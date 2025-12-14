Nie kupuj smażonych ciastek jabłkowych. W domu zrobisz lepsze i znacznie lżejsze
Na fali poszukiwania smaków, które znamy i kochamy, ale w domowej, zdrowszej wersji viralem stał się prosty i błyskawiczny przepis na jabłkowe ciasteczka do złudzenia przypominające te z McDonalda. Lżejsze, nie smażone, ale równie pyszne - koniecznie wypróbujcie ten przepis.
Te ciastka to hit Internetu - zrobisz je w kilka chwil
Z pewnością niejedna osoba poznała urzekający smak smażonego w głębokim tłuszczu kultowego już ciastka z nadzieniem jabłkowym z popularnej sieci McDonalds. Chrupiące, podawane na ciepło ciastko z aromatycznym nadzieniem z kawałkami jabłek naprawdę może zachwycić. Niestety - jest bardzo kaloryczne (ok. 300 kcal), a przez to, że jest smażone, jest także ciężkie dla jelit i żołądka. Na szczęście od pewnego czasu w Internecie trwa "moda" na przerabiane ulubionych niezdrowych przekąsek na wersje domowe - lekkie i znacznie zdrowsze. Na Instagramie i TikToku młodzi twórcy i pasjonaci gotowania zakochali się w domowym odpowiedniku sieciówkowego apple pie, który z łatwością można przyrządzić w domowym zaciszu. Wystarczy kilka jabłek i gotowy płat ciasta francuskiego dostępny w każdym markecie. Efekt? Pyszna, chrupiąca przekąska, która zachwyca smakiem zbliżonym do ciasta z fast fooda, a nie "pływa" w tłuszczu.
Ciastko jabłkowe jak z fast fooda - przepis
Składniki
- 1 op. ciasta francuskiego
- 2 szklanki mąki
- 150 g masła
- 1 jajko
- 2–3 łyżki cukru
- 1 łyżka zimnej wody
- 3 jabłka (najlepiej lekko kwaskowe, np. Szara Reneta / Ligol / Antonówka)
- 2 łyżki cukru
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej (żeby zgęstniało)
- odrobina masła (opcjonalnie)
Przygotowanie:
- Jabłka obierz, pokrój w drobną kostkę.
- Wrzuć na patelnię, dodaj cukier, cynamon, cytrynę.
- Duś 5-7 minut, aż jabłka zmiękną, ale się nie rozpadną.
- Dodaj mąkę ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj - nadzienie lekko zgęstnieje.
- Odstaw do wystudzenia.
Składanie:
- Rozwiń ciasto francuskie i potnij je na prostokąty ok. 8 × 12 cm.
- Na połowę każdego kawałka nałóż 1-2 łyżeczki jabłkowego nadzienia.
- Przykryj drugą połową i dociśnij brzegi widelcem (daje efekt jak w McD).
- Zrób 2-3 małe nacięcia nożem, żeby para uciekła.
- Posmaruj wierzch roztrzepanym jajkiem lub mlekiem dla koloru.
Pieczenie:
- Piecz w 200°C (góra-dół), przez 20-25 minut, aż będą złote i chrupiące.
Smacznego!
