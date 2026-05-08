Spis treści: Prosty i szybki przepis na kotlety ziemniaczane ze szpinakiem? Dlaczego warto jeść szpinak i ziemniaki? Włącz do diety Sycący, lekki obiad. Idealne rozwiązanie dla zabieganych

Prosty i szybki przepis na kotlety ziemniaczane ze szpinakiem?

Do przygotowania kotletów potrzebujemy:

około 700 g ugotowanych ziemniaków,

200 g szpinaku świeżego lub mrożonego,

1 jajko,

2-3 łyżek mąki,

soli i pieprzu,

opcjonalnie czosnku, gałki muszkatołowej lub startego sera,

bułki tartej do panierowania,

oleju do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ugotowane ziemniaki rozgnieć lub przeciśnij przez praskę. Szpinak podsmaż chwilę na patelni i dokładnie odciśnij z nadmiaru wody. Połącz ziemniaki ze szpinakiem, jajkiem, mąką i przyprawami. Z masy uformuj niewielkie kotlety. Obtocz je w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym oleju przez około 3-4 minuty z każdej strony, aż staną się złociste i chrupiące. Gotowe kotlety najlepiej podawać z lekką surówką, jogurtowym dipem lub mizerią.

Dlaczego warto jeść szpinak i ziemniaki? Włącz do diety

Choć to bardzo proste danie, dostarcza wielu wartościowych składników odżywczych. Ziemniaki są źródłem węglowodanów złożonych, błonnika oraz potasu, który wspiera pracę mięśni i układu nerwowego.

Szpinak zawiera natomiast żelazo, kwas foliowy oraz witaminy A, C i K. Jest także źródłem przeciwutleniaczy pomagających chronić organizm przed stresem oksydacyjnym. Dodatek jajka sprawia, że danie dostarcza również pełnowartościowego białka.

To połączenie sprawia, że kotlety ziemniaczane ze szpinakiem są sycącym, ale jednocześnie lekkim obiadem.

Szpinak jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy 123RF/PICSEL

Sycący, lekki obiad. Idealne rozwiązanie dla zabieganych

Dużą zaletą tego przepisu jest szybkość przygotowania. Całość można zrobić w około 20 minut, zwłaszcza jeśli wykorzystamy ziemniaki pozostałe z poprzedniego dnia.

Kotlety można również przygotować wcześniej i później jedynie podgrzać na patelni lub w piekarniku. Dzięki temu świetnie sprawdzają się jako obiad do pracy lub szybka kolacja.

Przepis można łatwo modyfikować - dodając ulubione zioła, ser feta czy sos czosnkowy. To prosty sposób na smaczny, domowy posiłek bez długiego stania w kuchni.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowa Polsat