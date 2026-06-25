Nasyci na długo, smakuje jak włoski deser. Możesz jeść bez obaw o linię
Masz ochotę na deser, ale nie chcesz psuć efektów diety? Ten wysokobiałkowy pudding chia inspirowany tiramisu jest kremowy, sycący i wyjątkowo prosty do przygotowania. Wspiera jelita, dostarcza białka i smakuje jak mała przyjemność bez wyrzutów sumienia.
Deser na diecie? Oczywiście
Jeśli dbasz o linię albo jesteś obecnie na diecie odchudzającej, nie musisz od razu całkowicie rezygnować z deserów. Wystarczy połączyć zdrowe składniki, które zamiast tuczyć i dostarczać pustych kalorii, wesprą twoją dietę a przy okazji dodadzą niezbędnego białka i zadbają o jelita bez kompromisów w smaku. Mimo że wiele "zdrowych deserków" pomija kwestię pysznego smaku, ten wysokobiałkowy pudding chia w stylu tiramisu na pewno do nich nie należy. Lekko słodki, bardzo sycący a przy tym dbający o prawidłowe trawienie - to z pewnością może być hit dla każdego fana klasycznego kawowego przekładańca.
Użyte w nim składniki są niskokaloryczne, więc nie będą odstępstwem od rygoru diety, ale z pewnością rozkoszując się tym kawowym przysmakiem nie będziesz czuć, że to dietetyczna propozycja. Najważniejszym komponentem jednak są tu nasiona chia, które są doskonałym źródłem błonnika wspomagającego pracę jelit, a spożywane razem ze źródłem białka (jogurt) tworzą idealne wręcz połączenie polecane przez dietetyków.
Co równie ważne, przygotowanie takiego deserku nie zajmie ci więcej niż kilka minut (+ czas w lodówce).
Wysokobiałkowy deser w stylu tiramisu
Składniki
- 200 g jogurtu naturalnego
- 1 łyżka nasion chia
- 1 łyżeczka miodu
- filiżanka espresso
- kakao do posypania
Przygotowanie:
- Do miski lub słoika wlej jogurt naturalny.
- Dodaj do niego chia i dobrze wymieszaj.
- Wlej przestudzone espresso. Wymieszaj ponownie.
- Dosłodź miodem do smaku.
- Na wierzch dodaj jeszcze łyżkę jogurtu (można pominąć).
- Wierzch posyp kakao.
- Wstaw do lodówki na 2 - 3 godziny aby chia napęczniały.
- Jedz schłodzone. Możesz dodać maliny dla urozmaicenia smaku.
Smacznego!
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