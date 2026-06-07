Spis treści: Rola białka w organizmie. Mówi się o tym coraz głośniej Twaróg nie potrzebuje krzykliwych reklam Pasta twarogowa z jajkiem i szczypiorkiem to domowa przekąska proteinowa Przepis na twarogowy koktajl z owocami Pieczone placuszki z twarogu na słono

Rola białka w organizmie. Mówi się o tym coraz głośniej

Białko pełni w ludzkim organizmie wiele ważnych funkcji. Jest podstawowym budulcem mięśni, wspiera regenerację po wysiłku fizycznym, pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej i bierze udział w produkcji istotnych enzymów oraz hormonów.

Na uwzględnianie białka w diecie szczególnie zwracają uwagę osoby aktywne fizycznie, które nie stronią od siłowni i zajęć fitness. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie sportowcy powinni mieć na uwadze jego rolę w organizmie.

Nie powinno brakować go także w jadłospisie:

seniorów,

osób stosujących dietę redukcyjną,

pracowników fizycznych,

osób po urazach, operacjach i oparzeniach.

Twaróg nie potrzebuje krzykliwych reklam

W ostatnich latach rynek zalały produkty oznaczone jako "high protein", obiecujące wysoką zawartość białka. Choć mogą być wygodne i stanowić uzupełnienie diety, nie są absolutnie konieczne dla komponowania zdrowego menu.

Klasyczny twaróg, kojarzony z babciną kuchnią, zawiera dużą ilość pełnowartościowego białka. Jednocześnie kosztuje znacznie mniej niż gotowe przekąski fitness, które promowane są jako nieodłączne elementy zdrowego, aktywnego stylu życia. Swojski biały ser to prosty sposób na zwiększenie zawartości białka w diecie bez nadwyrężania budżetu.

Pasta twarogowa z jajkiem i szczypiorkiem to domowa przekąska proteinowa

Co jeść, aby zwiększyć ilość białka w diecie? Jednym z najprostszych pomysłów na szybkie śniadanie lub kolację jest pasta, która pozwoli utrzymać wysoki poziom energii przez wiele godzin.

W misce wystarczy połączyć twaróg z jajkiem ugotowanym na twardo i posiekanym szczypiorkiem. Warto dodać także odrobinę jogurtu naturalnego dla dodatkowej porcji białka oraz kremowej konsystencji. Całość można doprawić pieprzem i niewielką ilością soli.

Przepis na twarogowy koktajl z owocami

Wiele osób kojarzy koktajle białkowe głównie z odżywkami dla profesjonalnych sportowców i miłośników ćwiczeń, którzy większość swojego czasu spędzają na siłowni. Tymczasem podobny napój można przygotować w domu z naturalnych składników i wcale nie trzeba mieć na koncie kilku maratonów czy zawodów w podnoszeniu sztang.

W blenderze umieść twaróg, banan, garść truskawek, borówek lub innych owoców jagodowych oraz mleko albo napój roślinny. Zmiksuj i pij w ramach odżywczej przekąski.

Pieczone placuszki z twarogu na słono

Wymieszaj kilka składników, by przygotować danie pełne białka 123RF/PICSEL

Gdy pojawia się ochota na coś bardziej sycącego, przygotuj wysokobiałkowe placuszki. Świetnie smakują w wersji pieczonej - nie trzeba smażyć ich na patelni z tłuszczem, więc przy okazji unikniesz dodatkowych kalorii.

Składniki

200 g twarogu

2 jajka

2 łyżki mąki (np. pszennej pełnoziarnistej)

garść tartej mozzarelli

połowa czerwonej papryki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Do głębokiego naczynia wbij dwa jajka, następnie dodaj twaróg i wymieszaj. Dorzuć mąkę, mozzarellę i pokrojoną w drobną kostkę paprykę. Dopraw do smaku. Przy pomocy łyżki nakładaj porcje masy na brytfannę wyłożoną papierem do pieczenia, formując zgrabne placuszki. Piecz około 20 minut w temperaturze 190 st. C.

Jak często jesz twaróg? Codziennie. To stały element mojej diety Kilka razy w tygodniu. Cenię go za dużą zawartość białka Od czasu do czasu. Najczęściej na śniadanie lub kolację Rzadko. Wolę inne produkty mleczne W ogóle go nie jem Zagłosuj

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