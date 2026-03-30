Nie za twardy, a idealnie kruchy. Ten mazurek rozpływa się w ustach
Mazurki to ciasta typowe dla Wielkanocy. W wielu polskich domach przyrządza się ich rozmaite odmiany i dekoruje na wiele różnych sposobów, co sprawia, że już samym wyglądem wprawiają w niesamowitą, świąteczną atmosferę. Jak zatem wykonać ten przysmak, aby ciasto nie było zbyt twarde? Patentem na idealne kruchy mazurek podzielił się w sieci ostatnio jedna z influencerek, która o gotowaniu i pieczeniu wie naprawdę sporo.
Mazurek - co to za ciasto?
Mazurek to tradycyjne, znane w polskiej kuchni już od XVII wieku, bardzo słodkie wielkanocne ciasto, charakteryzujące się przede wszystkim niewielką wysokością (zwykle do 4 cm) i barwnymi dekoracjami z lukru, suszonych owoców, bakalii czy orzechów, które osadza się na gęstej polewie - najczęściej kajmakowej. To ciasto, a przede wszystkim zdobienia, nawiązujące do Świąt Wielkanocnych - np. w kształcie bazi, pisanek, baranka, w kościele katolickim symbolizują zakończenie Wielkiego Postu i radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Mazurki są wyjątkowe, bo każdy może zostać przyrządzony w inny sposób, w odmiennym kształcie i kolorystyce. Wbrew pozorom ich przygotowania wcale nie jest skomplikowane, ale warto wiedzieć, jak wykonać ciasto, aby nie po upieczeniu nie było zbyt twarde, a odpowiednio kruche. Patentem na idealnego mazurka podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych Ania Bardowska - żona Grzegorza Bardowskiego - uczestnika drugiej edycji kultowego programu rozrywkowego "Rolnik Szuka Żony". Na swoim profilu zamieszcza nierzadko przepisy kulinarne, które cieszą się ogromną popularnością, a internauci zachwalają, że zawsze wychodzą doskonale.
Idealnie kruchy mazurek wielkanocny z przepisu Ani Bardowskiej. Ten smak jest nie do opisania
Przygotowanie wielkanocnego mazurka ogranicza się do wymieszania zaledwie pięciu składników i wyrobieniu ich na ciasto. Potem wystarczy już tylko wyłożyć nim formę, ponakłuwać widelcem i upiec, a po ostudzeniu posmarować masą i na sam koniec udekorować wedle uznania. Ania Bardowska proponuje wyłożenie na upieczone ciasto powideł śliwkowych oraz rozpuszczonej czekolady. Jaki jest natomiast jej sposób na idealnie kruchy spód? Oto instrukcja krok po kroku.
Składniki:
- 300 g mąki pszennej
- 150 g zimnego masła
- 3 łyżki cukru pudru
- 2 żółtka
- 2 łyżki zimnej wody
Sposób przygotowania:
- Masło kroimy, dodajemy pozostałe składniki zagniatamy. Ciasto zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na 15 minut.
- Mniej więcej połowę ciasta wałkujemy (pewnie przyda się trochę mąki na podsypanie deski), wyścielamy nim dno tortownicy, z pozostałego ciasta robimy brzegi - akurat ja zrobiłam kuleczki. Ciasto nakłuwam widelcem.
- Pieczemy na złoty kolor- przez mniej więcej 20 minut w temperaturze 170 stopni.
- Wystudzone ciasto smarujemy powidłami śliwkowymi. Następnie zalewamy czekoladą (2 tabliczki mlecznej czekolady rozpuszczam w rondelku, dodaję 100 ml śmietanki 30%, doprowadzam do wrzenia i ciepłą masę wylewam na ciasto) - czytamy na Instagramie.