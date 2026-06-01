Czy truskawki są zdrowe?

Nadszedł długo wyczekiwany przez wiele osób czas, kiedy to możemy cieszyć się dobrocią świeżych, aromatycznych, jędrnych i słodkich truskawek. Te niewielkie, czerwone owoce oferują nie tylko wspaniały, orzeźwiający smak, ale także mnóstwo korzyści zdrowotnych. Truskawki to źródło wielu witamin - przede wszystkim witaminy C (mają jej więcej niż cytryna), potasu, kwasu foliowego, błonnika i w niemal 92 proc. składają się w wody. Są więc nie tylko pyszną, ale także niskokaloryczną przekąską, po która można sięgać w czasie odchudzania.

Truskawki w niektórych polskich dyskontach są dostępne przez cały rok, jednak to właśnie teraz mają najlepszy smak. Obecnie możemy cieszyć się tymi pochodzącymi z polskich upraw, a nie odległych zakątków Europy. Są więc najlepsze i najzdrowsze, dlatego warto je jeść póki są dostępne. Sezon na truskawki w Polsce będzie trwał bowiem jeszcze tylko kilka tygodni - zazwyczaj do połowy lipca można korzystać z tych naprawdę smacznych.

Co można zrobić z truskawek na obiad?

Wiele osób kupuje truskawki w dużych ilościach, aby część móc zjeść od razu, a resztę zamrozić i wykorzystywać do przyrządzania różnorakich deserów czy potraw jesienią oraz zimą. Jeśli zastanawiasz się co poza koktajlami, lodami czy wypiekami możesz zrobić z tych świeżych, wiedz, że opcji jest naprawdę sporo. Truskawki możesz wykorzystać do wielu dań obiadowych, np.:

pierogów na słodko,

knedli,

naleśników,

do makaronu i ryżu w zblendowanej formie,

orzeźwiających sałatek - z rukolą, szparagami, orzechami, serem feta lub camembertem.

Truskawki znakomicie sprawdzą się m.in. jako dodatek do sałatek 123RF/PICSEL

Truskawki mogą być ponadto składnikiem sosów do wielu wykwintnych dań wytrawnych. Ich słodycz i subtelna kwasowość doskonale przełamuje smak słonych, pikantnych i tłustych potraw mięsnych, ale nie tylko. Można podawać je np. z grillowanymi serami (halloumi, gorgonzola, camembert), pieczonym kurczakiem, grillowanym łososiem czy kaczką.

Prawdziwi miłośnicy truskawek uwielbiają jadać je jako zamiennik pomidorów do sałatki caprese - przekładając na półmisku z serem mozzarella i świeżą bazylią, polane octem balsamicznym. Drobno posiekane truskawki, wymieszane z czerwoną cebulą, kolendrą, sokiem z limonki i odrobiną chilli będą ponadto ciekawą w smaku salsą do grillowanych mięs, burgerów czy tacos.

Opcji, jak widać, jest naprawdę sporo. Warto więc korzystać i spróbować truskawek nie tylko w ich typowo słodkiej odsłonie. Niewykluczone, że ta wytrawna przypadnie wam do gustu jeszcze bardziej.

