Czym jest ricotta?

Ricotta to ser o ponad tysiącletniej tradycji, który pochodzi z Sycylii. Początkowo był spożywany jedynie przez pasterzy (miał krótki okres przydatności do spożycia), z czasem jednak trafił na stoły arystokratów. Wytwarza się go z serwatki pozostałej po produkcji innych serów. Dzięki ponownej obróbce termicznej ricotta może poszczycić się delikatną, kremową konsystencją.

Dlaczego warto jeść ricottę?

Ricotta uznawana jest za jeden z najzdrowszych serów świata. Jest źródłem pełnowartościowego białka i zawiera duże ilości wapnia. Znajdziemy w niej także fosfor, potas, magnez, witaminę A i witaminy z grupy B. Z tego względu ricotta jest szczególnie polecana w profilaktyce osteoporozy, a także w czasie rekonwalescencji czy rehabilitacji.

Witaminy i minerały znajdujące się w tym wyjątkowym włoskim serze wzmacniają też odporność i ułatwiają regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym. Korzystnie wpływają także na układ nerwowy - poprawiają pamięć i koncentrację i zmniejszają ryzyko spadków nastroju.

Ricotta jest idealnym serem nawet dla osób zmagających się z nadciśnieniem - w przeciwieństwie do większości serów ricotta zawiera niewielkie ilości sodu. Jest też niskokaloryczna, co czyni ją idealnym produktem na diecie redukcyjnej, zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie.

Do czego używać ricotty?

Ricotta to miękki ser o delikatnym smaku i kremowej konsystencji, dzięki czemu można wykorzystywać go w kuchni na wiele sposobów. Idealnie sprawdzi się zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Na Sycylii i południu Włoch z ricotty przygotowuje się przede wszystkim cannoli, czyli rurki z kremem, ale też serniki i inne desery. Ricotta z powodzeniem zastąpi tłuste i kaloryczne mascarpone. Wystarczy ubić ją z cukrem czy czekoladą, by stworzyć pyszny i delikatny krem do ciast i deserów. Będzie też idealnym dodatkiem do naleśników.

Ricotta jest również cennym dodatkiem do makaronów, lasagne czy kanapek. Można ją wykorzystać do przyrządzania kremowych sosów do sałatek, pizzy, a także dodawać do jajecznicy czy omletu, by uzyskać puszystą konsystencję i wzbogacić posiłek o dodatkową porcję białka.

