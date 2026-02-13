Nie wydasz fortuny, a najesz się do syta. Tanie obiady od Wachowicz
Mam mamę seniorkę i przygotowując posiłki, szczególnie zwracam uwagę na to, co jej podaję. Staram się gotować dania pożywne, urozmaicone i lekkostrawne. Wielu emerytów ma ograniczony budżet, dlatego dzielę się prostymi propozycjami przepisów.
Spis treści:
- Zupa marchewkowa - przepis Ewy Wachowicz
- Zupa jarzynowa z kaszą jaglaną. Delikatna i pożywna
- Makaron z twarogiem - przepis Ewy Wachowicz
- Pyszna wątróbka - przepis Ewy Wachowicz
- A na deser ryż z jabłkami
Dla osób starszych najlepsze są lekkie zupy, gotowany drób czy dania z warzywami - tanie, zdrowe i łatwe do strawienia. Klucz to dobre warzywa, chude mięso i unikanie tłustych sosów. Takie potrawy można przygotować na kilka dni, oszczędzając czas i pieniądze. Smacznie, zdrowo i z sercem dla bliskich.
Zupa marchewkowa - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- ½ kg marchewki
- 1 ziemniak
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 l wywaru jarzynowego
- szklanka śmietanki do zabielenia
- sól do smaku
- skórka i sok z limonki
- kolendra lub pietruszka do dekoracji
Opis przygotowania:
- W garnku rozgrzać oliwę. Wrzucić marchewkę pokrojoną w plastry. Przesmażyć.
- Dodać pokrojonego w kostkę ziemniaka.
- Po chwili dorzucić pokrojoną w kostkę cebulę, następnie posiekany czosnek. Wymieszać.
- Zalać wywarem jarzynowym.
- Doprawić solą.
- Przykryć i gotować do miękkości przez ok. 20 minut.
- Po tym czasie zupę zmiksować na gładki krem.
- Doprawić skórką otartą z limonki, następnie zakwasić wyciśniętym z niej sokiem (można zastąpić cytryną).
- Zabielić śmietaną wcześniej ją hartując.
- Na talerzu udekorować świeżą kolendrą.
Zupa jarzynowa z kaszą jaglaną. Delikatna i pożywna
Składniki:
- 1½ l bulionu na skrzydełkach z indyka
- 3 łyżki kaszy jaglanej
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- 2 marchewki
- 1 pietruszka
- ½ selera
- kawałek kapusty włoskiej
- 1 łyżka masła
- sól
- pieprz
- szczypta chili
- natka pietruszki do dekoracji
Opis przygotowania:
- Cebulę pokroić w piórka, czosnek posiekać.
- Kapustę poszatkować.
- Pozostałe warzywa obrać i pokroić w paseczki.
- Na patelni rozpuścić masło, podsmażyć cebulę i czosnek.
- Gdy się zrumienią, dodać resztę warzyw korzennych i podsmażać przez chwilę.
- Następnie przełożyć do garnka z ciepłym wywarem i gotować na małym ogniu przez około 20 minut.
- Dodać kapustę i kaszę jaglaną.
- Gotować przez około 15 minut.
- Doprawić do smaku.
- Na talerzu udekorować natką pietruszki.
Nie samą zupą człowiek żyje. Oto kilka propozycji na niedrogie drugie danie obiadowe.
Makaron z twarogiem - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- makaron wstążki, świderki
- 2 łyżki masła
- 250 g sera białego
- 1 łyżka cukru trzcinowego lub ksylitolu
- ½ łyżeczki cynamonu
Opis przygotowania:
- Makaron ugotować w osolonym wrzątku. Odcedzić i przełożyć na patelnię z masłem.
- Ser biały rozgnieść widelcem w misce. Posłodzić. Przyprawić cynamonem.
- Makaron przełożyć na talerz. Na wierzch dać twaróg (ser wcześniej wymieszać z cukrem i cynamonem).
Pyszna wątróbka - przepis Ewy Wachowicz
Bez problemu i w dobrej cenie można kupić wątróbkę drobiową. Najlepsza będzie z kaczki czy gęsi, ale sprawdzi się też z kurczaka.
Składniki:
- 500 g wątróbki kurzej
- ½ cebuli
- 1 jabłko
- 1 łyżka suszonego majeranku
- 1 łyżka masła
- sól
- pieprz
Opis przygotowania:
- Na dużej patelni rozgrzać masło i wrzucić wątróbkę.
- Obsmażyć na ostrym ogniu ze wszystkich stron, zmniejszyć płomień, dodać cebulę pokrojoną w półplasterki, krótko podsmażyć i dodać jabłko pokrojone w ósemki.
- Doprawić roztartym w dłoniach majerankiem, solą i pieprzem.
- Dusić jeszcze przez chwilę aż wątróbka będzie usmażona, a jabłko miękkie.
A na deser ryż z jabłkami
Składniki:
- 2 szklanki ryżu
- 4 szklanki wody
- 1 łyżka masła
- sól
- 2 jajka
- 1 szklanka słodkiej śmietanki 30 proc.
- 2 łyżki masła
- 1½ kg jabłek
- 1 łyżeczka cynamonu
- 3 łyżki cukru
Opis przygotowania:
W garnku roztopić łyżkę masła, wsypać ryż i lekko podsmażyć. Gdy ziarenka zrobią się szkliste, zalać je wodą, posolić do smaku i gotować na małym ogniu (15-20 minut), aż wchłoną cały płyn. Ryż może być lekko niedogotowany - taki nawet jest lepszy. Ważne, by był sypki (można jeszcze przed gotowaniem przelać go zimną wodą na sicie).
Jajka wybić do miski, roztrzepać widelcem, dodać do ryżu. Wymieszać i podzielić na trzy części. Jabłka obrać, pozbawić gniazd nasiennych i pokroić na talarki. Dodać cynamon i, w zależności od słodyczy jabłek, posłodzić. Głębokie naczynie żaroodporne wysmarować masłem. Ułożyć warstwę ryżu, połowę jabłek, kolejną warstwę ryżu i drugą połowę jabłek. Na wierzchu rozłożyć równiutko ostatnią porcję ryżu i zalać słodką śmietanką. Okrasić wiórkami masła. Naczynie przykryć i wstawić na ok. 45 minut do piekarnika nagrzanego do 180 st. C.
Te proste przepisy pokazują, że zdrowe jedzenie dla seniorów nie musi być drogie ani skomplikowane. Klucz to świeżość, umiar i odrobina miłości w kuchni. Smacznego i zdrowia na co dzień!
