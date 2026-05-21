Nie gotuj bobu w tradycyjny sposób. Z patelni smakuje o niebo lepiej

Natalia Jabłońska

Na ten smak czeka się cały rok. Świeży, młody bób smakuje wyjątkowo i kojarzy się z początkiem lata. Można jeść go w gotowanej, czyli najbardziej tradycyjne formie, ale po co ograniczać swoją kulinarną wyobraźnię? W tym sezonie w wielu kuchniach królować będzie bób z patelni, czyli szybkie i proste danie, które sprawdzi się zarówno jako pyszna przekąska, jak i pomysł na ciepłą kolację.

Prażony bób z natką pietruszki i gruboziarnistą solą w drewnianej misce na czarnej desce.
Bób z patelni smakuje lepiej niż gotowany

Spis treści:

  1. Jego wysokość bób. Dlaczego warto jeść?
  2. Czy bób trzeba obierać ze skórki?
  3. Jak zrobić pyszny bób z patelni? Prosty przepis

Jego wysokość bób. Dlaczego warto jeść?

Bób jest nie tylko smaczny, ale także bardzo wartościowy pod względem składników odżywczych. To roślinne źródło białka, a dodatkowo zawiera sporo błonnika i witamin z grupy B, w związku z czym syci i daje energię na długo. Nic dziwnego, że jest tak chętnie widziany w wiosennym i letnim jadłospisie, kiedy potrzebujemy sporo sił na aktywności na świeżym powietrzu. Nasiona to także skarbnica potasu, magnezu i żelaza.

Najbardziej pożądany w kuchniach jest młody bób, o delikatnym, lekko słodkawym smaku i kremowej konsystencji. Starsze nasiona stają się bardziej mączyste i intensywniejsze w smaku, ale nadal dobrze nadają się do gotowania albo smażenia.

Czy bób trzeba obierać ze skórki?

To pytanie pojawia się najczęściej w głowach kucharzy, którzy nie mają dużego doświadczenia w przyrządzaniu tego skarbu natury. Odpowiedź brzmi: to zależy. Młody bób ma cienką, delikatną skórkę, więc spokojnie można jeść go bez obierania. To zdecydowanie przyspiesza przyrządzanie dań z bobem, a on sam zachowuje więcej błonnika.

W przypadku większych i starszych ziaren łupinka staje się grubsza. Wtedy sporo osób decyduje się na obranie bobu po krótkim gotowaniu. Potrawa jest wtedy bardziej delikatna i odpowiada smakoszom o bardziej wrażliwych podniebieniach.

Dwie gliniane miski wypełnione gotowanym bobem posypanym świeżą natką pietruszki, obok rozłupane strąki bobu oraz ząbki czosnku.
Bób świetnie smakuje z dodatkiem czosnku i natki pietruszki

Jak zrobić pyszny bób z patelni? Prosty przepis

Bób z patelni to jeden z najłatwiejszych sposobów na wykorzystanie tego sezonowego specjału. Wystarczy kilka składników i kilkanaście minut spędzonych w kuchni, by przygotować aromatyczną potrawę.

Składniki:

  • 500 g młodego bobu
  • 2 ząbki czosnku
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • garść tartego parmezanu albo sera feta
  • sól i pieprz do smaku
  • odrobina płatków chili
  • świeża natka pietruszki
  • sok z cytryny

Sposób przygotowania

  1. Bób ugotuj, wrzucając go do wrzącej, osolonej wody. Zajmie to 2-3 minuty. Skórka powinna zacząć lekko się marszczyć. Odcedź i wrzuć na rozgrzaną patelnię z oliwą.
  2. Dodaj posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż przez kilka minut, aż ziarna lekko się zarumienią. Dopraw solą, pieprzem i płatkami chili.
  3. Posyp startym parmezanem lub pokruszoną fetą i zamieszaj. Na koniec wlej odrobinę soku z cytryny i udekoruj natką pietruszki.

Przygotowany w ten sposób bób bardzo dobrze smakuje jako samodzielne danie. Można podać go z chrupiącym pieczywem albo jako dodatek do grillowanych warzyw.

