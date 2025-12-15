W wielu domach to król świątecznych wypieków. Przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, mnóstwo roboty rozłożonej na etapy, przygotowywanie zaczynu drożdżowego, domowej masy makowej, a potem zwijanie... Brzmi jak coś, na co może zabraknąć ci czasu podczas świątecznych przygotowań? A gdyby tak zrobić wersję makowca, która nie dość, że jest pełna smaku, to wcale nie wymaga żmudnego i wieloetapowego przyrządzania? Ekspresowe ciasto z gotowej masy makowej dostępnej w każdym sklepie nie ustępuje tradycyjnemu zawijasowi, a spędzisz nad nim dosłownie kwadrans. Smakuje obłędnie i nikt nawet nie pomyśli, że to ultra proste ciasto, bo w porównaniu do wielu "szybkich" wersji ciast nie ustępuje smakiem. Nie jest także zbyt suchy, o co może martwić się wielu fanów tego typu wypieku. Oto najszybszy i najprostszy przepis na makowiec świąteczny - dużo smaku, mało roboty. Koniecznie wypróbuj.