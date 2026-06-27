Najsmaczniejszy napój tego lata. Brazylijską lemoniadę zrobisz w domu
Wygląda niepozornie, ale internet oszalał na jej punkcie. Brazylijska lemoniada z dodatkiem słodzonego mleka skondensowanego podbija TikToka i Instagrama, a tysiące osób okrzyknęły ją najsmaczniejszym napojem tego lata. Sekret tkwi w zaskakującym składniku, którego mało kto spodziewa się w klasycznej lemoniadzie.
Viralowy napój zachwyca cały świat
Ten napój to obecnie jeden z największych hitów i virali w przestrzeni internetowej. Brazylijska lemoniada, bo o niej mowa to coś więcej niż słodzona woda z cytryną. Unikalne połączenie smaków i aromatów oraz nieoczywisty dodatek, o którym w Polsce nikt by nie pomyślał w kontekście lemoniady - to wszystko tworzy "limonada suíça". Brazylijczycy pokochali ją szczególnie, bo w upały daje wyjątkowe orzeźwienie, ale także uczucie sytości.
Choć nazwa nawiązuje do Brazylii, jej popularność zawdzięcza się przede wszystkim spopularyzowaniu w tym kraju mleka skondensowanego ze Szwajcarii, które w latach 40. ubiegłego wieku podbiło serca Brazylijczyków. Podobno na pomysł połączenia go z limonkami i kostkami lodu wpadł jeden ze sprzedawców ulicznych, a powstała w ten sposób lemoniada szybko stała się narowodym hitem. Teraz przyszedł czas na resztę świata. Influencerzy z wielu krajów chętnie wypróbowują banalnie prosty przepis, który ich zachwyca i polecają zrobić go wszystkim, którzy kochają nieoczywiste połączenia smakowe.
Słodycz mleka kondensowanego, kwaskowość soku limonkowego, głębia aromatu i lekka goryczka z ich skórek, woda i kostki lodu - brzmi banalnie, a robi ogromny efekt. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, już teraz wiele osób ogłosiło brazylijską lemoniadę najpyszniejszym napojem tegorocznego lata.
Brazylijska lemoniada - przepis
Składniki
- 4 limonki
- 150 g mleka skondensowanego słodzonego
- 700 ml bardzo zimnej wody
- 2 szklanki lodu
Przygotowanie:
- Limonki dokładnie umyj i odetnij końcówki.
- Pokrój je na kawałki.
- Wrzuć limonki do blendera razem z zimną wodą i blenduj bardzo krótko, około 20 sekund. Nie przedłużaj blendowania, nie musisz uzyskiwać gładkiej pasty. Jeśli będziesz miksować za długo, lemoniada będzie zbyt gorzka.
- Przelej całość przez sito, dokładnie odciskając płyn.
- Dodaj mleko skondensowane i lód, krótko zblenduj jeszcze raz.
- Przelej do większego dzbanka lub garnka.
- Podawaj bardzo zimną.
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