Nie kupuj, zrób lepszą. Ten przepis na drożdżówkę to hit
Nie ma to jak domowe wypieki. Świeże, aromatyczne, przepyszne i z pewnością o wiele zdrowsze, niż te sklepowe. Jeśli chcesz upichcić coś prostego i lekkiego na weekend, drożdżówka z owocami będzie strzałem w dziesiątkę. Zrobisz ją bez trudu, a jej wspaniały zapach będzie rozchodził się po całym domu.
Spis treści:
- Co przygotować na niedzielny deser?
- Domowa drożdżówka z wiśniami i śmietanką. Przepis krok po kroku
Co przygotować na niedzielny deser?
Ciasta drożdżowe to jedne z tych najchętniej przyrządzanych w polskich domach. Robi się je całkiem prosto, nie potrzeba zbyt wielu składników, mozolnego ubijania mikserem, a jedynie wyrobienie ciasta i odczekanie, aż nieco podrośnie. Z dodatkiem delikatnie kwaśnych owoców - np. jagodowych, taki wypiek smakuje wprost doskonale. Do tego słodka kruszonka i mamy deser, któremu nie da się oprzeć. Zamiast więc kupować sklepie gotowe ciasta, zaopatrz się w kilka niedrogich składników i przygotuj domową drożdżówkę, a nawet dwie. Ten przysmak znika bowiem w mig ze stołu.
Domowa drożdżówka z wiśniami i śmietanką. Przepis krok po kroku
Do przygotowania domowej drożdżówki potrzebować będziesz kilku podstawowych składników - oczywiście drożdże, mleko - najlepiej pełnotłuste, cukier (można też wymieszać pół na pół z innym słodzidłem, np. ksylitolem), prawdziwe masło i słodką śmietanką. W tym wypieku kluczowy jest rozczyn. Po wymieszaniu składników należy chwilę odczekać, aby nieco podrósł - inaczej ciasto wyrośnie tak, jakbyśmy tego chcieli. Potem wystarczy już tylko zagnieść ciasto, odczekać chwilę aż podwoi swoją objętość, a na samym końcu dodać owoce i wykonać kruszonkę. Może wydawać się nieco skomplikowane, ale to tylko pozory. Jeśli jesteście ciekawi jak zrobić wyśmienite, mięciutkie ciasto z wiśniami, kruszonką i śmietanką, przedstawiamy przepis, który podzieliła się w mediach społecznościowych influencerka specjalizująca się w drożdżowych wypiekach. Prowadzi profil o nazwie home.hearthhealth, gdzie dzieli się wieloma prostymi przepisami na wyśmienite słodkości i nie tylko. Na wstępie zaznaczyła, że składniki powinny być w temperaturze pokojowej - wówczas istnieje największa szansa, że ciasto pięknie wyrośnie.
Składniki
Rozczyn:
- 30 g świeżych drożdży
- 220 ml mleka (ciepłego, ale nie gorącego)
- 70-90 g cukru (jeśli lubisz słodsze-daj 90 g)
Ciasto
- 1 jajko
- 500 g mąki pszennej typ 450
- szczypta soli
- 80 g miękkiego masła
- ok. 10 g masła (cienkie plasterki do środka)
- wiśnie (świeże lub odsączone z kompotu)
- śmietanka 30% do polania ( połowa kubeczka czyli 100g)
Kruszonka
- 100 g mąki pszennej
- 60 g cukru
- 60 g zimnego masła
Sposób przygotowania:
1. Rozczyn
Do miski wkrusz drożdże, dodaj cukier i wlej mleko. Wymieszaj i odstaw na około 10 minut, aż rozczyn zacznie pracować, powinien się spienić i lekko urosnąć.
2️. Wyrabianie ciasta
Do gotowego rozczynu dodaj:
• jajko
• mąkę
• szczyptę soli
Wyrabiaj około 4 minut (ręcznie lub mikserem). Następnie dodaj miękkie masło (80 g) i wyrabiaj dalej, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne.
Kruszonka: Zagnieć palcami do uzyskania kruszonki. Jeśli jest zbyt sucha, dodaj odrobinę masła. Jeśli zbyt mokra, dosyp łyżkę mąki.
3️. Wyrastanie
Przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce. Możesz wstawić do lekko nagrzanego piekarnika, temperatura nie może przekraczać 40°C. Czekaj, aż ciasto podwoi swoją objętość.
4️. Formowanie
Wyrośnięte ciasto rozwałkuj. Na wierzchu ułóż cienkie plasterki masła (około 10 g jedna porządna łyżka wszystkiego ).
Rozłóż wiśnie. Zawiń ciasto, przełóż do natłuszczonej blaszki. Polej delikatnie śmietanką 30%. Na wierzch posyp kruszonką i dodatkowo ułóż kilka wiśni, żeby podczas pieczenia puściły piękny kolor. Piecz w 180°C od 30 do 40 minut, aż drożdżówka pięknie się zarumieni. Jeśli zobaczysz, że za szybko się przypieka, zmniejsz temperaturę do 170°C (obserwujemy, bo każdy piekarnik jest inny.
To jest taka drożdżówka "z sercem" miękka, maślana i soczysta od wiśni - czytamy na Instagramie.
Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI