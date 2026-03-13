Spis treści: Dlaczego warto wykorzystywać białka jaj? Co zrobić z białek jaj? Najprostsze pomysły Jak przechowywać białka jaj?

Dlaczego warto wykorzystywać białka jaj?

Jajka są bardzo wartościowym produktem dostarczającym wielu witamin, składników mineralnych i pokarmowych. Białko jajka uważane jest za wzorcowe, jest pełnowartościowe i łatwostrawne. Choć większość z tych cennych substancji znajduje się w żółtku, białko jajka również dostarcza ich pewną część.

Białko jajka składa się przede wszystkim z wody, dzięki czemu ma mało kalorii. W 100 g znajduje się ok. 52 kcal - sześć razy mniej niż w żółtku. Zawiera znacznie mniej witamin i składników mineralnych, ale za to nie dostarcza również cholesterolu. Białko jaj jest cennym źródłem takich aminokwasów jak albumina, globulina i chalaza. Odpowiadają między innymi za transport substancji odżywczych i hormonów, wpływają na układ odpornościowy czy krzepnięcie krwi.

Wykorzystanie oddzielnych od żółtek białek jaj pozwala dostarczyć organizmowi cennych substancji. W ten sposób nie marnujesz żywności i przede wszystkim możesz w prosty sposób wyczarować pyszne przekąski.

Co zrobić z białek jaj? Najprostsze pomysły

Białka jajek w kuchni często wykorzystywane są do spulchniania wypieków. Możesz nimi zastąpić proszek do pieczenia czy sodę. Stanowią także najważniejszy składnik wielu prostych i pysznych deserów.

Co zrobić z białek jaj? Oczywiście bezy! Wystarczy ubić białka na sztywną pianę, połączyć z cukrem i upiec w piekarniku. Niewielkie słodkie bezy są doskonałym sposobem na zaspokojenie ochoty na małe co nieco. Jeśli masz więcej czasu, możesz pokusić się o zrobienie bezy Pavlova z kremem i owocami lub francuskich makaroników. Do wszystkich tych deserów potrzebne są białka jajek.

Beza Pavlova to jeden z najsmaczniejszych sposobów wykorzystania białek jaj 123RF/PICSEL

Jeśli połączysz pianę z ubitych jajek z rozpuszczoną galaretką, stworzysz niezwykle prosty i pyszny przepis. Tak uzyskaną masę wlej do pucharków i wstaw do lodówki. Przed podaniem możesz ozdobić deser owocami.

Białka jajek są ważnym produktem w diecie sportowców. Pozwalają na szybszą regenerację mięśni po wysiłku. Z białek możesz wyczarować np. omlet z warzywami. Wystarczy wymieszać rozbełtane białka z zielonym groszkiem, posiekaną cebulą czy papryką i upiec na patelni.

Omlet z warzywami Copyright: Iakov Filimonov 123RF/PICSEL

Ciekawym pomysłem na wykorzystanie białek jaj są także domowe pianki marshmallow. Aby je zrobić, wystarczy rozpuścić żelatynę w wodzie i przygotować syrop z wody i cukru. Następnie ubić białka jajek i cały czas miksując, dodać do nich syrop cukrowy i żelatynę. Masę wylej do formy wyłożonej papierem i odstaw do wystygnięcia. Po tym czasie masa powinna stężeć i być gotowa do krojenia. To przysmak, który pokocha cała rodzina.

Jak przechowywać białka jaj?

Jeśli po pieczeniu pączków lub innych wypieków zostały ci białka, wlej je do czystego naczynia i pod przykryciem przechowuj w lodówce. W tym stanie możesz je wykorzystać w ciągu 2-4 dni. Jeśli jednak nie masz czasu, wlej je do formy na kostki lodu i zamroź. W ten sposób białka mogą poczekać na wykorzystanie nawet 3 miesiące. Pamiętaj, aby rozmrażać je w lodówce. Dzięki temu będą ubijać się równie dobrze, jak świeże.

