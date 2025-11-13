Spis treści: Cynamonowy klasyk w nowym wydaniu Przepis na naleśniki à la cynamonowe bułeczki Pomysły na podanie - jak z najlepszej kawiarni

Cynamonowy klasyk w nowym wydaniu

Cynamonowe naleśniki to aromatyczny comfort food, idealny na chłodne jesienne dni. Łączą w sobie prostotę tradycyjnych naleśników z bogactwem smaku cynamonowych bułeczek, a wszystko za sprawą aromatycznego nadzienia z masła, cukru trzcinowego i cynamonu.

Przygotowanie ich jest bardzo proste i nie wymaga wiele czasu ani kulinarnych umiejętności - wystarczy kilka składników i patelnia.

Przepis na naleśniki à la cynamonowe bułeczki

Składniki:

Ciasto:

2 jajka

200 ml mleka

100 ml wody gazowanej

140 g mąki pszennej

1 łyżka cukru

szczypta soli

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

olej roślinny do smażenia

Nadzienie:

2 łyżki roztopionego masła

2 łyżki cukru trzcinowego

1 czubata łyżka cynamonu

Przygotowanie:

W dużej misce wymieszaj jajka, mleko, wodę, cukier, sól i wanilię. Dodaj mąkę i miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Wlej odrobinę oleju i odstaw ciasto na 10-15 minut, by odpoczęło.

Na rozgrzanej, natłuszczonej patelni smaż cienkie naleśniki po około 1-2 minuty z każdej strony, aż lekko się zarumienią.

W międzyczasie przygotuj nadzienie: połącz roztopione masło z cukrem trzcinowym i cynamonem. Gdy naleśniki lekko przestygną, posmaruj każdy cienką warstwą aromatycznej mieszanki i zwiń w rulon lub złóż w trójkąty.

Naleśniki cynamonowe to świetny pomysł na deser lub piątkowy obiad

Pomysły na podanie - jak z najlepszej kawiarni

Gotowe naleśniki możesz podać na wiele sposobów. Najprostszy wariant to polanie ich domowym lukrem waniliowym (100 g cukru pudru wymieszaj z 2 łyżkami mleka i kilkoma kroplami ekstraktu waniliowego).

Jeśli chcesz dodać im jesiennego charakteru, podaj je z karmelizowanymi jabłkami lub gruszkami smażonymi na maśle z odrobiną miodu i cynamonu.

Dla bardziej wyrafinowanego efektu możesz też posypać naleśniki orzechami lub polać syropem klonowym. Niezależnie od wersji, te naleśniki à la cynamonowe bułeczki wypełnią dom zapachem, który od razu poprawi humor w chłodne i szare jesienne dni

