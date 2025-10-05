Nie masz pomysłu na śniadanie? Oto przepis na wysokobiałkowe tosty bez chleba

Paulina Szymczak

Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego pieczywa - jedni z powodów zdrowotnych, inni, bo szukają lżejszych i bardziej odżywczych alternatyw. A co, jeśli powiemy ci, że możesz przygotować chrupiące, sycące i wysokobiałkowe tosty zupełnie bez chleba? Ten przepis podbija media społecznościowe, a jego prostota i smak sprawiają, że wiele osób nie wyobraża sobie już poranka inaczej.

Wysokobiałkowe tosty z serka wiejskiego
Spis treści:

  1. Pyszne i sycące śniadanie dla każdego
  2. Jak podawać?

Te wysokobiałkowe tosty to świetna propozycja dla osób, które chcą zadbać o sylwetkę, ponieważ dostarczają dużej ilości białka i na długo zapewniają uczucie sytości. Nie zawierają mąki ani drożdży, dlatego sprawdzą się również u osób, które ograniczają gluten w diecie. Ich przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych, którzy rano nie mają czasu na skomplikowane potrawy. Co więcej, są chrupiące, smaczne i stanowią ciekawą alternatywę dla zwykłego pieczywa.

Składniki na 2 porcje:

• 2 jajka

• 150 g twarogu półtłustego lub serka wiejskiego

• 2 łyżki jogurtu naturalnego (opcjonalnie greckiego dla kremowej konsystencji)

• 2 łyżki płatków owsianych lub mielonego siemienia lnianego

• szczypta soli i pieprzu

• ulubione dodatki: awokado, wędzony łosoś, jajko sadzone, hummus albo świeże warzywa

Przygotowanie krok po kroku:

1. W misce rozgnieć twaróg i wymieszaj z jajkami, aż masa będzie gładka.

2. Dodaj płatki owsiane lub siemię - to one nadadzą "chlebkowi" struktury.

3. Dopraw solą i pieprzem.

4. Rozgrzej patelnię z odrobiną oliwy lub oleju kokosowego.

5. Uformuj na patelni prostokątny placek i smaż po 2-3 minuty z każdej strony, aż się zarumieni i stanie chrupiący.

6. Gotowe "tosty" możesz przekroić na pół i potraktować jak kromki chleba.

Jak podawać?

To właśnie dodatki robią największe wrażenie! Wersja wytrawna świetnie smakuje z pastą z awokado i wędzonym łososiem, a na słodko - z masłem orzechowym i malinami. Możesz też przygotować klasyczny tost z serem i pomidorem - wystarczy podsmażyć go jeszcze chwilę na patelni grillowej.

