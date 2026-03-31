Najprostszy obiad na Wielki Piątek. Nasyci na wiele godzin
Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Zanim jednak na dobre rozpocznie się świętowanie, katolików czeka najbardziej refleksyjny czas w roku - Wielki Tydzień, a w nim dzień pokutny Wielki Piątek. Wierni poza modlitwą zobowiązani są wówczas to wstrzymywania się od pewnych pokarmów. Co tego dnia warto ugotować na obiad? Przedstawiamy propozycję, która sprawdzi się idealnie.
Co można, a czego nie wolno jeść w Wielki Piątek?
Wielki Tydzień, a w szczególności Triduum Paschalne to dla katolików czas głębokiego przeżywania męki Jezusa Chrystusa. To najbardziej wyjątkowy, refleksyjny czas w roku, a następujące zaraz potem Święta Wielkanocne są dla wiernych kościoła katolickiego najważniejsze. Stanowią bowiem fundament chrześcijańskiej wiary - upamiętniają mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli zwycięstwo życia nad śmiercią oraz odkupienie grzechów ludzkości. Dni poprzedzające Wielkanoc, a w szczególności Wielki Piątek to moment zadumy i szczerej modlitwy, a zarazem czas, w którym należy wstrzymywać się od spożywania posiłków mięsnych, alkoholu i słodyczy. Dopuszczalne są ryby, nabiał, jaja, warzywa i owoce, ale z umiarem. W dzień upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu, dorosłe osoby - od 18 do 60 roku życia, powinny ograniczyć się do spożycia jednego posiłku do syta i dwóch lekkich.
Co zrobić na obiad w Wielki Piątek?
Z uwagi na fakt, że w Wielki Piątek dozwolone jest jedzenie ryb, w polskich domach to właśnie je przyrządza się w ten pokutny dzień najczęściej. To świetna, pożywna opcja. Ponieważ w Wielki Piątek wierni mogą tylko jeden raz w ciągu dnia się najeść, ważne, aby obiad sycił na wiele godzin. Idealną opcją będzie więc połączenie produktu bogatego w białko - w tym przypadku ryby z warzywami o wysokim indeksie sytości - np. ziemniakami. Taki prosty obiad nie tylko zaspokoi głód, ale będzie także smacznym, wartościowym posiłkiem. Jak przyrządzić śledzie w towarzystwie ziemniaków na Wielki Piątek? To bardzo proste.
Śledzie z ziemniakami na wielkopiątkowy obiad. Przepis
Składniki:
- śledzie w occie, oleju lub śmietanie
- ziemniaki
Sposób przygotowania:
- Ziemniaki warto dokładnie umyć i ugotować je w mundurkach, w osolonej wodzie do miękkości. Gdy lekko przestygną wystarczy je obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Można je również ugotować w tradycyjny sposób i zgnieść, najlepiej bez dodatku masła.
- Ulubione śledzie można podać prosto z pojemnika czy słoika na talerz, obok położyć ugotowane ziemniaki. Dla zwiększenia objętości posiłku warto zjeść również dodatkowo jakieś warzywo np. kiszone ogórki czy surówkę.
Banalny, szybki i smaczny obiad na Wielki Piątek gotowy!