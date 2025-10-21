Najprostsze ciasto z jabłkami. Zrobisz je w 15 minut
Nie pieczesz ciast, bo myślisz, że nie potrafisz? Z tym przepisem przekonasz się, że niektóre wypieki są dziecinnie proste, a jednocześnie przepyszne. Przedstawiamy patent na jabłecznik, który zawsze wychodzi. Jego przygotowanie zajmie nie więcej niż 15 minut.
Najprostsze ciasto na jesień
Sezon na jabłka w pełni. Jesienią najlepiej smakują na ciepło, w wypiekach, z dodatkiem cynamonu. Jeśli wydaje ci się, że szarlotka czy tarta z jabłkami to dla ciebie zbyt duże wyzwanie, proponujemy sprawdzić przepis, z którym poradzą sobie wszyscy, bez względu na poziom kulinarnych umiejętności. Ten jabłecznik jest kruchy, słodki i aromatyczny. Zrobisz go błyskawicznie - wystarczy ubić wszystkie składniki mikserem, a następnie dodać do ciasta pokrojone jabłka i upiec. Aby smakował jeszcze lepiej, warto dodać do niego odrobinę ekstraktu waniliowego lub cynamonu. Szybki jabłecznik to idealne rozwiązanie na jesienne popołudnie, kiedy przyjdzie ochota na coś słodkiego.
Szybki jabłecznik - przepis
Składniki
- 3 jajka
- 170 g cukru trzcinowego
- 1 łyżka cukru wanilinowego
- 250 ml kefiru naturalnego
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
- 250 g mąki pszennej
- 4-5 jabłek
- 30 g masła
- pół łyżeczki cynamonu lub ekstraktu waniliowego
1.Jajka wbij do miski, dodaj cukier, sól i połącz mikserem na puszystą masę.
2.Kolejno wlej kefir, wymieszaj, po czym dodawaj (po łyżce) przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Dalej ubijaj.
3.Do ciasto dodaj kilka kropel aromatu lub pół łyżeczki cynamonu.
4.Na koniec dodaj 3 jabłka pokrojone w kostkę, wymieszaj i przelej ciasto do okrągłej formy (ok.22 cm) wyłożonej papierem do pieczenia.
5.Czwarte jabłko obierz i pokrój w plastry lub mniejsze kawałki, ułóż je na wierzchu ciasto, lekko wgniatając w masę. Polej rozpuszczonym masłem i posyp łyżka cukru wanilinowego.
6.Ciasto piecz w piekarniku nagrzanego na 170 st. C (grzałka góra-dół) przez około 40-45 minut. Po tym czasie wyjmij z formy, odczekaj 10 min i wystudź na kratce. Gotowe!