Spis treści: Przepis, który zawsze się udaje Co musisz przygotować? Lista składników Przygotowanie w jednej misce krok po kroku

Przepis, który zawsze się udaje

Moja babcia nie lubiła marnować czasu w kuchni. Wolała posiedzieć w ogrodzie lub poczytać książkę, dlatego jej ulubione przepisy były szybkie i całkowicie bezproblemowe. Dostałam przepis od babci na ten deser jeszcze na studiach i od tamtej pory to mój kulinarny pewniak. Nie trzeba tu ubijać białek na sztywną pianę, ucierać masła z cukrem ani powoli dodawać kolejnych składników. Sekret niesamowitej wilgotności tego ciasta to odpowiednie proporcje dwóch produktów: oleju i maślanki (którą możesz łatwo zastąpić kefirem). Tłuszcz roślinny sprawia, że wypiek długo zachowuje świeżość i nie wysycha nawet na drugi czy trzeci dzień. Z kolei kwas mlekowy zawarty w maślance świetnie reaguje z proszkiem do pieczenia. Dzięki temu ciasto błyskawicznie rośnie w piekarniku, jest bardzo puszyste i miękkie. Truskawki podczas pieczenia puszczają naturalny sok, który idealnie łączy się z jasnym spodem, tworząc przepyszny deser do popołudniowej kawy.

Co musisz przygotować? Lista składników

Do przygotowania tego wypieku potrzebujesz podstawowych produktów, które pewnie masz już w swoich szafkach. Z poniższych proporcji wyjdzie ci porcja idealna na standardową, prostokątną blachę o wymiarach około 20x30 cm.

Przygotuj następujące składniki:

2 szklanki mąki pszennej (najlepiej typu 450, czyli tortowej),

3/4 szklanki cukru,

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,

1 szczypta soli,

1 duże jajko,

1/2 szklanki oleju (najlepiej rzepakowego, bo ma neutralny smak),

1 szklanka naturalnej maślanki lub kefiru,

około 500 g świeżych truskawek (możesz dodać również śliwki).

Ważna uwaga: pamiętaj, aby jajko i maślanka miały temperaturę pokojową. Wyjmij je z lodówki na co najmniej dwie godziny przed pieczeniem. To bardzo ważny krok. Jeśli użyjesz zimnych składników, ciasto opadnie podczas pieczenia i wyjdzie ci ciężki zakalec.

Ciasto z truskawkami jak u babci 123RF/PICSEL

Przygotowanie w jednej misce krok po kroku

Czas na pieczenie! Zapomnij o bałaganie w kuchni i stosie naczyń do zmywania. Wszystko wymieszasz w jednym naczyniu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, a deser wyjdzie idealnie.

Rozgrzej piekarnik i przygotuj blachę: nastaw piekarnik na 180 stopni Celsjusza (najlepiej wybierz tryb góra-dół). Formę wyłóż papierem do pieczenia. Truskawki dokładnie umyj, oderwij z nich zielone szypułki i przekrój owoce na połówki. Połącz suche składniki: do dużej miski wsyp mąkę, cukier, proszek do pieczenia oraz sól. Wymieszaj je zwykłą łyżką, aby proszek dobrze rozszedł się w mące. Dodaj mokre składniki: zrób na środku miski małe wgłębienie. Wlej tam olej, maślankę i wbij jajko. Teraz najważniejsza zasada całego przepisu: wymieszaj całość łyżką bardzo szybko i krótko. Mieszaj tylko do momentu, aż składniki się połączą i nie będzie widać w misce suchej mąki. Ciasto może (i powinno!) mieć małe grudki - to całkowicie normalne. Jeśli będziesz mieszać masę za długo i zbyt dokładnie, ciasto po upieczeniu zrobi się twarde i gumowate. Wyłóż na blachę: gotową, gęstą masę przełóż do formy i delikatnie wyrównaj jej wierzch. Na górze ułóż połówki truskawek (koniecznie rozcięciem do góry). Nie wciskaj owoców w ciasto, ponieważ same lekko opadną podczas rośnięcia. Piecz przez 40-45 minut. Sprawdź środek ciasta drewnianym patyczkiem - jeśli jest suchy po wyjęciu, ciasto jest gotowe. Po wyciągnięciu z piekarnika i lekkim przestudzeniu posyp wierzch obficie cukrem pudrem. Gwarantuję, że ten szybki przepis na zawsze zagości w twojej kuchni.

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