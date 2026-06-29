Naturalne źródło elektrolitów. W upały wiele osób wybiera ją zamiast izotonika

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Woda kokosowa od kilku lat zyskuje na popularności i dziś bez trudu można kupić ją w większości sklepów. Jest naturalnym źródłem elektrolitów, dlatego wiele osób sięga po nią, by lepiej zadbać o nawodnienie organizmu. Dodatkowo wyróżnia się delikatnym, egzotycznym smakiem i może stanowić wartościowy element letniej diety.

Dwa słoiki z wodą kokosową i kawałkami kokosa, czarne słomki, w tle rozłupany kokos.
Woda kokosowa oferuje znacznie więcej niż tylko smak wakacji123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Żywa woda, czyli woda kokosowa
  2. Kokosowe korzyści zdrowotne
  3. Woda kokosowa - kto powinien ją pić?

Żywa woda, czyli woda kokosowa

Nazywana żywą wodą, woda kokosowa to zupełnie co innego niż znane powszechnie mleczko kokosowe, wytwarzane z miąższu kokosa. Woda kokosowa natomiast to nieco mętny, rzadki płyn znajdujący się we wnętrzu orzecha. Orzeźwiający, lekko słodki napój można pić bezpośrednio z kokosa, zupełnie tak jak możemy zaobserwować na filmach, gdy aktorzy raczą się pysznym napojem pitym przez słomkę ze ściętego u góry młodego orzecha. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale żywa woda pełna jest dobroczynnych witamin i składników mineralnych, które nie tylko pysznie smakują w upalne dni, ale także wspomagają nasz organizm na wielu płaszczyznach.

Kokosowe korzyści zdrowotne

Właściwości wody kokosowej są bardzo szerokie:

  • posiada odczyn zasadowy o pH 8,5-9,5, dzięki czemu odkwasza organizm 
  • jest niskokaloryczna i bogata w: magnez, potas, wapń, mangan, cynk, fosfor, wit. B1, B2, B3, B5, B6, C,
  • ma poziom elektrolitów niemal identyczny, jak w osoczu krwi,
  • wspomaga odporność organizmu - ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze,
  • poprawia trawienie, likwiduje zaparcia, zwalcza wrzody żołądka,
  • detoksykuje organizm,
  • dodaje energii,
  • nawadnia organizm 10 razy lepiej niż napoje izotoniczne,
  • chroni przed przedwczesnym starzeniem się skóry, nawilża i odżywia,
  • usuwa zniszczenia wywołane nadmierną ekspozycją na słońce (fotostarzenie),
  • wzmacnia i odżywia skórę głowy oraz cebulki włosów,
  • przyspiesza gojenie ran, 
  • łagodzi objawy alergii,
Woda kokosowaCanvaProINTERIA.PL

Woda kokosowa - kto powinien ją pić?

Dzięki jej licznym korzyściom zdrowotnym woda kokosowa będzie odpowiednim wyborem właściwie dla każdego, kto chce wprowadzić odmianę do swojej diety. Kokosowy napój jest łatwo dostępny w większości sklepów i dyskontów spożywczych w różnych pojemnościach. Szczególnie zainteresować się wprowadzeniem tego dodatku do swojej codziennej rutyny powinny osoby:

  • narażone na stres, 
  • z anemią, 
  • z niedoborem potasu, 
  • osoby cierpiące z powodu zaburzeń pracy serca, układu krwionośnego i wysokiego poziomu cholesterolu 
  • diabetycy - wspomaga regulacje poziomu cukru we krwi oraz pomaga w trawieniu i wchłanianiu substancji odżywczych, stanowi źródło pokarmu dla dobrych bakterii żołądka, 
  • z nudnościami i odwodnione z powodu biegunek, wymiotów, 
  • z osłabioną odpornością, 
  • alergicy, 
  • na dietach eliminacyjnych i uprawiający sport, 
  • zmagające się z zaparciami, 
  • z kamicą nerkową, 
  • narażone na osteoporozę.

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