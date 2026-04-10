Spis treści: Nietypowe placuszki warzywne Warzywne placuszki - wersja bardziej fit Warzywne placuszki - wariant na słodko

Nietypowe placuszki z warzyw i migdałów to świetna propozycja dla tych, którzy lubią tradycyjne smaki, ale jednocześnie chcą wprowadzić do swojej kuchni coś nowego. Choć na pierwszy rzut oka mogą przypominać klasyczne placki ziemniaczane, ich skład i aromat sprawiają, że są znacznie bardziej interesujące - delikatnie słodkie dzięki marchewce, lekko chrupiące za sprawą migdałów i przyjemnie sycące.

Nietypowe placuszki warzywne

Składniki:

½ kg ziemniaków

4 duże marchewki

1 jajko

szczypta cukru

sól i pieprz do smaku

5 dag siekanych migdałów

2 łyżki mąki ziemniaczanej

mąka pszenna (do uzyskania odpowiedniej konsystencji)

oliwa lub olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Ziemniaki należy obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, a następnie dokładnie odcisnąć z nadmiaru wody. Marchewkę również ścieramy i łączymy w osobnej misce. Do warzyw dodajemy jajko, odciśnięte ziemniaki oraz przyprawy: sól, pieprz i odrobinę cukru, który podkreśli naturalną słodycz marchewki. Następnie wsypujemy posiekane migdały, które nadadzą placuszkom wyjątkowej tekstury. Dodajemy mąkę ziemniaczaną oraz tyle mąki pszennej, aby masa była zwarta, ale nadal lekka. Całość dokładnie mieszamy. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oliwy lub oleju. Łyżką nakładamy porcje ciasta, formując niewielkie placuszki. Smażymy je na średnim ogniu z obu stron, aż nabiorą złocistego koloru i staną się chrupiące z zewnątrz.

Z czym podawać?

Placuszki świetnie smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno. Można je serwować z klasyczną sałatką jarzynową, lekką sałatką z rukoli lub nawet z dodatkiem świeżych owoców, które ciekawie przełamią ich smak. Dobrze sprawdzi się też jogurtowy dip z czosnkiem lub ziołami.

Warzywne placuszki

Warzywne placuszki - wersja bardziej fit

Jeśli zależy ci na lżejszej wersji dania, możesz wprowadzić kilka prostych zmian:

zamiast smażenia na dużej ilości tłuszczu, upiecz placuszki w piekarniku (ok. 180°C przez 20-25 minut, obracając w połowie czasu),

część ziemniaków zastąp cukinią (pamiętaj, by ją dobrze odcisnąć z wody),

zamiast mąki pszennej użyj mąki owsianej lub pełnoziarnistej,

ogranicz ilość tłuszczu do minimum, używając papieru do pieczenia lub patelni beztłuszczowej.

Warzywne placuszki - wariant na słodko

To może być zaskakujące, ale te placuszki można przygotować również w wersji deserowej. Wystarczy pominąć pieprz, dodać odrobinę cynamonu i więcej cukru lub miodu. Świetnie komponują się wtedy z jogurtem naturalnym, syropem klonowym albo musem jabłkowym.

Jak widać, to danie daje sporo możliwości modyfikacji i eksperymentów w kuchni. Niezależnie od wybranej wersji, placuszki z migdałami, ziemniakami i marchewką to ciekawa alternatywa dla klasycznych przepisów - prosta, smaczna i pełna wartościowych składników.

