Nasyci na długo, smakuje jak włoski deser. Możesz jeść bez obaw o linię

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Masz ochotę na deser, ale nie chcesz psuć efektów diety? Ten wysokobiałkowy pudding chia inspirowany tiramisu jest kremowy, sycący i wyjątkowo prosty do przygotowania. Wspiera jelita, dostarcza białka i smakuje jak mała przyjemność bez wyrzutów sumienia.

Szklanka puddingu chia w stylu tiramisu posypana kakao, obok złota łyżeczka na talerzu i biała serwetka w tle.
Pudding w stylu tiramisu możesz śmiało jeść nawet na diecie redukcyjnej123RF/PICSEL

Deser na diecie? Oczywiście

Jeśli dbasz o linię albo jesteś obecnie na diecie odchudzającej, nie musisz od razu całkowicie rezygnować z deserów. Wystarczy połączyć zdrowe składniki, które zamiast tuczyć i dostarczać pustych kalorii, wesprą twoją dietę a przy okazji dodadzą niezbędnego białka i zadbają o jelita bez kompromisów w smaku. Mimo że wiele "zdrowych deserków" pomija kwestię pysznego smaku, ten wysokobiałkowy pudding chia w stylu tiramisu na pewno do nich nie należy. Lekko słodki, bardzo sycący a przy tym dbający o prawidłowe trawienie - to z pewnością może być hit dla każdego fana klasycznego kawowego przekładańca.

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Paulina Szymczak

Użyte w nim składniki są niskokaloryczne, więc nie będą odstępstwem od rygoru diety, ale z pewnością rozkoszując się tym kawowym przysmakiem nie będziesz czuć, że to dietetyczna propozycja. Najważniejszym komponentem jednak są tu nasiona chia, które są doskonałym źródłem błonnika wspomagającego pracę jelit, a spożywane razem ze źródłem białka (jogurt) tworzą idealne wręcz połączenie polecane przez dietetyków.

Co równie ważne, przygotowanie takiego deserku nie zajmie ci więcej niż kilka minut (+ czas w lodówce).

Wysokobiałkowy deser w stylu tiramisu

Deser w szklankach z warstwą kremową i kakaową, posypany kakao, ułożony na drewnianej desce w otoczeniu ziaren kawy i delikatnej niebieskiej tkaniny.
Taki deser zasmakuje wszystkim domownikom123RF/PICSEL

Składniki

  • 200 g jogurtu naturalnego
  • 1 łyżka nasion chia
  • 1 łyżeczka miodu
  • filiżanka espresso
  • kakao do posypania
5 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Do miski lub słoika wlej jogurt naturalny.
  2. Dodaj do niego chia i dobrze wymieszaj.
  3. Wlej przestudzone espresso. Wymieszaj ponownie.
  4. Dosłodź miodem do smaku.
  5. Na wierzch dodaj jeszcze łyżkę jogurtu (można pominąć).
  6. Wierzch posyp kakao.
  7. Wstaw do lodówki na 2 - 3 godziny aby chia napęczniały.
  8. Jedz schłodzone. Możesz dodać maliny dla urozmaicenia smaku.

Smacznego!

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