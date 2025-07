Dlaczego warto sięgać po kurki?

Kurki, a właściwie pieprznik jadalny, to jedne z najsmaczniejszych grzybów, które oferuje nam natura. Choć kurki w 90 proc. składają się z wody, to są również źródłem witamin i minerałów. Znajdziemy w nich m.in.: witaminę B1, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6, kwas foliowy, witaminę D, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, białka, węglowodany, tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe, błonnik.

Ponadto kurki zawierają związki fenolowe, które charakteryzują się właściwościami przeciwutleniającymi, pomagającymi chronić organizm przed wolnymi rodnikami. Spożywając te grzyby, dostarczamy organizmowi beta-karoten, który następnie przekształcany jest w witaminę A.

Makaron z kurkami - składniki

Do przygotowania makaronu z kurkami potrzebujesz:

400 g świeżych kurek,

200 g makaronu np. penne,

1 cebulę,

100 ml śmietany 30 proc.,

40 g masła klarowanego,

świeżą natkę pietruszki,

sól i pieprz.

Makaron z kurkami - przepis

Pierwszy krok to dokładne oczyszczenie grzybów z nadmiaru piasku. Jak zrobić to szybko i efektywnie? Kurki należy przełożyć do naczynia i dokładnie oprószyć mąką, a następnie delikatnie przemieszać dłonią, odczekać kilka minut, przełożyć do sitka i opłukać pod bieżącą wodą. Mąka doskonale oblepia różnego rodzaju zanieczyszczenia znajdujące się na kurkach, dzięki czemu znikają one z grzyba podczas płukania.

Oczyszczone kurki delikatnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Jeśli trafią nam się duże kurki, wówczas kroimy je na pół, jeśli są małe, zostawiamy grzyby w całości.

Cebulę kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na patelni, na której rozgrzewamy masło klarowane. Gdy cebula się ładnie zeszkli, dodajemy kurki, doprawiamy solą oraz pieprzem, całość mieszamy i podsmażamy. W trakcie podsmażania grzybów gotujemy makaron zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

Do kurek dodajemy śmietanę 30 proc. i posiekaną natkę pietruszki. Wszystkie składniki mieszamy i podgrzewamy przez ok. 5-8 minut. Po tym czasie do patelni z kurkami dodajemy ugotowany makaron i całość dokładnie mieszamy. Gotowe!

Zapiekanka z kurkami - składniki

Do przygotowania zapiekanki z kurkami potrzebujesz:

1 półbagietkę,

2 cebule,

300 g kurek,

2 łyżki masła,

150 g sera żółtego,

2 łyżki posiekanego szczypiorku,

sól i pieprz.

Zapiekanka z kurkami - przepis

Kurki czyścimy w ten sam sposób, jak w przypadku przepisu na makaron z kurkami. Grzyby kroimy na mniejsze kawałki, cebulę siekamy w kostkę. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy cebulę, następnie dodajemy kurki i doprawiamy solą oraz pieprzem. Kurki podsmażamy na średniej mocy palnika do momentu, aż z patelni wyparuje woda puszczona przez grzyby.

Półbagietkę kroimy na pół i na każdy kawałek nakładamy podsmażone kurki z cebulą oraz starty ser. Piekarnik z funkcją termoobiegu rozgrzewamy do 230 st. C i zamykamy w nim zapiekanki na ok. 10 minut. Na koniec zapiekanki posypujemy posiekanym szczypiorkiem.

