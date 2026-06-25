Najprostsze ciasto z czereśniami. Wychodzi nawet początkującym

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Ciasto z czereśniami to nie tylko pyszny i lekki, ale też wyjątkowo prosty w przygotowaniu letni deser. Zawsze się udaje i zasmakuje całej rodzinie!

Ciasto z czereśniami i cukrem pudrem
Ciasto z czereśniami to pyszny deser na lato East News

Spis treści:

  1. Surowe czy w cieście? Tak najlepiej jeść czereśnie
  2. Najprostsze ciasto z czereśniami
  3. Nie tylko smakują. Czereśnie wspierają serce, jelita i odporność
  4. Czereśnie nie dla każdego? Kiedy mogą powodować problemy

Surowe czy w cieście? Tak najlepiej jeść czereśnie

Najzdrowsze są czereśnie jedzone na surowo, ale warto spożywać je także w przetworach i ciastach. Na letni podwieczorek proponujemy więc dziś ucierane ciasto z czereśniami. Jest proste w przygotowaniu, pyszne i zawsze się udaje, nawet początkującym.

Ucierane ciasto z czereśniami
Ciasto z czereśniami123RF/PICSEL

Najprostsze ciasto z czereśniami

Składniki: 

  • 3 szklanki mąki,
  • 6 jaj,
  • kostka dobrej margaryny,
  • szklanka cukru,
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
  • 3 łyżki śmietany,
  • cukier waniliowy,
  • szczypta soli,
  • ponad pół kg dobrze wydrylowanych czereśni.

Przygotowanie: 

1. Ucieraj mikserem żółtka, cukier, cukier waniliowy i pokrojoną w kostkę margarynę tak długo, aż masa będzie gładka. Następnie ubij pianę z białek z odrobiną soli i przesiej mąkę razem z proszkiem do pieczenia.

2. Cały czas ucierając, dodawaj do masy na przemian: łyżkę mąki, łyżkę ubitej piany z białek. Rób to aż do wyczerpania mąki i piany.

3. Połowę otrzymanego ciasta rozłóż na dnie prostokątnej foremki 25 x 40 cm. Na ciasto wyłóż wydrylowane czereśnie, oprószone odrobiną mąki. Do pozostałej części ciasta dodaj śmietanę i przez chwilę ucieraj do otrzymania jednolitej masy. Wyłóż ją na czereśnie, nie przejmując się, jeśli ciasto nie przykryje wszystkich owoców - ciasto dobrze rośnie podczas pieczenia.

4. Piecz przez około godzinę w temperaturze 180 st. Celsjusza. Po upieczeniu i wystudzeniu posyp ciasto cukrem pudrem.

Zobacz również:

Jak zrobić idealne ciasto z truskawkami? Przepis, który zawsze się udaje
Kuchnia

Najprostsze ciasto z truskawkami jak u babci. Zrobisz je w jednej misce i bez miksera

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Nie tylko smakują. Czereśnie wspierają serce, jelita i odporność

Czereśnie to nie tylko jedne z najsmaczniejszych, ale też najzdrowszych letnich owoców. Stanowią doskonałe źródło witamin: A, C oraz z grupy B, potasu, błonnika oraz silnych antyoksydantów (antocyjanów), które zwalczają stany zapalne i chronią komórki. Za sprawą zawartości bioflawonoidów czereśnie, zwłaszcza czerwone, są zaliczane do doskonałych przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki. Porcja czereśni dostarcza nam też wapnia, żelaza i dużej dawki jodu.

Badania wykazały, że czereśnie wspierają pracę serca, pomagają regulować ciśnienie krwi i wykazują silne właściwości przeciwbólowe przy dnie moczanowej. Co ważne, są też niskokaloryczne i z powodzeniem mogą po nie sięgać zarówno osoby na diecie jak i chcące utrzymać wagę i szczupłą sylwetkę. Czereśnie poprawiają trawienie, regulują pracę jelit, przeciwdziałają zaparciom i działają nawadniająco.

CIEKAWOSTKA: Czereśnie ułatwiają zasypianie! Są jednym z nielicznych naturalnych źródeł melatoniny, która pomaga regulować cykl dobowy.

Zobacz również:

Czereśnie to moc korzyści dla zdrowia. Pyszne owoce są też niskokaloryczne
Porady

Tak działają na organizm. Ile czereśni dziennie można zjeść?

Natalia Jabłońska

Czereśnie nie dla każdego? Kiedy mogą powodować problemy

Warto mieć świadomość, że mimo tych wszystkich zalet, czereśnie spożywane w nadmiarze, mogą być ciężkostrawne. Z powodu zawartości fruktozy i polioli (sorbitolu) mogą powodować wzdęcia lub gazy. Osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS) lub nietolerancją fruktozy powinny więc spożywać je w ograniczonych ilościach.

Zobacz również: Najprostsze ciasto z truskawkami jak u babci. Zrobisz je w jednej misce i bez miksera

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Kilka klusek posypanych podsmażoną cebulą i skwarkami na białym talerzu, gałązka koperku jako dekoracja, po prawej stronie widoczne kolorowe napisy kuchnia interia kobieta.
KuchniaCanva ProINTERIA.PL


„Ewa gotuje”: Sernik z waniliowym crème brûléePolsat

Najnowsze