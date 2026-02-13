Spis treści: Zupa marchewkowa - przepis Ewy Wachowicz Zupa jarzynowa z kaszą jaglaną. Delikatna i pożywna Makaron z twarogiem - przepis Ewy Wachowicz Pyszna wątróbka - przepis Ewy Wachowicz A na deser ryż z jabłkami

Dla osób starszych najlepsze są lekkie zupy, gotowany drób czy dania z warzywami - tanie, zdrowe i łatwe do strawienia. Klucz to dobre warzywa, chude mięso i unikanie tłustych sosów. Takie potrawy można przygotować na kilka dni, oszczędzając czas i pieniądze. Smacznie, zdrowo i z sercem dla bliskich.

Zupa marchewkowa - przepis Ewy Wachowicz

Zupa marchewkowa - przepis Ewy Wachowicz

Składniki:

½ kg marchewki

1 ziemniak

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 l wywaru jarzynowego

szklanka śmietanki do zabielenia

sól do smaku

skórka i sok z limonki

kolendra lub pietruszka do dekoracji

Opis przygotowania:

W garnku rozgrzać oliwę. Wrzucić marchewkę pokrojoną w plastry. Przesmażyć. Dodać pokrojonego w kostkę ziemniaka. Po chwili dorzucić pokrojoną w kostkę cebulę, następnie posiekany czosnek. Wymieszać. Zalać wywarem jarzynowym. Doprawić solą. Przykryć i gotować do miękkości przez ok. 20 minut. Po tym czasie zupę zmiksować na gładki krem. Doprawić skórką otartą z limonki, następnie zakwasić wyciśniętym z niej sokiem (można zastąpić cytryną). Zabielić śmietaną wcześniej ją hartując. Na talerzu udekorować świeżą kolendrą.

Zupa jarzynowa z kaszą jaglaną. Delikatna i pożywna

Zupa marchewkowa Ewy Wachowicz

Składniki:

1½ l bulionu na skrzydełkach z indyka

3 łyżki kaszy jaglanej

1 cebula

1 ząbek czosnku

2 marchewki

1 pietruszka

½ selera

kawałek kapusty włoskiej

1 łyżka masła

sól

pieprz

szczypta chili

natka pietruszki do dekoracji

Opis przygotowania:

Cebulę pokroić w piórka, czosnek posiekać. Kapustę poszatkować. Pozostałe warzywa obrać i pokroić w paseczki. Na patelni rozpuścić masło, podsmażyć cebulę i czosnek. Gdy się zrumienią, dodać resztę warzyw korzennych i podsmażać przez chwilę. Następnie przełożyć do garnka z ciepłym wywarem i gotować na małym ogniu przez około 20 minut. Dodać kapustę i kaszę jaglaną. Gotować przez około 15 minut. Doprawić do smaku. Na talerzu udekorować natką pietruszki.

Nie samą zupą człowiek żyje. Oto kilka propozycji na niedrogie drugie danie obiadowe.

Makaron z twarogiem - przepis Ewy Wachowicz

Składniki:

makaron wstążki, świderki

2 łyżki masła

250 g sera białego

1 łyżka cukru trzcinowego lub ksylitolu

½ łyżeczki cynamonu

Opis przygotowania:

Makaron ugotować w osolonym wrzątku. Odcedzić i przełożyć na patelnię z masłem. Ser biały rozgnieść widelcem w misce. Posłodzić. Przyprawić cynamonem. Makaron przełożyć na talerz. Na wierzch dać twaróg (ser wcześniej wymieszać z cukrem i cynamonem).

Pyszna wątróbka - przepis Ewy Wachowicz

Wątróbka nie wszystkim smakuje, ale można przyrządzić ją inaczej i dać jej szansę

Bez problemu i w dobrej cenie można kupić wątróbkę drobiową. Najlepsza będzie z kaczki czy gęsi, ale sprawdzi się też z kurczaka.

Składniki:

500 g wątróbki kurzej

½ cebuli

1 jabłko

1 łyżka suszonego majeranku

1 łyżka masła

sól

pieprz

Opis przygotowania:

Na dużej patelni rozgrzać masło i wrzucić wątróbkę. Obsmażyć na ostrym ogniu ze wszystkich stron, zmniejszyć płomień, dodać cebulę pokrojoną w półplasterki, krótko podsmażyć i dodać jabłko pokrojone w ósemki. Doprawić roztartym w dłoniach majerankiem, solą i pieprzem. Dusić jeszcze przez chwilę aż wątróbka będzie usmażona, a jabłko miękkie.

A na deser ryż z jabłkami

Ryż z jabłkami

Składniki:

2 szklanki ryżu

4 szklanki wody

1 łyżka masła

sól

2 jajka

1 szklanka słodkiej śmietanki 30 proc.

2 łyżki masła

1½ kg jabłek

1 łyżeczka cynamonu

3 łyżki cukru

Opis przygotowania:

W garnku roztopić łyżkę masła, wsypać ryż i lekko podsmażyć. Gdy ziarenka zrobią się szkliste, zalać je wodą, posolić do smaku i gotować na małym ogniu (15-20 minut), aż wchłoną cały płyn. Ryż może być lekko niedogotowany - taki nawet jest lepszy. Ważne, by był sypki (można jeszcze przed gotowaniem przelać go zimną wodą na sicie).

Jajka wybić do miski, roztrzepać widelcem, dodać do ryżu. Wymieszać i podzielić na trzy części. Jabłka obrać, pozbawić gniazd nasiennych i pokroić na talarki. Dodać cynamon i, w zależności od słodyczy jabłek, posłodzić. Głębokie naczynie żaroodporne wysmarować masłem. Ułożyć warstwę ryżu, połowę jabłek, kolejną warstwę ryżu i drugą połowę jabłek. Na wierzchu rozłożyć równiutko ostatnią porcję ryżu i zalać słodką śmietanką. Okrasić wiórkami masła. Naczynie przykryć i wstawić na ok. 45 minut do piekarnika nagrzanego do 180 st. C.

Te proste przepisy pokazują, że zdrowe jedzenie dla seniorów nie musi być drogie ani skomplikowane. Klucz to świeżość, umiar i odrobina miłości w kuchni. Smacznego i zdrowia na co dzień!

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło

