Jakie przekąski najczęściej przyrządza się na Boże Narodzenie?

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy pod względem atmosfery czas w roku. Odwiedzamy bliskich i przyjmujemy w domach gości - również tych z odległych krańców Polski i świata. Musimy pokonać niekiedy wiele kilometrów, aby móc spędzić z najbliższymi, chociaż kilka dni w roku. W ten magiczny czas towarzyszą nam zwykle doskonałe nastroje, a na stoły zastawione są wyśmienitymi potrawami i przekąskami. Najbardziej smakują oczywiście te przygotowane samodzielnie, w domowych zaciszu. Szczególnie emocjonujące w okresie przedświątecznym jest pieczenie ciasteczek o różnych kształtach. Mimo iż w Boże Narodzenie są to najczęściej pierniczki dekorowane lukrem, wielu Polaków przyrządza też inne słodkie przekąski - np. kruche maślane ciasteczka czy babeczki. Jeśli poszukujesz przepisu na szybki deser na Boże Narodzenie, którego przygotowanie nie zajmie zbyt dużo czasu, mamy idealną propozycję. Te ciasteczką są wręcz wyśmienite, a robi się je błyskawicznie.

Maślane ciasteczka to przekąska, która w mig znika ze stołu Madeleine Steinbach 123RF/PICSEL

Kruche ciasteczka na Święta Bożego Narodzenia

Mnóstwo przepisów na świąteczne ciasteczka pojawia się przez ostatnie tygodnie w mediach społecznościowych. Jest to niezwykle pomocne, bo w zaledwie kilka chwil, bez wertowania kartek książek kucharskich można znaleźć patent na doskonały przysmak. Ostatnio na instagramowym profilu Anny Kasińskiej - autorki e-booków kulinarnych, pojawił się na przepis na kruche, maślane ciasteczka idealne na Boże Narodzenie. Robi się je bardzo prosto i szybko, a smak jest doskonały.

Te maślane, kruche i przepyszne ciasteczka to cała magia świąt zamknięta w jednym kęsie. Pachną masłem, wanilią i grudniową radością. Świetne do wspólnej zabawy, tworzenia własnych dekoracji i rodzinnych tradycji, które zostają na lata.

Jak zabrać się do przygotowania takiego przysmaku? Oto czego będziesz potrzebować.

Składniki 250 g mąki pszennej

125 g zimnego masła

120 g cukru pudru

1 jajko

1 łyżka cukru z wanilią

Wszystkie składniki umieść w robocie kuchennym i wyrobić jednolite ciasto (możesz też zrobić to ręcznie). Zawiń ciasto w folię spożywczą i odłóż na 20 minut do lodówki. Możesz przygotować je dzień wcześniej i przechować w lodówce. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 3-4 mm i wykrawaj dowolne kształty. Przenieś na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w 180°C (góra-dół) przez 14-16 minut, aż lekko się zarumienią. Ostudź, przełóż do puszki lub udekoruj lukrem i posypkami. Smacznego! - czytamy na Instagramie.

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła.

Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stół

