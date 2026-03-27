Najszybszy sernik jaki zrobisz na Wielkanoc

Gdy jesteśmy zaproszeni do rodziny i nie chcemy przychodzić z pustymi rękami, gdy chcemy zrobić nieco więcej wypieków, ale nie mamy zbyt wiele czasu lub jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z pieczeniem ciast - ten prosty i ekspresowy przepis na sernik idealnie nada się na nadchodzącą Wielkanoc. Nie wymaga żmudnych przygotowań, a efekt powala smakiem. Kremowy, pyszny i słodki - nikt nie uwierzy, że przygotowuje się go tylko z trzech składników.

Możesz po wystudzeniu ozdobić go polewą czekoladową, owocami, bitą śmietaną lub ozdobami czekoladowymi w świątecznym klimacie - pisankami, barankami czy zajączkami. Koniecznie wypróbuj ten ekspresowy sposób na bajecznie pyszny sernik.

Sernik z trzech składników - przepis

Sernik z trzech składników to świetny pomysł na Wielkanoc 123RF/PICSEL

Składniki 1 kg twarogu sernikowego (z wiaderka)

6 jajek (w temperaturze pokojowej)

1 puszka mleka skondensowanego słodzonego (ok. 400 g) 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 170 st. C (góra-dół).

Przygotuj okrągłą formę (ok. 22-24 cm średnicy), wyłóż dno papierem do pieczenia.

W dużej misce lekko roztrzep jajka.

Dodaj twaróg i mleko skondensowane.

Zmiksuj całość na gładką masę (krótko, tylko do połączenia składników).

Przelej do formy.

Piecz ok. 55-60 minut .

Po pieczeniu uchyl piekarnik na 15-20 minut , potem wyjmij i wystudź.

Schłodź w lodówce kilka godzin (najlepiej całą noc).

Jeśli chcesz, by sernik był lżejszy i nieco bardziej puszysty, możesz oddzielić białka i ubić je osobno w misce na sztywną pianę. Dodaj ją do zmiksowanych wcześniej składników: sera, żółtek i mleka. Pianę dodawaj delikatnie łyżką i mieszaj z wyczuciem.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

