Nasze mamy i babcie gotowały go w dużym garze. Smak dzieciństwa w szklanej butelce

Karolina Woźniak

Pamiętasz ten smak z dzieciństwa - gęsty, słodkawy sok, który mama albo babcia gotowała w wielkim garnku i przelewała do butelek? Pachniał cudownie, a potem stał na kuchennym blacie, jeszcze ciepły, aż nie można było się doczekać pierwszego łyku. To był smak beztroskich lat. Dziś można go odtworzyć z prostych składników - bez chemii, konserwantów i pośpiechu. Wystarczy kilka owoców, warzyw i trochę cierpliwości, by zamknąć w butelce odrobinę tamtego, prawdziwego domowego ciepła.

Sok marchewkowy z dodatkami na gęsto przypomina sklepowe soczki w szklanych butelkach, ale smakuje o niebo lepiej
Sok marchewkowy z dodatkami na gęsto przypomina sklepowe soczki w szklanych butelkach, ale smakuje o niebo lepiej

Marchwiowy sok z dodatkami - smak dzieciństwa

Wiele osób wspomina z sentymentem przysmaki z czasów swojego dzieciństwa - kromka chleba z masłem i cukrem jako słodki podwieczorek, mleko w proszku wyjadane z paczki, a także domowe odpowiedniki sklepowych "rarytasów", które kojarzą się z beztroskim czasem i wywołują nostalgię i ten charakterystyczny posmak na języku.

Gęste soki na bazie marchewki i owoców w szklanych butelkach można kupić w sklepie, ale zwykle nie smakują tak dobrze jak ich domowa wersja. Wiele mam i babć przygotowywało odpowiedniki takich kupnych napojów w domu i to jest smak, za którym wiele osób tęskni. Na szczęście bez problemu można przygotować taki pyszny sok w domowym zaciszu i to bez najmniejszego trudu. Bije na głowę kupny sok znanych marek, który uwielbiają dzieci. Możesz przygotować wersję jesienną z dodatkiem dyni, ale jeśli wolisz - klasyczna z bananem i jabłkiem też będzie świetnie smakować. Marchwiowa baza jest doskonałą podstawą pod urozmaicenie przepisu - maliny, mango, jagody, borówki - możesz do niej dodać owoce, które lubisz. Jednak aby się wzmocnić i prawdziwie poczuć klimat jesieni, koniecznie wypróbuj wersję z dynią, która podbiła serca moich domowników.

Domowy gęsty sok "kubusiowy" - przepis

Najlepszy domowy gęsty sok z marchewki - koniecznie wypróbuj
Najlepszy domowy gęsty sok z marchewki - koniecznie wypróbuj

Składniki

  • 1 kg dyni
  • 1 kg marchewki
  • 1 kg jabłek
  • 2 l wody
  • 200 g cukru
  • sok z 3 cytryn i 1 pomarańczy
  • kilka cm świeżego imbiru
1 godz. 0 min
5-6

Przygotowanie:

  • Marchew obieramy, dynię wydrążamy i kroimy na mniejsze części, jabłka obieramy i wydrążamy. Wszystko układamy na blaszce i pieczemy w 180 stopniach w piekarniku przed godzinę.
  • Całość warzyw i owoców blendujemy na gładką i gęstą masę.
  • W dużym garnku zagotowujemy wodę z cukrem, sokiem z cytryny i pomarańczy.
  • Do zblendowanej masy ścieramy kawałek imbiru i wrzucamy do gotującej się wody.
  • Doprowadzamy całość do wrzenia.
  • Przelewamy do dzbanka lub butelek.
