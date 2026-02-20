Spis treści: Salep poznałam w Turcji Przysmak z orchidei, czyli jak powstaje salep? Trochę napój, a trochę deser Czy salep jest zdrowy?

Salep poznałam w Turcji

Korzenie wyjątkowego napoju sięgają czasów starożytnych, jednak największą popularność zyskał w okresie rozkwitu Imperium Osmańskiego. To właśnie na terenach dzisiejszej Turcji salep stał się kulinarnym symbolem zimowych miesięcy. Jego kariera rozpoczęła się na terenach prowincji Kahramanmaras, położonej w południowo-wschodniej części kraju, ale szybko podbił także Stambuł.

Porcje napoju sprzedawano nie tylko w kawiarniach, ale i na ulicach. Do dziś salep jest traktowany tam jako narodowy klasyk. Bez trudu da się namierzyć stoiska, w których można zaopatrzyć się w kubek rozgrzewającej mieszanki. Są niemal tak rozpowszechnione, jak budki z pieczonymi kasztanami. Oto zestaw idealny na chłodniejsze dni.

Przysmak z orchidei, czyli jak powstaje salep?

Oryginalny salep przygotowuje się z wysuszonych i zmielonych bulw storczyka męskiego. Oto sekretny składnik, który odpowiada za charakterystyczną gęstość i treściwość napoju. Trzeba bowiem wspomnieć, że jest on wyjątkowo gęsty, a jego konsystencja i smak przypominają budyń.

Mimo że pierwotnie był znany głównie w Turcji i na Bliskim Wschodzie, z czasem zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie podbił podniebienia zwłaszcza angielskich i niemieckich smakoszów. Dużą popularnością cieszył się w Londynie. Co ciekawe, w XVII i XVIII wieku stanowił tańszą alternatywę dla kawy, której ceny sprawiały, że była dostępna wyłącznie dla zamożnych. Salep zyskał reputację "kawy dla ubogich". Dziś słucha się o tym z zaskoczeniem, ponieważ prawdziwa mączka storczykowa nie należy do tanich produktów. W tureckich sklepach znaleźć można opakowania "salepu instant", często już z dodatkiem mleka w proszku. Wystarczy tylko zalać wodą.

Trochę napój, a trochę deser

Gdy postawiono przede mną filiżankę z napojem, w pierwszej chwili poczułam słodki aromat z wyraźną nutą wanilii oraz cynamonu. Salep smakuje trochę jak pitny deser na bazie mleka, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę jego aksamitną konsystencję. Przepis można uzupełniać także dodatkiem gałki muszkatołowej lub imbiru.

Czy salep jest zdrowy?

Tradycyjnie uważano, że salep ma właściwości wzmacniające organizm. Ciepły i gęsty napój działa kojąco na podrażnione gardło i drogi oddechowe, dlatego chętnie sięgano po niego przy przeziębieniach i infekcjach. Może przysłużyć się także łagodzeniu problemów z zatokami.

Często wspomina się również o jego korzystnym wpływie na odporność, układ krążenia i serce. Wszystko za sprawą rozgrzewającego działania salepu. Choć trudno uznawać go za podstawę diety i profesjonalne remedium na liczne dolegliwości, z pewnością poprawi samopoczucie i doda energii w czasie, kiedy organizm jest szczególnie podatny na infekcje. Przydać się może w okresie przejściowym między zimą a wiosną, gdy zmienne temperatury, niedobór słońca i ogólne zmęczenie osłabiają odporność.

