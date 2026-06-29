Naturalne źródło elektrolitów. W upały wiele osób wybiera ją zamiast izotonika
Woda kokosowa od kilku lat zyskuje na popularności i dziś bez trudu można kupić ją w większości sklepów. Jest naturalnym źródłem elektrolitów, dlatego wiele osób sięga po nią, by lepiej zadbać o nawodnienie organizmu. Dodatkowo wyróżnia się delikatnym, egzotycznym smakiem i może stanowić wartościowy element letniej diety.
Spis treści:
- Żywa woda, czyli woda kokosowa
- Kokosowe korzyści zdrowotne
- Woda kokosowa - kto powinien ją pić?
Żywa woda, czyli woda kokosowa
Nazywana żywą wodą, woda kokosowa to zupełnie co innego niż znane powszechnie mleczko kokosowe, wytwarzane z miąższu kokosa. Woda kokosowa natomiast to nieco mętny, rzadki płyn znajdujący się we wnętrzu orzecha. Orzeźwiający, lekko słodki napój można pić bezpośrednio z kokosa, zupełnie tak jak możemy zaobserwować na filmach, gdy aktorzy raczą się pysznym napojem pitym przez słomkę ze ściętego u góry młodego orzecha. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale żywa woda pełna jest dobroczynnych witamin i składników mineralnych, które nie tylko pysznie smakują w upalne dni, ale także wspomagają nasz organizm na wielu płaszczyznach.
Kokosowe korzyści zdrowotne
Właściwości wody kokosowej są bardzo szerokie:
- posiada odczyn zasadowy o pH 8,5-9,5, dzięki czemu odkwasza organizm
- jest niskokaloryczna i bogata w: magnez, potas, wapń, mangan, cynk, fosfor, wit. B1, B2, B3, B5, B6, C,
- ma poziom elektrolitów niemal identyczny, jak w osoczu krwi,
- wspomaga odporność organizmu - ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze,
- poprawia trawienie, likwiduje zaparcia, zwalcza wrzody żołądka,
- detoksykuje organizm,
- dodaje energii,
- nawadnia organizm 10 razy lepiej niż napoje izotoniczne,
- chroni przed przedwczesnym starzeniem się skóry, nawilża i odżywia,
- usuwa zniszczenia wywołane nadmierną ekspozycją na słońce (fotostarzenie),
- wzmacnia i odżywia skórę głowy oraz cebulki włosów,
- przyspiesza gojenie ran,
- łagodzi objawy alergii,
Woda kokosowa - kto powinien ją pić?
Dzięki jej licznym korzyściom zdrowotnym woda kokosowa będzie odpowiednim wyborem właściwie dla każdego, kto chce wprowadzić odmianę do swojej diety. Kokosowy napój jest łatwo dostępny w większości sklepów i dyskontów spożywczych w różnych pojemnościach. Szczególnie zainteresować się wprowadzeniem tego dodatku do swojej codziennej rutyny powinny osoby:
- narażone na stres,
- z anemią,
- z niedoborem potasu,
- osoby cierpiące z powodu zaburzeń pracy serca, układu krwionośnego i wysokiego poziomu cholesterolu
- diabetycy - wspomaga regulacje poziomu cukru we krwi oraz pomaga w trawieniu i wchłanianiu substancji odżywczych, stanowi źródło pokarmu dla dobrych bakterii żołądka,
- z nudnościami i odwodnione z powodu biegunek, wymiotów,
- z osłabioną odpornością,
- alergicy,
- na dietach eliminacyjnych i uprawiający sport,
- zmagające się z zaparciami,
- z kamicą nerkową,
- narażone na osteoporozę.