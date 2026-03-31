Co można, a czego nie wolno jeść w Wielki Piątek?

Wielki Tydzień, a w szczególności Triduum Paschalne to dla katolików czas głębokiego przeżywania męki Jezusa Chrystusa. To najbardziej wyjątkowy, refleksyjny czas w roku, a następujące zaraz potem Święta Wielkanocne są dla wiernych kościoła katolickiego najważniejsze. Stanowią bowiem fundament chrześcijańskiej wiary - upamiętniają mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli zwycięstwo życia nad śmiercią oraz odkupienie grzechów ludzkości. Dni poprzedzające Wielkanoc, a w szczególności Wielki Piątek to moment zadumy i szczerej modlitwy, a zarazem czas, w którym należy wstrzymywać się od spożywania posiłków mięsnych, alkoholu i słodyczy. Dopuszczalne są ryby, nabiał, jaja, warzywa i owoce, ale z umiarem. W dzień upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu, dorosłe osoby - od 18 do 60 roku życia, powinny ograniczyć się do spożycia jednego posiłku do syta i dwóch lekkich.

Co zrobić na obiad w Wielki Piątek?

Z uwagi na fakt, że w Wielki Piątek dozwolone jest jedzenie ryb, w polskich domach to właśnie je przyrządza się w ten pokutny dzień najczęściej. To świetna, pożywna opcja. Ponieważ w Wielki Piątek wierni mogą tylko jeden raz w ciągu dnia się najeść, ważne, aby obiad sycił na wiele godzin. Idealną opcją będzie więc połączenie produktu bogatego w białko - w tym przypadku ryby z warzywami o wysokim indeksie sytości - np. ziemniakami. Taki prosty obiad nie tylko zaspokoi głód, ale będzie także smacznym, wartościowym posiłkiem. Jak przyrządzić śledzie w towarzystwie ziemniaków na Wielki Piątek? To bardzo proste.

Do śledzi i ziemniaków możesz dodać odrobinę śmietany i surówkę 123RF/PICSEL

Śledzie z ziemniakami na wielkopiątkowy obiad. Przepis

Składniki:

śledzie w occie, oleju lub śmietanie

ziemniaki

Sposób przygotowania:

Ziemniaki warto dokładnie umyć i ugotować je w mundurkach, w osolonej wodzie do miękkości. Gdy lekko przestygną wystarczy je obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Można je również ugotować w tradycyjny sposób i zgnieść, najlepiej bez dodatku masła. Ulubione śledzie można podać prosto z pojemnika czy słoika na talerz, obok położyć ugotowane ziemniaki. Dla zwiększenia objętości posiłku warto zjeść również dodatkowo jakieś warzywo np. kiszone ogórki czy surówkę.

Banalny, szybki i smaczny obiad na Wielki Piątek gotowy!

