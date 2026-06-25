Najprostsze ciasto z czereśniami. Wychodzi nawet początkującym
Ciasto z czereśniami to nie tylko pyszny i lekki, ale też wyjątkowo prosty w przygotowaniu letni deser. Zawsze się udaje i zasmakuje całej rodzinie!
Spis treści:
- Surowe czy w cieście? Tak najlepiej jeść czereśnie
- Najprostsze ciasto z czereśniami
- Nie tylko smakują. Czereśnie wspierają serce, jelita i odporność
- Czereśnie nie dla każdego? Kiedy mogą powodować problemy
Surowe czy w cieście? Tak najlepiej jeść czereśnie
Najzdrowsze są czereśnie jedzone na surowo, ale warto spożywać je także w przetworach i ciastach. Na letni podwieczorek proponujemy więc dziś ucierane ciasto z czereśniami. Jest proste w przygotowaniu, pyszne i zawsze się udaje, nawet początkującym.
Najprostsze ciasto z czereśniami
Składniki:
- 3 szklanki mąki,
- 6 jaj,
- kostka dobrej margaryny,
- szklanka cukru,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 3 łyżki śmietany,
- cukier waniliowy,
- szczypta soli,
- ponad pół kg dobrze wydrylowanych czereśni.
Przygotowanie:
1. Ucieraj mikserem żółtka, cukier, cukier waniliowy i pokrojoną w kostkę margarynę tak długo, aż masa będzie gładka. Następnie ubij pianę z białek z odrobiną soli i przesiej mąkę razem z proszkiem do pieczenia.
2. Cały czas ucierając, dodawaj do masy na przemian: łyżkę mąki, łyżkę ubitej piany z białek. Rób to aż do wyczerpania mąki i piany.
3. Połowę otrzymanego ciasta rozłóż na dnie prostokątnej foremki 25 x 40 cm. Na ciasto wyłóż wydrylowane czereśnie, oprószone odrobiną mąki. Do pozostałej części ciasta dodaj śmietanę i przez chwilę ucieraj do otrzymania jednolitej masy. Wyłóż ją na czereśnie, nie przejmując się, jeśli ciasto nie przykryje wszystkich owoców - ciasto dobrze rośnie podczas pieczenia.
4. Piecz przez około godzinę w temperaturze 180 st. Celsjusza. Po upieczeniu i wystudzeniu posyp ciasto cukrem pudrem.
Nie tylko smakują. Czereśnie wspierają serce, jelita i odporność
Czereśnie to nie tylko jedne z najsmaczniejszych, ale też najzdrowszych letnich owoców. Stanowią doskonałe źródło witamin: A, C oraz z grupy B, potasu, błonnika oraz silnych antyoksydantów (antocyjanów), które zwalczają stany zapalne i chronią komórki. Za sprawą zawartości bioflawonoidów czereśnie, zwłaszcza czerwone, są zaliczane do doskonałych przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki. Porcja czereśni dostarcza nam też wapnia, żelaza i dużej dawki jodu.
Badania wykazały, że czereśnie wspierają pracę serca, pomagają regulować ciśnienie krwi i wykazują silne właściwości przeciwbólowe przy dnie moczanowej. Co ważne, są też niskokaloryczne i z powodzeniem mogą po nie sięgać zarówno osoby na diecie jak i chcące utrzymać wagę i szczupłą sylwetkę. Czereśnie poprawiają trawienie, regulują pracę jelit, przeciwdziałają zaparciom i działają nawadniająco.
CIEKAWOSTKA: Czereśnie ułatwiają zasypianie! Są jednym z nielicznych naturalnych źródeł melatoniny, która pomaga regulować cykl dobowy.
Czereśnie nie dla każdego? Kiedy mogą powodować problemy
Warto mieć świadomość, że mimo tych wszystkich zalet, czereśnie spożywane w nadmiarze, mogą być ciężkostrawne. Z powodu zawartości fruktozy i polioli (sorbitolu) mogą powodować wzdęcia lub gazy. Osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS) lub nietolerancją fruktozy powinny więc spożywać je w ograniczonych ilościach.
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