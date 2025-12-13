Najprostsze kruche ciasteczka na święta. Pachnące i mocno maślane

Planujesz już szczegółowe menu na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia? Jeśli nie, koniecznie zacznij, aby podczas przedświątecznego zamieszania o niczym nie zapomnieć. Najważniejsze są oczywiście potrawy wigilijne, jednak w czasie dwudniowej celebracji na stole musi znaleźć się również coś słodkiego. Jeśli szukasz pomysłu na ciasteczka, przy których się nie napracujesz, poniższy przepis będzie strzałem w dziesiątkę.

Metalowa taca wypełniona jasnymi, kruchymi ciastkami o różnych kształtach, takich jak choinki, delfiny oraz serca, wszystkie w kolorze złocistego beżu, ciasteczka ułożone są warstwowo jedno na drugim.
Pieczenie świątecznych ciasteczek daje wiele radości i wprowadza w wyjątkowy klimat 123RF/PICSEL

Jakie przekąski najczęściej przyrządza się na Boże Narodzenie?

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy pod względem atmosfery czas w roku. Odwiedzamy bliskich i przyjmujemy w domach gości - również tych z odległych krańców Polski i świata. Musimy pokonać niekiedy wiele kilometrów, aby móc spędzić z najbliższymi, chociaż kilka dni w roku. W ten magiczny czas towarzyszą nam zwykle doskonałe nastroje, a na stoły zastawione są wyśmienitymi potrawami i przekąskami. Najbardziej smakują oczywiście te przygotowane samodzielnie, w domowych zaciszu. Szczególnie emocjonujące w okresie przedświątecznym jest pieczenie ciasteczek o różnych kształtach. Mimo iż w Boże Narodzenie są to najczęściej pierniczki dekorowane lukrem, wielu Polaków przyrządza też inne słodkie przekąski - np. kruche maślane ciasteczka czy babeczki. Jeśli poszukujesz przepisu na szybki deser na Boże Narodzenie, którego przygotowanie nie zajmie zbyt dużo czasu, mamy idealną propozycję. Te ciasteczką są wręcz wyśmienite, a robi się je błyskawicznie.

Stos ciasteczek w kształcie gwiazdek nadziewanych dżemem, oprószonych cukrem pudrem, na pierwszym planie jedno z ciastek jest wyeksponowane, w tle iglaste gałązki i inne świąteczne dekoracje.
Maślane ciasteczka to przekąska, która w mig znika ze stołuMadeleine Steinbach123RF/PICSEL

Kruche ciasteczka na Święta Bożego Narodzenia

Mnóstwo przepisów na świąteczne ciasteczka pojawia się przez ostatnie tygodnie w mediach społecznościowych. Jest to niezwykle pomocne, bo w zaledwie kilka chwil, bez wertowania kartek książek kucharskich można znaleźć patent na doskonały przysmak. Ostatnio na instagramowym profilu Anny Kasińskiej - autorki e-booków kulinarnych, pojawił się na przepis na kruche, maślane ciasteczka idealne na Boże Narodzenie. Robi się je bardzo prosto i szybko, a smak jest doskonały.

Te maślane, kruche i przepyszne ciasteczka to cała magia świąt zamknięta w jednym kęsie. Pachną masłem, wanilią i grudniową radością. Świetne do wspólnej zabawy, tworzenia własnych dekoracji i rodzinnych tradycji, które zostają na lata.
czytamy na profilu Anny Kasińskiej

Jak zabrać się do przygotowania takiego przysmaku? Oto czego będziesz potrzebować.

Składniki

  • 250 g mąki pszennej
  • 125 g zimnego masła
  • 120 g cukru pudru
  • 1 jajko
  • 1 łyżka cukru z wanilią
  1. Wszystkie składniki umieść w robocie kuchennym i wyrobić jednolite ciasto (możesz też zrobić to ręcznie).
  2. Zawiń ciasto w folię spożywczą i odłóż na 20 minut do lodówki.
  3. Możesz przygotować je dzień wcześniej i przechować w lodówce.
  4. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 3-4 mm i wykrawaj dowolne kształty.
  5. Przenieś na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
  6. Piecz w 180°C (góra-dół) przez 14-16 minut, aż lekko się zarumienią.
  7. Ostudź, przełóż do puszki lub udekoruj lukrem i posypkami. Smacznego! - czytamy na Instagramie.

Pierniki w kształcie choinek, dzwonków oraz innych świątecznych symboli z ozdobą z białego lukru na jasnym tle, obok logo serwisu kulinarnego.
Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stółCanva ProINTERIA.PL
