Najprostsze ciasto z jabłkami. Zrobisz je w 15 minut

InteriaKobieta Redakcja

Nie pieczesz ciast, bo myślisz, że nie potrafisz? Z tym przepisem przekonasz się, że niektóre wypieki są dziecinnie proste, a jednocześnie przepyszne. Przedstawiamy patent na jabłecznik, który zawsze wychodzi. Jego przygotowanie zajmie nie więcej niż 15 minut.

Ciasto z jabłkami to jedno z prostszych wypieków. Robi się je bardzo szybko
Ciasto z jabłkami to jedno z prostszych wypieków. Robi się je bardzo szybko123RF/PICSEL

Najprostsze ciasto na jesień

Sezon na jabłka w pełni. Jesienią najlepiej smakują na ciepło, w wypiekach, z dodatkiem cynamonu. Jeśli wydaje ci się, że szarlotka czy tarta z jabłkami to dla ciebie zbyt duże wyzwanie, proponujemy sprawdzić przepis, z którym poradzą sobie wszyscy, bez względu na poziom kulinarnych umiejętności. Ten jabłecznik jest kruchy, słodki i aromatyczny. Zrobisz go błyskawicznie - wystarczy ubić wszystkie składniki mikserem, a następnie dodać do ciasta pokrojone jabłka i upiec. Aby smakował jeszcze lepiej, warto dodać do niego odrobinę ekstraktu waniliowego lub cynamonu. Szybki jabłecznik to idealne rozwiązanie na jesienne popołudnie, kiedy przyjdzie ochota na coś słodkiego.

Szarlotka z plasterkami jabłek na kruchym cieście podana na białym talerzu, obok dwa świeże czerwone jabłka na drewnianym blacie.
Najlepszą odmianą jabłek na ciasto będzie Antonówka, Szara Reneta lub Granny Smith123RF/PICSEL

Szybki jabłecznik - przepis

Składniki

  • 3 jajka
  • 170 g cukru trzcinowego
  • 1 łyżka cukru wanilinowego
  • 250 ml kefiru naturalnego
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • szczypta soli
  • 250 g mąki pszennej
  • 4-5 jabłek
  • 30 g masła
  • pół łyżeczki cynamonu lub ekstraktu waniliowego

1.Jajka wbij do miski, dodaj cukier, sól i połącz mikserem na puszystą masę.

2.Kolejno wlej kefir, wymieszaj, po czym dodawaj (po łyżce) przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Dalej ubijaj.

3.Do ciasto dodaj kilka kropel aromatu lub pół łyżeczki cynamonu.

4.Na koniec dodaj 3 jabłka pokrojone w kostkę, wymieszaj i przelej ciasto do okrągłej formy (ok.22 cm) wyłożonej papierem do pieczenia.

5.Czwarte jabłko obierz i pokrój w plastry lub mniejsze kawałki, ułóż je na wierzchu ciasto, lekko wgniatając w masę. Polej rozpuszczonym masłem i posyp łyżka cukru wanilinowego.

6.Ciasto piecz w piekarniku nagrzanego na 170 st. C (grzałka góra-dół) przez około 40-45 minut. Po tym czasie wyjmij z formy, odczekaj 10 min i wystudź na kratce. Gotowe!

"Ewa gotuje": Żurek z leśnymi grzybamiPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze