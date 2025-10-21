Sezon na jabłka w pełni. Jesienią najlepiej smakują na ciepło, w wypiekach, z dodatkiem cynamonu. Jeśli wydaje ci się, że szarlotka czy tarta z jabłkami to dla ciebie zbyt duże wyzwanie, proponujemy sprawdzić przepis, z którym poradzą sobie wszyscy, bez względu na poziom kulinarnych umiejętności. Ten jabłecznik jest kruchy, słodki i aromatyczny. Zrobisz go błyskawicznie - wystarczy ubić wszystkie składniki mikserem, a następnie dodać do ciasta pokrojone jabłka i upiec. Aby smakował jeszcze lepiej, warto dodać do niego odrobinę ekstraktu waniliowego lub cynamonu. Szybki jabłecznik to idealne rozwiązanie na jesienne popołudnie, kiedy przyjdzie ochota na coś słodkiego.