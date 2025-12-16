Nie masz pomysłu, co wziąć na proszoną wigilię? Ten hit załatwia sprawę

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Wigilia służbowa? A może w większym gronie? Z przyjaciółmi? Na tak niezwykłą okazję wypada przynieść danie przygotowane własnoręcznie. Dobrze, by prezentowało się świetnie i było łatwe w transporcie. Niemożliwe? Ta propozycja spełnia wszystkie warunki. Będzie pysznie i efektownie.

Warstwowa sałatka śledziowa z warzywami i majonezem, ułożona w okrągłej formie na talerzu, udekorowana koperkiem, obok leży widelec, a całość znajduje się na niebieskim drewnianym stole z białą ścierką w paski.
Ta sałatka śledziowa zrobi na wszystkich wrażenie. Doskonała propozycja na proszoną wigilię123RF/PICSEL

Wigilia w większym gronie? Zabierz ze sobą tę sałatkę

Kiedy idziesz na wigilię do znajomych, zawsze pojawia się pytanie: co zabrać, żeby było świątecznie, smacznie, ale też praktycznie?

Nie chcesz przywozić niczego, co źle zniesie podróż, wymaga podgrzewania czy skomplikowanej prezentacji. Na szczęście istnieje świetne danie, które nie tylko zasmakuje wszystkim zebranym, ale też jest proste w przygotowaniu i łatwe w transporcie.

Sałatka śledziowa z twistem to idealne rozwiązanie.

Jest piękna, kolorowa i wygląda jak małe świąteczne dzieło sztuki. Śledzie i buraki to klasyczne, wigilijne smaki, ale połączenie ich z chrupiącymi orzechami i świeżym jabłkiem sprawia, że całość smakuje nowocześnie i lekko.

Możesz przygotować ją wcześniej, przełożyć do szklanego naczynia, a po przyjeździe wystarczy postawić na stole. Jej zachwycające kolory, warstwowość i połączenie tradycji z nowoczesnością z pewnością zachwyci przybyłych. Sałatka pachnie świętami i z dużą dozą pewności można założyć, że zniknie jako pierwsza. Skusisz się na wypróbowanie tego rarytasu?

Sałatka śledziowa z pieczonymi burakami i jabłkiem

Składniki

  • 4 płaty śledzi matias (odsączone i wymoczone według potrzeby)
  • 2 duże pieczone buraki (lub gotowane, ale pieczone będą słodsze)
  • 2 jabłka (najlepiej chrupiące, np. gala lub szampion)
  • 1 czerwona cebula
  • 3 ogórki kiszone
  • garść orzechów włoskich (lub pekan – bardziej wykwintne)
  • świeży koperek lub natka
  • 3 łyżki majonezu
  • 2 łyżki jogurtu naturalnego
  • 1 łyżeczka musztardy dijon
  • pieprz
  • opcjonalnie: 1 łyżeczka soku z cytryny lub odrobina miodu do balansu
30 min
5-6
Wigilijny klasyk z nowoczesnym twistem zachwyci wszystkich gości
Wigilijny klasyk z nowoczesnym twistem zachwyci wszystkich gościMagda Weidner123RF/PICSEL

Przygotowanie:

1. Przygotuj śledzie. Pokrój je w niewielkie kawałki. Jeśli są mocno słone, wymocz w zimnej wodzie albo mleku.

2. Buraki i jabłka pokrój w kostkę. Ogórki kiszone i cebulę posiekaj drobno. Orzechy posiekaj nie za drobno, by było wyczuwalne "chrupnięcie".

3. Przygotuj sos: w miseczce wymieszaj majonez, jogurt, musztardę, pieprz i opcjonalnie odrobinę miodu lub cytryny.

4. Układaj warstwowo (najładniej wygląda w szklanej salaterce):

  • ogórki + cebula
  • śledzie
  • sos
  • buraki
  • jabłka
  • posypka z orzechów
  • świeże zioła

Możesz też wszystko wymieszać w jednej misce, ale warstwowa forma prezentuje się naprawdę świątecznie.

5. Sałatka najlepiej smakuje po 2-3 godzinach w lodówce, kiedy smaki się przegryzą.

Smacznego!

Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
