Nie umiesz piec? Ten makowiec wyjdzie każdemu i to za pierwszym razem
Święta coraz bliżej, a ty łapiesz się na myśli, że makowiec to jednak "wyższa szkoła jazdy"? Ten przepis zmienia wszystko. Bez drożdży, bez zwijania i bez stresu, że coś nie wyjdzie. Wystarczy jedna miska, kilka minut i gotowa masa makowa, którą kupisz w każdym sklepie. To makowiec dla zabieganych, zapominalskich i tych, którzy "zawsze pieką coś na ostatnią chwilę".
Spis treści:
- Makowiec w uproszczonej wersji
- Najszybszy makowiec na święta - przepis
Makowiec w uproszczonej wersji
W wielu domach to król świątecznych wypieków. Przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, mnóstwo roboty rozłożonej na etapy, przygotowywanie zaczynu drożdżowego, domowej masy makowej, a potem zwijanie... Brzmi jak coś, na co może zabraknąć ci czasu podczas świątecznych przygotowań? A gdyby tak zrobić wersję makowca, która nie dość, że jest pełna smaku, to wcale nie wymaga żmudnego i wieloetapowego przyrządzania? Ekspresowe ciasto z gotowej masy makowej dostępnej w każdym sklepie nie ustępuje tradycyjnemu zawijasowi, a spędzisz nad nim dosłownie kwadrans. Smakuje obłędnie i nikt nawet nie pomyśli, że to ultra proste ciasto, bo w porównaniu do wielu "szybkich" wersji ciast nie ustępuje smakiem. Nie jest także zbyt suchy, o co może martwić się wielu fanów tego typu wypieku. Oto najszybszy i najprostszy przepis na makowiec świąteczny - dużo smaku, mało roboty. Koniecznie wypróbuj.
Najszybszy makowiec na święta - przepis
Składniki
- 1 puszka gotowej masy makowej (ok. 850–900 g)
- 3 jajka
- 100 g masła (pół kostki)
- pół szklanki cukru
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- garść rodzynek lub bakalii (opcjonalnie)
- cukier puder do posypania lub polewa czekoladowa (opcjonalnie)
Przygotowanie:
- Rozgrzej piekarnik do 170°C (góra-dół).
- Masło roztop (w garnuszku lub mikrofalówce), odstaw do lekkiego przestudzenia.
- Do dużej miski wrzuć masę makową, dodaj jajka i cukier, wlej masło.
- Wszystko wymieszaj łyżką (bez miksera).
- Dodaj mąkę, proszek do pieczenia, bakalie (jeśli używasz).
- Znów tylko wymieszaj, aż się połączy.
- Przełóż masę do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia.
- Piecz 45-50 minut (jeśli wierzch zacznie się za bardzo rumienić - przykryj folią).
- Sprawdź patyczkiem - ma być suchy.
- Po wystudzeniu posyp cukrem pudrem albo polej czekoladą.
Smacznego!
