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS) lub nietolerancją fruktozy powinny więc spożywać je w ograniczonych ilościach.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

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