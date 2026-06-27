Najsmaczniejszy napój tego lata. Brazylijską lemoniadę zrobisz w domu

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Wygląda niepozornie, ale internet oszalał na jej punkcie. Brazylijska lemoniada z dodatkiem słodzonego mleka skondensowanego podbija TikToka i Instagrama, a tysiące osób okrzyknęły ją najsmaczniejszym napojem tego lata. Sekret tkwi w zaskakującym składniku, którego mało kto spodziewa się w klasycznej lemoniadzie.

Dwa słoiki z brazylijską lemoniadą udekorowane plasterkami limonki, listkami mięty i zielono-białymi słomkami.
To unikalne połączenie smaków zachwyca ludzi na całym świecie 123RF/PICSEL

Viralowy napój zachwyca cały świat

Ten napój to obecnie jeden z największych hitów i virali w przestrzeni internetowej. Brazylijska lemoniada, bo o niej mowa to coś więcej niż słodzona woda z cytryną. Unikalne połączenie smaków i aromatów oraz nieoczywisty dodatek, o którym w Polsce nikt by nie pomyślał w kontekście lemoniady - to wszystko tworzy "limonada suíça". Brazylijczycy pokochali ją szczególnie, bo w upały daje wyjątkowe orzeźwienie, ale także uczucie sytości.

Choć nazwa nawiązuje do Brazylii, jej popularność zawdzięcza się przede wszystkim spopularyzowaniu w tym kraju mleka skondensowanego ze Szwajcarii, które w latach 40. ubiegłego wieku podbiło serca Brazylijczyków. Podobno na pomysł połączenia go z limonkami i kostkami lodu wpadł jeden ze sprzedawców ulicznych, a powstała w ten sposób lemoniada szybko stała się narowodym hitem. Teraz przyszedł czas na resztę świata. Influencerzy z wielu krajów chętnie wypróbowują banalnie prosty przepis, który ich zachwyca i polecają zrobić go wszystkim, którzy kochają nieoczywiste połączenia smakowe.

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Paulina Szymczak

Słodycz mleka kondensowanego, kwaskowość soku limonkowego, głębia aromatu i lekka goryczka z ich skórek, woda i kostki lodu - brzmi banalnie, a robi ogromny efekt. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, już teraz wiele osób ogłosiło brazylijską lemoniadę najpyszniejszym napojem tegorocznego lata.

Brazylijska lemoniada - przepis

Szklanki wypełnione kremowym, jasnożółtym napojem udekorowanym plasterkami limonki i metalowymi słomkami, otoczone świeżymi limonkami i listkami mięty.
Brazylijska lemoniada ogłoszona została najlepszym napojem lata 2026123RF/PICSEL

Składniki

  • 4 limonki
  • 150 g mleka skondensowanego słodzonego
  • 700 ml bardzo zimnej wody
  • 2 szklanki lodu
10 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Limonki dokładnie umyj i odetnij końcówki.
  2. Pokrój je na kawałki.
  3. Wrzuć limonki do blendera razem z zimną wodą i blenduj bardzo krótko, około 20 sekund. Nie przedłużaj blendowania, nie musisz uzyskiwać gładkiej pasty. Jeśli będziesz miksować za długo, lemoniada będzie zbyt gorzka.
  4. Przelej całość przez sito, dokładnie odciskając płyn.
  5. Dodaj mleko skondensowane i lód, krótko zblenduj jeszcze raz.
  6. Przelej do większego dzbanka lub garnka.
  7. Podawaj bardzo zimną.

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