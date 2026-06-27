Viralowy napój zachwyca cały świat

Ten napój to obecnie jeden z największych hitów i virali w przestrzeni internetowej. Brazylijska lemoniada, bo o niej mowa to coś więcej niż słodzona woda z cytryną. Unikalne połączenie smaków i aromatów oraz nieoczywisty dodatek, o którym w Polsce nikt by nie pomyślał w kontekście lemoniady - to wszystko tworzy "limonada suíça". Brazylijczycy pokochali ją szczególnie, bo w upały daje wyjątkowe orzeźwienie, ale także uczucie sytości.

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Choć nazwa nawiązuje do Brazylii, jej popularność zawdzięcza się przede wszystkim spopularyzowaniu w tym kraju mleka skondensowanego ze Szwajcarii, które w latach 40. ubiegłego wieku podbiło serca Brazylijczyków. Podobno na pomysł połączenia go z limonkami i kostkami lodu wpadł jeden ze sprzedawców ulicznych, a powstała w ten sposób lemoniada szybko stała się narowodym hitem. Teraz przyszedł czas na resztę świata. Influencerzy z wielu krajów chętnie wypróbowują banalnie prosty przepis, który ich zachwyca i polecają zrobić go wszystkim, którzy kochają nieoczywiste połączenia smakowe.

Słodycz mleka kondensowanego, kwaskowość soku limonkowego, głębia aromatu i lekka goryczka z ich skórek, woda i kostki lodu - brzmi banalnie, a robi ogromny efekt. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, już teraz wiele osób ogłosiło brazylijską lemoniadę najpyszniejszym napojem tegorocznego lata.

Brazylijska lemoniada - przepis

Brazylijska lemoniada ogłoszona została najlepszym napojem lata 2026 123RF/PICSEL

Składniki 4 limonki

150 g mleka skondensowanego słodzonego

700 ml bardzo zimnej wody

2 szklanki lodu 10 min 3-4

Przygotowanie:

Limonki dokładnie umyj i odetnij końcówki. Pokrój je na kawałki. Wrzuć limonki do blendera razem z zimną wodą i blenduj bardzo krótko, około 20 sekund. Nie przedłużaj blendowania, nie musisz uzyskiwać gładkiej pasty. Jeśli będziesz miksować za długo, lemoniada będzie zbyt gorzka. Przelej całość przez sito, dokładnie odciskając płyn. Dodaj mleko skondensowane i lód, krótko zblenduj jeszcze raz. Przelej do większego dzbanka lub garnka. Podawaj bardzo zimną.

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