Mazurek to tradycyjne, znane w polskiej kuchni już od XVII wieku, bardzo słodkie wielkanocne ciasto, charakteryzujące się przede wszystkim niewielką wysokością (zwykle do 4 cm) i barwnymi dekoracjami z lukru, suszonych owoców, bakalii czy orzechów, które osadza się na gęstej polewie - najczęściej kajmakowej. To ciasto, a przede wszystkim zdobienia, nawiązujące do Świąt Wielkanocnych - np. w kształcie bazi, pisanek, baranka, w kościele katolickim symbolizują zakończenie Wielkiego Postu i radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Mazurki są wyjątkowe, bo każdy może zostać przyrządzony w inny sposób, w odmiennym kształcie i kolorystyce. Wbrew pozorom ich przygotowania wcale nie jest skomplikowane, ale warto wiedzieć, jak wykonać ciasto, aby nie po upieczeniu nie było zbyt twarde, a odpowiednio kruche. Patentem na idealnego mazurka podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych Ania Bardowska - żona Grzegorza Bardowskiego - uczestnika drugiej edycji kultowego programu rozrywkowego "Rolnik Szuka Żony". Na swoim profilu zamieszcza nierzadko przepisy kulinarne, które cieszą się ogromną popularnością, a internauci zachwalają, że zawsze wychodzą doskonale.