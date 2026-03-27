Najprostszy sernik na Wielkanoc? Wystarczą dosłownie trzy składniki
Szukasz prostego, a jednocześnie efektownego ciasta na Wielkanoc? Ten sernik z trzech składników to idealne rozwiązanie, gdy brakuje czasu, a chcesz przygotować coś naprawdę pysznego. Jest kremowy, delikatny i zawsze się udaje.
Najszybszy sernik jaki zrobisz na Wielkanoc
Gdy jesteśmy zaproszeni do rodziny i nie chcemy przychodzić z pustymi rękami, gdy chcemy zrobić nieco więcej wypieków, ale nie mamy zbyt wiele czasu lub jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z pieczeniem ciast - ten prosty i ekspresowy przepis na sernik idealnie nada się na nadchodzącą Wielkanoc. Nie wymaga żmudnych przygotowań, a efekt powala smakiem. Kremowy, pyszny i słodki - nikt nie uwierzy, że przygotowuje się go tylko z trzech składników.
Możesz po wystudzeniu ozdobić go polewą czekoladową, owocami, bitą śmietaną lub ozdobami czekoladowymi w świątecznym klimacie - pisankami, barankami czy zajączkami. Koniecznie wypróbuj ten ekspresowy sposób na bajecznie pyszny sernik.
Sernik z trzech składników - przepis
Składniki
- 1 kg twarogu sernikowego (z wiaderka)
- 6 jajek (w temperaturze pokojowej)
- 1 puszka mleka skondensowanego słodzonego (ok. 400 g)
Przygotowanie:
- Rozgrzej piekarnik do 170 st. C (góra-dół).
- Przygotuj okrągłą formę (ok. 22-24 cm średnicy), wyłóż dno papierem do pieczenia.
- W dużej misce lekko roztrzep jajka.
- Dodaj twaróg i mleko skondensowane.
- Zmiksuj całość na gładką masę (krótko, tylko do połączenia składników).
- Przelej do formy.
- Piecz ok. 55-60 minut.
- Po pieczeniu uchyl piekarnik na 15-20 minut, potem wyjmij i wystudź.
- Schłodź w lodówce kilka godzin (najlepiej całą noc).
Jeśli chcesz, by sernik był lżejszy i nieco bardziej puszysty, możesz oddzielić białka i ubić je osobno w misce na sztywną pianę. Dodaj ją do zmiksowanych wcześniej składników: sera, żółtek i mleka. Pianę dodawaj delikatnie łyżką i mieszaj z wyczuciem.
