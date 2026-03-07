Nie kupuj, zrób lepszą. Ten przepis na drożdżówkę to hit

Spis treści: Co przygotować na niedzielny deser? Domowa drożdżówka z wiśniami i śmietanką. Przepis krok po kroku

Co przygotować na niedzielny deser?

Ciasta drożdżowe to jedne z tych najchętniej przyrządzanych w polskich domach. Robi się je całkiem prosto, nie potrzeba zbyt wielu składników, mozolnego ubijania mikserem, a jedynie wyrobienie ciasta i odczekanie, aż nieco podrośnie. Z dodatkiem delikatnie kwaśnych owoców - np. jagodowych, taki wypiek smakuje wprost doskonale. Do tego słodka kruszonka i mamy deser, któremu nie da się oprzeć. Zamiast więc kupować sklepie gotowe ciasta, zaopatrz się w kilka niedrogich składników i przygotuj domową drożdżówkę, a nawet dwie. Ten przysmak znika bowiem w mig ze stołu.

Domowa drożdżówka z wiśniami i śmietanką. Przepis krok po kroku

Do przygotowania domowej drożdżówki potrzebować będziesz kilku podstawowych składników - oczywiście drożdże, mleko - najlepiej pełnotłuste, cukier (można też wymieszać pół na pół z innym słodzidłem, np. ksylitolem), prawdziwe masło i słodką śmietanką. W tym wypieku kluczowy jest rozczyn. Po wymieszaniu składników należy chwilę odczekać, aby nieco podrósł - inaczej ciasto wyrośnie tak, jakbyśmy tego chcieli. Potem wystarczy już tylko zagnieść ciasto, odczekać chwilę aż podwoi swoją objętość, a na samym końcu dodać owoce i wykonać kruszonkę. Może wydawać się nieco skomplikowane, ale to tylko pozory. Jeśli jesteście ciekawi jak zrobić wyśmienite, mięciutkie ciasto z wiśniami, kruszonką i śmietanką, przedstawiamy przepis, który podzieliła się w mediach społecznościowych influencerka specjalizująca się w drożdżowych wypiekach. Prowadzi profil o nazwie home.hearthhealth, gdzie dzieli się wieloma prostymi przepisami na wyśmienite słodkości i nie tylko. Na wstępie zaznaczyła, że składniki powinny być w temperaturze pokojowej - wówczas istnieje największa szansa, że ciasto pięknie wyrośnie.

Składniki Rozczyn: 30 g świeżych drożdży

220 ml mleka (ciepłego, ale nie gorącego)

70-90 g cukru (jeśli lubisz słodsze-daj 90 g) Ciasto 1 jajko

500 g mąki pszennej typ 450

szczypta soli

80 g miękkiego masła

ok. 10 g masła (cienkie plasterki do środka)

wiśnie (świeże lub odsączone z kompotu)

śmietanka 30% do polania ( połowa kubeczka czyli 100g) Kruszonka 100 g mąki pszennej

60 g cukru

60 g zimnego masła

Sposób przygotowania:

1. Rozczyn

Do miski wkrusz drożdże, dodaj cukier i wlej mleko. Wymieszaj i odstaw na około 10 minut, aż rozczyn zacznie pracować, powinien się spienić i lekko urosnąć.

2️. Wyrabianie ciasta

Do gotowego rozczynu dodaj:

• jajko

• mąkę

• szczyptę soli

Wyrabiaj około 4 minut (ręcznie lub mikserem). Następnie dodaj miękkie masło (80 g) i wyrabiaj dalej, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne.

Kruszonka: Zagnieć palcami do uzyskania kruszonki. Jeśli jest zbyt sucha, dodaj odrobinę masła. Jeśli zbyt mokra, dosyp łyżkę mąki.

3️. Wyrastanie

Przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce. Możesz wstawić do lekko nagrzanego piekarnika, temperatura nie może przekraczać 40°C. Czekaj, aż ciasto podwoi swoją objętość.

4️. Formowanie

Wyrośnięte ciasto rozwałkuj. Na wierzchu ułóż cienkie plasterki masła (około 10 g jedna porządna łyżka wszystkiego ).

Rozłóż wiśnie. Zawiń ciasto, przełóż do natłuszczonej blaszki. Polej delikatnie śmietanką 30%. Na wierzch posyp kruszonką i dodatkowo ułóż kilka wiśni, żeby podczas pieczenia puściły piękny kolor. Piecz w 180°C od 30 do 40 minut, aż drożdżówka pięknie się zarumieni. Jeśli zobaczysz, że za szybko się przypieka, zmniejsz temperaturę do 170°C (obserwujemy, bo każdy piekarnik jest inny.

To jest taka drożdżówka "z sercem" miękka, maślana i soczysta od wiśni - czytamy na Instagramie.

