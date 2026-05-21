Spis treści: Jego wysokość bób. Dlaczego warto jeść? Czy bób trzeba obierać ze skórki? Jak zrobić pyszny bób z patelni? Prosty przepis

Jego wysokość bób. Dlaczego warto jeść?

Bób jest nie tylko smaczny, ale także bardzo wartościowy pod względem składników odżywczych. To roślinne źródło białka, a dodatkowo zawiera sporo błonnika i witamin z grupy B, w związku z czym syci i daje energię na długo. Nic dziwnego, że jest tak chętnie widziany w wiosennym i letnim jadłospisie, kiedy potrzebujemy sporo sił na aktywności na świeżym powietrzu. Nasiona to także skarbnica potasu, magnezu i żelaza.

Najbardziej pożądany w kuchniach jest młody bób, o delikatnym, lekko słodkawym smaku i kremowej konsystencji. Starsze nasiona stają się bardziej mączyste i intensywniejsze w smaku, ale nadal dobrze nadają się do gotowania albo smażenia.

Czy bób trzeba obierać ze skórki?

To pytanie pojawia się najczęściej w głowach kucharzy, którzy nie mają dużego doświadczenia w przyrządzaniu tego skarbu natury. Odpowiedź brzmi: to zależy. Młody bób ma cienką, delikatną skórkę, więc spokojnie można jeść go bez obierania. To zdecydowanie przyspiesza przyrządzanie dań z bobem, a on sam zachowuje więcej błonnika.

W przypadku większych i starszych ziaren łupinka staje się grubsza. Wtedy sporo osób decyduje się na obranie bobu po krótkim gotowaniu. Potrawa jest wtedy bardziej delikatna i odpowiada smakoszom o bardziej wrażliwych podniebieniach.

Bób świetnie smakuje z dodatkiem czosnku i natki pietruszki 123RF/PICSEL

Jak zrobić pyszny bób z patelni? Prosty przepis

Bób z patelni to jeden z najłatwiejszych sposobów na wykorzystanie tego sezonowego specjału. Wystarczy kilka składników i kilkanaście minut spędzonych w kuchni, by przygotować aromatyczną potrawę.

Składniki:

500 g młodego bobu

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

garść tartego parmezanu albo sera feta

sól i pieprz do smaku

odrobina płatków chili

świeża natka pietruszki

sok z cytryny

Sposób przygotowania

Bób ugotuj, wrzucając go do wrzącej, osolonej wody. Zajmie to 2-3 minuty. Skórka powinna zacząć lekko się marszczyć. Odcedź i wrzuć na rozgrzaną patelnię z oliwą. Dodaj posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż przez kilka minut, aż ziarna lekko się zarumienią. Dopraw solą, pieprzem i płatkami chili. Posyp startym parmezanem lub pokruszoną fetą i zamieszaj. Na koniec wlej odrobinę soku z cytryny i udekoruj natką pietruszki.

Przygotowany w ten sposób bób bardzo dobrze smakuje jako samodzielne danie. Można podać go z chrupiącym pieczywem albo jako dodatek do grillowanych warzyw.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat