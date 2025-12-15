Nie umiesz piec? Ten makowiec wyjdzie każdemu i to za pierwszym razem

Natalia Jabłońska

Święta coraz bliżej, a ty łapiesz się na myśli, że makowiec to jednak "wyższa szkoła jazdy"? Ten przepis zmienia wszystko. Bez drożdży, bez zwijania i bez stresu, że coś nie wyjdzie. Wystarczy jedna miska, kilka minut i gotowa masa makowa, którą kupisz w każdym sklepie. To makowiec dla zabieganych, zapominalskich i tych, którzy "zawsze pieką coś na ostatnią chwilę".

Trzy plastry wilgotnego makowca z widocznym polewą cukrową na wierzchu, ułożone na białym talerzu, w tle widoczny pozostały fragment ciasta na drewnianym blacie.
Ten makowiec nie zajmie ci więcej niż kwadrans. Pyszny i ekspresowy123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Makowiec w uproszczonej wersji
  2. Najszybszy makowiec na święta - przepis

Makowiec w uproszczonej wersji

W wielu domach to król świątecznych wypieków. Przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, mnóstwo roboty rozłożonej na etapy, przygotowywanie zaczynu drożdżowego, domowej masy makowej, a potem zwijanie... Brzmi jak coś, na co może zabraknąć ci czasu podczas świątecznych przygotowań? A gdyby tak zrobić wersję makowca, która nie dość, że jest pełna smaku, to wcale nie wymaga żmudnego i wieloetapowego przyrządzania? Ekspresowe ciasto z gotowej masy makowej dostępnej w każdym sklepie nie ustępuje tradycyjnemu zawijasowi, a spędzisz nad nim dosłownie kwadrans. Smakuje obłędnie i nikt nawet nie pomyśli, że to ultra proste ciasto, bo w porównaniu do wielu "szybkich" wersji ciast nie ustępuje smakiem. Nie jest także zbyt suchy, o co może martwić się wielu fanów tego typu wypieku. Oto najszybszy i najprostszy przepis na makowiec świąteczny - dużo smaku, mało roboty. Koniecznie wypróbuj.

Najszybszy makowiec na święta - przepis

Prostokątne ciasto z dużą ilością maku, częściowo odkryte na jasnym płótnie, obok przezroczysta miska z łyżeczką w środku, wszystko na jasnoniebieskim tle.
Gotowe ciasto polej domowym lukrem i ciesz się wspaniałym smakiemSamoylik.com123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 puszka gotowej masy makowej (ok. 850–900 g)
  • 3 jajka
  • 100 g masła (pół kostki)
  • pół szklanki cukru
  • 1 szklanka mąki pszennej
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • garść rodzynek lub bakalii (opcjonalnie)
  • cukier puder do posypania lub polewa czekoladowa (opcjonalnie)
15 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Rozgrzej piekarnik do 170°C (góra-dół).
  2. Masło roztop (w garnuszku lub mikrofalówce), odstaw do lekkiego przestudzenia.
  3. Do dużej miski wrzuć masę makową, dodaj jajka i cukier, wlej masło.
  4. Wszystko wymieszaj łyżką (bez miksera).
  5. Dodaj mąkę, proszek do pieczenia, bakalie (jeśli używasz).
  6. Znów tylko wymieszaj, aż się połączy.
  7. Przełóż masę do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia.
  8. Piecz 45-50 minut (jeśli wierzch zacznie się za bardzo rumienić - przykryj folią).
  9. Sprawdź patyczkiem - ma być suchy.
  10. Po wystudzeniu posyp cukrem pudrem albo polej czekoladą.

Smacznego!

Pierniki w kształcie choinek, dzwonków oraz innych świątecznych symboli z ozdobą z białego lukru na jasnym tle, obok logo serwisu kulinarnego.
Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stółCanva ProINTERIA.PL
