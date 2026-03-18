Nie tylko syci, ale też wspiera układ trawienny i zdrowie serca. Podawaj do każdego obiadu
W wielu domach pojawia się głównie jako surówka do obiadu, najczęściej obok kotleta, pieczeni albo kaczki. Czasem trafia na talerz w wersji duszonej, czasem na surowo z dodatkiem jabłka. Tymczasem czerwona kapusta powinna królować na talerzu, bo ma mnóstwo antyoksydantów, witaminy C oraz potasu i błonnika pokarmowego.
Spis treści:
Czerwona kapusta. Dlaczego jest tak wartościowa dla zdrowia?
Czerwona kapusta należy do warzyw kapustnych, czyli tej samej grupy, do której zaliczają się m.in. brokuły, kalafior czy jarmuż. Charakterystyczny intensywny kolor nie jest przypadkowy, lecz odpowiadają za niego antocyjany - naturalne barwniki roślinne o właściwościach antyoksydacyjnych.
Antyoksydanty pomagają neutralizować wolne rodniki i chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Oznacza to, że dieta bogata w takie związki stanowi wsparcie dla zdrowia serca, układu odpornościowego oraz ogólnej kondycji organizmu.
Czerwona kapusta jest dobrym źródłem witaminy C, która wspiera odporność i bierze udział w wielu procesach metabolicznych. Zawiera też sporo witaminy K, potas oraz błonnik pokarmowy. Ten ostatni jest szczególnie ważny dla układu trawiennego, ponieważ pomaga regulować pracę jelit i sprzyja uczuciu sytości.
Warto zwrócić uwagę również na związki siarkowe obecne w warzywach kapustnych. Powstają one między innymi podczas krojenia lub gryzienia warzywa. Badania wskazują, że mogą one wspierać naturalne mechanizmy ochronne organizmu, a nawet działać przeciwzapalnie.
Dodatkową zaletą czerwonej kapusty jest niska kaloryczność. Nawet większa porcja tego warzywa dostarcza niewiele energii, a jednocześnie zapewnia sporo objętości posiłku. Dzięki temu dobrze sprawdza się w dietach nastawionych na lekkie, ale sycące jedzenie.
Surówka z czerwonej kapusty. Najprostszy przepis
Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania czerwonej kapusty jest klasyczna surówka (w wersji surowej warzywo zachowuje najwięcej swojego bogactwa, choć równie smaczne i cenne jest jedzenie kapusty w formie gotowanej albo kiszonej).
Oto przepis na klasyczną surówkę z czerwonej kapusty do obiadu.
Składniki:
- pół główki czerwonej kapusty
- 1 marchewka
- 1 małe jabłko
- 1-2 łyżki soku z cytryny
- 1 łyżka oliwy lub oleju rzepakowego
- sól i pieprz
Przygotowanie:
- Kapustę poszatkuj bardzo cienko. Marchewkę zetrzyj na tarce, a jabłko pokrój w cienkie paski albo zetrzyj na grubych oczkach.
- Wszystkie składniki przełóż do miski, dodaj sok z cytryny, oliwę oraz przyprawy.
- Całość dobrze wymieszaj i lekko ugnieć, aby kapusta puściła sok i stała się bardziej miękka.
- Najlepiej odstawić surówkę na kilka minut przed podaniem - wtedy smak składników lepiej się połączy, przeniknie.
Co dodać do surówki z czerwonej kapusty, żeby była jeszcze smaczniejsza i zdrowsza?
Czerwona kapusta świetnie łączy się z różnymi dodatkami. W zależności od tego, z czym ją podajesz, i jaki efekt chcesz osiągnąć (łagodny, wyrazisty), możesz zrobić surówkę, łącząc kapustę i:
- jabłko - wprowadza naturalną słodycz i przełamuje smak kapusty
- marchewkę - nadaje lekkości i dodatkowej chrupkości
- czerwoną cebulę - dodaje wyrazistości
- natkę pietruszki lub koperek - odświeżają smak surówki
Jeśli chcesz wzbogacić ją o dodatkowe wartości odżywcze, dobrym pomysłem będą także orzechy włoskie, pestki dyni lub słonecznika, oliwa z oliwek. Dla bardziej kremowej konsystencji można dodać niewielką ilość jogurtu naturalnego lub/i musztardy, które skleją wiórki kapusty i nadadzą jej zwartej, aksamitnej struktury.
Do jakich dań najlepiej pasuje surówka z czerwonej kapusty?
Surówka z czerwonej kapusty jest jednym z najbardziej uniwersalnych dodatków obiadowych. I choć serwowana rzadziej od białej, to jednak z powodzeniem będzie pełniła taka samą rolę. Doskonale pasuje do kotletów schabowych, mielonych, pieczonego kurczaka, kaczki, pieczeni wieprzowej.
Dobrze sprawdza się także w nowoczesnej kuchni. Można ją dodać do burgerów, wrapów, tortilli czy sałatek, latem do dań z grilla, pieczonych ziemniaków, a na diecie do kasz czy ryb.
Dzięki swojej chrupkości i lekkości potrafi "odświeżyć" cały posiłek i sprawić, że nawet cięższe danie wydaje się bardziej zrównoważone.