Nie tylko pierogi i knedle. Oto co możesz zrobić z truskawek na obiad

Sezon na truskawki właśnie się rozpoczął. Miłośnicy tych owoców powinni korzystać póki są dostępne w najsmaczniejszej odsłonie. Truskawki mogą być nie tylko składnikiem deserów czy koktajli, ale także potraw wytrawnych i obiadów. Co smacznego jeszcze można z nich przygotować?

Stosy dojrzałych, czerwonych truskawek z zielonymi szypułkami na białych tackach
Truskawki mogą być nie tylko składnikiem deserów. W wytrawnej odsłonie smakują równie dobrze

Czy truskawki są zdrowe?

Nadszedł długo wyczekiwany przez wiele osób czas, kiedy to możemy cieszyć się dobrocią świeżych, aromatycznych, jędrnych i słodkich truskawek. Te niewielkie, czerwone owoce oferują nie tylko wspaniały, orzeźwiający smak, ale także mnóstwo korzyści zdrowotnych. Truskawki to źródło wielu witamin - przede wszystkim witaminy C (mają jej więcej niż cytryna), potasu, kwasu foliowego, błonnika i w niemal 92 proc. składają się w wody. Są więc nie tylko pyszną, ale także niskokaloryczną przekąską, po która można sięgać w czasie odchudzania.

Truskawki w niektórych polskich dyskontach są dostępne przez cały rok, jednak to właśnie teraz mają najlepszy smak. Obecnie możemy cieszyć się tymi pochodzącymi z polskich upraw, a nie odległych zakątków Europy. Są więc najlepsze i najzdrowsze, dlatego warto je jeść póki są dostępne. Sezon na truskawki w Polsce będzie trwał bowiem jeszcze tylko kilka tygodni - zazwyczaj do połowy lipca można korzystać z tych naprawdę smacznych.

Co można zrobić z truskawek na obiad?

Wiele osób kupuje truskawki w dużych ilościach, aby część móc zjeść od razu, a resztę zamrozić i wykorzystywać do przyrządzania różnorakich deserów czy potraw jesienią oraz zimą. Jeśli zastanawiasz się co poza koktajlami, lodami czy wypiekami możesz zrobić z tych świeżych, wiedz, że opcji jest naprawdę sporo. Truskawki możesz wykorzystać do wielu dań obiadowych, np.:

  • pierogów na słodko,
  • knedli,
  • naleśników,
  • do makaronu i ryżu w zblendowanej formie,
  • orzeźwiających sałatek - z rukolą, szparagami, orzechami, serem feta lub camembertem.
Grillowany kurczak z kawałkami świeżej truskawki, kostkami białego sera oraz listkami szpinaku.
Truskawki znakomicie sprawdzą się m.in. jako dodatek do sałatek

Truskawki mogą być ponadto składnikiem sosów do wielu wykwintnych dań wytrawnych. Ich słodycz i subtelna kwasowość doskonale przełamuje smak słonych, pikantnych i tłustych potraw mięsnych, ale nie tylko. Można podawać je np. z grillowanymi serami (halloumi, gorgonzola, camembert), pieczonym kurczakiem, grillowanym łososiem czy kaczką.

Prawdziwi miłośnicy truskawek uwielbiają jadać je jako zamiennik pomidorów do sałatki caprese - przekładając na półmisku z serem mozzarella i świeżą bazylią, polane octem balsamicznym. Drobno posiekane truskawki, wymieszane z czerwoną cebulą, kolendrą, sokiem z limonki i odrobiną chilli będą ponadto ciekawą w smaku salsą do grillowanych mięs, burgerów czy tacos.

Opcji, jak widać, jest naprawdę sporo. Warto więc korzystać i spróbować truskawek nie tylko w ich typowo słodkiej odsłonie. Niewykluczone, że ta wytrawna przypadnie wam do gustu jeszcze bardziej.

