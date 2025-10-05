Nie masz pomysłu na śniadanie? Oto przepis na wysokobiałkowe tosty bez chleba
Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego pieczywa - jedni z powodów zdrowotnych, inni, bo szukają lżejszych i bardziej odżywczych alternatyw. A co, jeśli powiemy ci, że możesz przygotować chrupiące, sycące i wysokobiałkowe tosty zupełnie bez chleba? Ten przepis podbija media społecznościowe, a jego prostota i smak sprawiają, że wiele osób nie wyobraża sobie już poranka inaczej.
Spis treści:
- Pyszne i sycące śniadanie dla każdego
- Jak podawać?
Te wysokobiałkowe tosty to świetna propozycja dla osób, które chcą zadbać o sylwetkę, ponieważ dostarczają dużej ilości białka i na długo zapewniają uczucie sytości. Nie zawierają mąki ani drożdży, dlatego sprawdzą się również u osób, które ograniczają gluten w diecie. Ich przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych, którzy rano nie mają czasu na skomplikowane potrawy. Co więcej, są chrupiące, smaczne i stanowią ciekawą alternatywę dla zwykłego pieczywa.
Składniki na 2 porcje:
• 2 jajka
• 150 g twarogu półtłustego lub serka wiejskiego
• 2 łyżki jogurtu naturalnego (opcjonalnie greckiego dla kremowej konsystencji)
• 2 łyżki płatków owsianych lub mielonego siemienia lnianego
• szczypta soli i pieprzu
• ulubione dodatki: awokado, wędzony łosoś, jajko sadzone, hummus albo świeże warzywa
Przygotowanie krok po kroku:
1. W misce rozgnieć twaróg i wymieszaj z jajkami, aż masa będzie gładka.
2. Dodaj płatki owsiane lub siemię - to one nadadzą "chlebkowi" struktury.
3. Dopraw solą i pieprzem.
4. Rozgrzej patelnię z odrobiną oliwy lub oleju kokosowego.
5. Uformuj na patelni prostokątny placek i smaż po 2-3 minuty z każdej strony, aż się zarumieni i stanie chrupiący.
6. Gotowe "tosty" możesz przekroić na pół i potraktować jak kromki chleba.
Jak podawać?
To właśnie dodatki robią największe wrażenie! Wersja wytrawna świetnie smakuje z pastą z awokado i wędzonym łososiem, a na słodko - z masłem orzechowym i malinami. Możesz też przygotować klasyczny tost z serem i pomidorem - wystarczy podsmażyć go jeszcze chwilę na patelni grillowej.