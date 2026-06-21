Najprostsze ciasto z truskawkami jak u babci. Zrobisz je w jednej misce i bez miksera
Lato kojarzy mi się z zapachem słońca i smakiem świeżych owoców. Kiedy na straganach pojawiają się pierwsze polskie truskawki, od razu przypominam sobie wakacje na wsi. Dostałam przepis od babci na idealne, wilgotne ciasto z truskawkami, które robię w domu każdego lata. Jego największa zaleta? Przygotujesz je w zaledwie 10 minut, brudząc przy tym tylko jedną miskę i jedną łyżkę. Dziś pokażę ci, jak je zrobić w najprostszy możliwy sposób.
Spis treści:
- Przepis, który zawsze się udaje
- Co musisz przygotować? Lista składników
- Przygotowanie w jednej misce krok po kroku
Przepis, który zawsze się udaje
Moja babcia nie lubiła marnować czasu w kuchni. Wolała posiedzieć w ogrodzie lub poczytać książkę, dlatego jej ulubione przepisy były szybkie i całkowicie bezproblemowe. Dostałam przepis od babci na ten deser jeszcze na studiach i od tamtej pory to mój kulinarny pewniak. Nie trzeba tu ubijać białek na sztywną pianę, ucierać masła z cukrem ani powoli dodawać kolejnych składników. Sekret niesamowitej wilgotności tego ciasta to odpowiednie proporcje dwóch produktów: oleju i maślanki (którą możesz łatwo zastąpić kefirem). Tłuszcz roślinny sprawia, że wypiek długo zachowuje świeżość i nie wysycha nawet na drugi czy trzeci dzień. Z kolei kwas mlekowy zawarty w maślance świetnie reaguje z proszkiem do pieczenia. Dzięki temu ciasto błyskawicznie rośnie w piekarniku, jest bardzo puszyste i miękkie. Truskawki podczas pieczenia puszczają naturalny sok, który idealnie łączy się z jasnym spodem, tworząc przepyszny deser do popołudniowej kawy.
Co musisz przygotować? Lista składników
Do przygotowania tego wypieku potrzebujesz podstawowych produktów, które pewnie masz już w swoich szafkach. Z poniższych proporcji wyjdzie ci porcja idealna na standardową, prostokątną blachę o wymiarach około 20x30 cm.
Przygotuj następujące składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej (najlepiej typu 450, czyli tortowej),
- 3/4 szklanki cukru,
- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,
- 1 szczypta soli,
- 1 duże jajko,
- 1/2 szklanki oleju (najlepiej rzepakowego, bo ma neutralny smak),
- 1 szklanka naturalnej maślanki lub kefiru,
- około 500 g świeżych truskawek (możesz dodać również śliwki).
Ważna uwaga: pamiętaj, aby jajko i maślanka miały temperaturę pokojową. Wyjmij je z lodówki na co najmniej dwie godziny przed pieczeniem. To bardzo ważny krok. Jeśli użyjesz zimnych składników, ciasto opadnie podczas pieczenia i wyjdzie ci ciężki zakalec.
Przygotowanie w jednej misce krok po kroku
Czas na pieczenie! Zapomnij o bałaganie w kuchni i stosie naczyń do zmywania. Wszystko wymieszasz w jednym naczyniu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, a deser wyjdzie idealnie.
- Rozgrzej piekarnik i przygotuj blachę: nastaw piekarnik na 180 stopni Celsjusza (najlepiej wybierz tryb góra-dół). Formę wyłóż papierem do pieczenia. Truskawki dokładnie umyj, oderwij z nich zielone szypułki i przekrój owoce na połówki.
- Połącz suche składniki: do dużej miski wsyp mąkę, cukier, proszek do pieczenia oraz sól. Wymieszaj je zwykłą łyżką, aby proszek dobrze rozszedł się w mące.
- Dodaj mokre składniki: zrób na środku miski małe wgłębienie. Wlej tam olej, maślankę i wbij jajko. Teraz najważniejsza zasada całego przepisu: wymieszaj całość łyżką bardzo szybko i krótko. Mieszaj tylko do momentu, aż składniki się połączą i nie będzie widać w misce suchej mąki. Ciasto może (i powinno!) mieć małe grudki - to całkowicie normalne. Jeśli będziesz mieszać masę za długo i zbyt dokładnie, ciasto po upieczeniu zrobi się twarde i gumowate.
- Wyłóż na blachę: gotową, gęstą masę przełóż do formy i delikatnie wyrównaj jej wierzch. Na górze ułóż połówki truskawek (koniecznie rozcięciem do góry). Nie wciskaj owoców w ciasto, ponieważ same lekko opadną podczas rośnięcia. Piecz przez 40-45 minut. Sprawdź środek ciasta drewnianym patyczkiem - jeśli jest suchy po wyjęciu, ciasto jest gotowe.
- Po wyciągnięciu z piekarnika i lekkim przestudzeniu posyp wierzch obficie cukrem pudrem. Gwarantuję, że ten szybki przepis na zawsze zagości w twojej kuchni.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.