Spis treści: Smak z dzieciństwa, czyli chleb w jajku Kawiarniana grzanka z awokado we własnym domu Szybkie śniadanie na słodko prosto z patelni Zapiekanki z piekarnika, czyli sposób na resztki

Smak z dzieciństwa, czyli chleb w jajku

W czasach PRL-u w kuchni po prostu nic nie mogło się zmarnować. To właśnie wtedy na stołach królował bardzo prosty i tani sposób na wykorzystanie czerstwego pieczywa. Chodzi oczywiście o chleb smażony w jajku. Wiele osób ma do tego dania ogromny sentyment i traktuje je jako miłe wspomnienie z dzieciństwa. Przepis jest banalnie prosty: w głębokim talerzu roztrzepujesz jajko z odrobiną mleka, solą i pieprzem. Czerstwy chleb jest suchy, więc świetnie wpija tę mieszankę jak gąbka. Potem wystarczy usmażyć kromki na maśle lub oleju na złoty kolor. Z zewnątrz stają się chrupiące, a w środku pozostają bardzo miękkie. Kiedyś jadło się je najczęściej z samym ketchupem i odrobiną szczypiorku. To szybkie i sycące danie do dziś smakuje równie dobrze.

Kawiarniana grzanka z awokado we własnym domu

Czerstwy chleb sprawdza się świetnie także w bardzo nowoczesnych przepisach. Twarda kromka to wręcz idealna baza pod grzanki z cięższymi dodatkami. W przeciwieństwie do świeżego chleba, czerstwe pieczywo nie rozmięka pod wpływem warzyw i sosów. Skrop chleb oliwą i podpiecz na suchej patelni lub w tosterze. Gdy będzie ciepły i chrupiący, potrzyj go przekrojonym ząbkiem czosnku, żeby nadać mu aromat. Na to nałóż rozgniecione widelcem awokado, wymieszane z odrobiną soku z cytryny i solą. Na samej górze połóż jajko sadzone lub jajko w koszulce (możesz również dodać serek śmietankowy lub hummus buraczany!). Kiedy je przekroisz, płynne żółtko spłynie na grzankę, łącząc wszystkie smaki. Dzięki temu w kilka minut zrobisz w domu modne śniadanie, za które w restauracji płaci się kilkadziesiąt złotych.

Proste śniadania z czerstwego chleba 123RF/PICSEL

Szybkie śniadanie na słodko prosto z patelni

Jeśli wolisz słodkie śniadania, twarde pieczywo też da się bardzo łatwo wykorzystać jako świetną alternatywę dla naleśników czy gofrów. Zamiast smażyć całe kromki, zrób szybki posiłek w formie rwanej. Porwij czerstwy chleb lub bułki na mniejsze kawałki. W miseczce wymieszaj jajko z mlekiem (może być zwykłe lub roślinne), dodaj trochę cynamonu i zalej tym pieczywo. Wrzuć wszystko na patelnię z odrobiną masła i podsmażaj, aż kawałki chleba zaczną ładnie pachnieć i lekko się zrumienią. Pod sam koniec smażenia dodaj na patelnię garść ulubionych owoców - dobrze sprawdzą się jagody, maliny albo pokrojony w plastry banan. Przełóż całość na talerz, dodaj łyżkę jogurtu naturalnego i polej miodem.

Zapiekanki z piekarnika, czyli sposób na resztki

Ostatni pomysł to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią rano zjeść coś na ciepło, a przy okazji chcą zrobić porządek w lodówce. Czerstwy chleb to najlepsza podstawa do zrobienia domowych mini-zapiekanek. To też sprawdzony sposób, żeby zużyć resztki wędlin, serów i warzyw. Kromki ułóż na blaszce, posmaruj cienko masłem, przecierem pomidorowym albo pesto. Połóż na nich to, co akurat masz pod ręką: plasterki pieczarek, resztkę szynki, cebulę czy pokrojoną paprykę. Całość posyp startym serem żółtym lub mozzarellą. Włóż blachę do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na około 10 minut. Ser się roztopi, a chleb znów stanie się chrupiący. To bardzo konkretne śniadanie, po którym na długo zapomnisz o głodzie.

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