Aromat cynamonu i delikatne ciasto naleśnikowe to połączenie, które trudno przebić. Naleśniki inspirowane słynnymi cynamonkami to idealny pomysł na rozgrzewające, jesienne śniadanie, deser lub nawet piątkowy obiad, który zachwyci całą rodzinę. Są puszyste, pachnące i tak pyszne, że trudno poprzestać na jednym.

Jak przygotować doskonałe cynamonowe naleśniki?
Cynamonowy klasyk w nowym wydaniu

Cynamonowe naleśniki to aromatyczny comfort food, idealny na chłodne jesienne dni. Łączą w sobie prostotę tradycyjnych naleśników z bogactwem smaku cynamonowych bułeczek, a wszystko za sprawą aromatycznego nadzienia z masła, cukru trzcinowego i cynamonu.

Przygotowanie ich jest bardzo proste i nie wymaga wiele czasu ani kulinarnych umiejętności - wystarczy kilka składników i patelnia.

Przepis na naleśniki à la cynamonowe bułeczki

Składniki:

Ciasto:

  • 2 jajka
  • 200 ml mleka
  • 100 ml wody gazowanej
  • 140 g mąki pszennej
  • 1 łyżka cukru
  • szczypta soli
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
  • olej roślinny do smażenia

Nadzienie:

  • 2 łyżki roztopionego masła
  • 2 łyżki cukru trzcinowego
  • 1 czubata łyżka cynamonu

Przygotowanie:

W dużej misce wymieszaj jajka, mleko, wodę, cukier, sól i wanilię. Dodaj mąkę i miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Wlej odrobinę oleju i odstaw ciasto na 10-15 minut, by odpoczęło.

Na rozgrzanej, natłuszczonej patelni smaż cienkie naleśniki po około 1-2 minuty z każdej strony, aż lekko się zarumienią.

W międzyczasie przygotuj nadzienie: połącz roztopione masło z cukrem trzcinowym i cynamonem. Gdy naleśniki lekko przestygną, posmaruj każdy cienką warstwą aromatycznej mieszanki i zwiń w rulon lub złóż w trójkąty.

Stos cienkich naleśników zwiniętych w rulon ułożonych na białym talerzu, na tle zastawy z filiżankami i dodatkami na drewnianym stole.
Naleśniki cynamonowe to świetny pomysł na deser lub piątkowy obiad123RF/PICSEL

Pomysły na podanie - jak z najlepszej kawiarni

Gotowe naleśniki możesz podać na wiele sposobów. Najprostszy wariant to polanie ich domowym lukrem waniliowym (100 g cukru pudru wymieszaj z 2 łyżkami mleka i kilkoma kroplami ekstraktu waniliowego).

Jeśli chcesz dodać im jesiennego charakteru, podaj je z karmelizowanymi jabłkami lub gruszkami smażonymi na maśle z odrobiną miodu i cynamonu.

Dla bardziej wyrafinowanego efektu możesz też posypać naleśniki orzechami lub polać syropem klonowym. Niezależnie od wersji, te naleśniki à la cynamonowe bułeczki wypełnią dom zapachem, który od razu poprawi humor w chłodne i szare jesienne dni

Stos naleśników polanych syropem klonowym, posypanych cukrem pudrem, ozdobionych plasterkami banana i świeżymi truskawkami, podany na talerzu, wokół rozsypane kawałki czekolady.
