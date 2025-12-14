Nie kupuj smażonych ciastek jabłkowych. W domu zrobisz lepsze i znacznie lżejsze

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Na fali poszukiwania smaków, które znamy i kochamy, ale w domowej, zdrowszej wersji viralem stał się prosty i błyskawiczny przepis na jabłkowe ciasteczka do złudzenia przypominające te z McDonalda. Lżejsze, nie smażone, ale równie pyszne - koniecznie wypróbujcie ten przepis.

Dwa złociste, chrupiące paszteciki z widocznymi nacięciami, ułożone na żółtym talerzu na drewnianym blacie.
Ciastka przypominające te z popularnej sieci fast food bez problemu przygotujesz w domuEvgeny Tomeev123RF/PICSEL

Te ciastka to hit Internetu - zrobisz je w kilka chwil

Z pewnością niejedna osoba poznała urzekający smak smażonego w głębokim tłuszczu kultowego już ciastka z nadzieniem jabłkowym z popularnej sieci McDonalds. Chrupiące, podawane na ciepło ciastko z aromatycznym nadzieniem z kawałkami jabłek naprawdę może zachwycić. Niestety - jest bardzo kaloryczne (ok. 300 kcal), a przez to, że jest smażone, jest także ciężkie dla jelit i żołądka. Na szczęście od pewnego czasu w Internecie trwa "moda" na przerabiane ulubionych niezdrowych przekąsek na wersje domowe - lekkie i znacznie zdrowsze. Na Instagramie i TikToku młodzi twórcy i pasjonaci gotowania zakochali się w domowym odpowiedniku sieciówkowego apple pie, który z łatwością można przyrządzić w domowym zaciszu. Wystarczy kilka jabłek i gotowy płat ciasta francuskiego dostępny w każdym markecie. Efekt? Pyszna, chrupiąca przekąska, która zachwyca smakiem zbliżonym do ciasta z fast fooda, a nie "pływa" w tłuszczu.

Ciastko jabłkowe jak z fast fooda - przepis

Dwa złociste, wypieczone ciastka francuskie z nacięciami na wierzchu leżą na drewnianej desce.
Chrupiące, z pysznym nadzieniem i obłędnie pachnące ciastka jabłkowe jak z McDonalds123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 op. ciasta francuskiego
  • 2 szklanki mąki
  • 150 g masła
  • 1 jajko
  • 2–3 łyżki cukru
  • 1 łyżka zimnej wody
  • 3 jabłka (najlepiej lekko kwaskowe, np. Szara Reneta / Ligol / Antonówka)
  • 2 łyżki cukru
  • 1 łyżeczka cynamonu
  • 1 łyżeczka soku z cytryny
  • 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej (żeby zgęstniało)
  • odrobina masła (opcjonalnie)
45 min
3-4

Przygotowanie:

  • Jabłka obierz, pokrój w drobną kostkę.
  • Wrzuć na patelnię, dodaj cukier, cynamon, cytrynę.
  • Duś 5-7 minut, aż jabłka zmiękną, ale się nie rozpadną.
  • Dodaj mąkę ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj - nadzienie lekko zgęstnieje.
  • Odstaw do wystudzenia.

Składanie:

  • Rozwiń ciasto francuskie i potnij je na prostokąty ok. 8 × 12 cm.
  • Na połowę każdego kawałka nałóż 1-2 łyżeczki jabłkowego nadzienia.
  • Przykryj drugą połową i dociśnij brzegi widelcem (daje efekt jak w McD).
  • Zrób 2-3 małe nacięcia nożem, żeby para uciekła.
  • Posmaruj wierzch roztrzepanym jajkiem lub mlekiem dla koloru.

Pieczenie:

  • Piecz w 200°C (góra-dół), przez 20-25 minut, aż będą złote i chrupiące.

Smacznego!

Pierniki w kształcie choinek, dzwonków oraz innych świątecznych symboli z ozdobą z białego lukru na jasnym tle, obok logo serwisu kulinarnego.
Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stółCanva ProINTERIA.PL
„Ewa gotuje”: Szarlotka z jabłkami prażonymi i budyniemPolsat

