Z pewnością niejedna osoba poznała urzekający smak smażonego w głębokim tłuszczu kultowego już ciastka z nadzieniem jabłkowym z popularnej sieci McDonalds. Chrupiące, podawane na ciepło ciastko z aromatycznym nadzieniem z kawałkami jabłek naprawdę może zachwycić. Niestety - jest bardzo kaloryczne (ok. 300 kcal), a przez to, że jest smażone, jest także ciężkie dla jelit i żołądka. Na szczęście od pewnego czasu w Internecie trwa "moda" na przerabiane ulubionych niezdrowych przekąsek na wersje domowe - lekkie i znacznie zdrowsze. Na Instagramie i TikToku młodzi twórcy i pasjonaci gotowania zakochali się w domowym odpowiedniku sieciówkowego apple pie, który z łatwością można przyrządzić w domowym zaciszu. Wystarczy kilka jabłek i gotowy płat ciasta francuskiego dostępny w każdym markecie. Efekt? Pyszna, chrupiąca przekąska, która zachwyca smakiem zbliżonym do ciasta z fast fooda, a nie "pływa" w tłuszczu.