Deser na diecie? Oczywiście

Jeśli dbasz o linię albo jesteś obecnie na diecie odchudzającej, nie musisz od razu całkowicie rezygnować z deserów. Wystarczy połączyć zdrowe składniki, które zamiast tuczyć i dostarczać pustych kalorii, wesprą twoją dietę a przy okazji dodadzą niezbędnego białka i zadbają o jelita bez kompromisów w smaku. Mimo że wiele "zdrowych deserków" pomija kwestię pysznego smaku, ten wysokobiałkowy pudding chia w stylu tiramisu na pewno do nich nie należy. Lekko słodki, bardzo sycący a przy tym dbający o prawidłowe trawienie - to z pewnością może być hit dla każdego fana klasycznego kawowego przekładańca.

Użyte w nim składniki są niskokaloryczne, więc nie będą odstępstwem od rygoru diety, ale z pewnością rozkoszując się tym kawowym przysmakiem nie będziesz czuć, że to dietetyczna propozycja. Najważniejszym komponentem jednak są tu nasiona chia, które są doskonałym źródłem błonnika wspomagającego pracę jelit, a spożywane razem ze źródłem białka (jogurt) tworzą idealne wręcz połączenie polecane przez dietetyków.

Co równie ważne, przygotowanie takiego deserku nie zajmie ci więcej niż kilka minut (+ czas w lodówce).

Wysokobiałkowy deser w stylu tiramisu

Taki deser zasmakuje wszystkim domownikom 123RF/PICSEL

Składniki 200 g jogurtu naturalnego

1 łyżka nasion chia

1 łyżeczka miodu

filiżanka espresso

kakao do posypania 5 min 1-2

Przygotowanie:

Do miski lub słoika wlej jogurt naturalny Dodaj do niego chia i dobrze wymieszaj. Wlej przestudzone espresso. Wymieszaj ponownie. Dosłodź miodem do smaku. Na wierzch dodaj jeszcze łyżkę jogurtu (można pominąć). Wierzch posyp kakao. Wstaw do lodówki na 2 - 3 godziny aby chia napęczniały. Jedz schłodzone. Możesz dodać maliny dla urozmaicenia smaku.

Smacznego!

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Bitwa na desery: Lwów rezygnuje z pavlovej. Czas na pudding kariński © 2025 Associated Press