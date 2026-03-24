Żurek w nietypowej odsłonie. Ten składnik wszystko zmienia

Żurek od lat pozostaje jedną z najważniejszych potraw wielkanocnych. Najczęściej przygotowywany jest na bazie zakwasu żytniego, z dodatkiem białej kiełbasy i jajka. Coraz chętniej jednak sięgamy po alternatywne przepisy, dzięki którym na świątecznym stole pojawia się powiew świeżości. Jednym z nich jest żurek benedyktyński z dość nietypowym dodatkiem. W tej recepturze główną rolę odgrywa twaróg wędzony.

Dodatek tego sera sprawia, że zupa nabiera łagodniejszego charakteru i aksamitnej konsystencji. To ciekawa alternatywa dla osób, które nie przepadają za intensywnie kwaśnym smakiem tradycyjnego żurku. Co więcej, taka wersja potrawy prezentuje się niezwykle efektownie - zwłaszcza gdy na talerzu pojawia się pokruszony twaróg zalany gorącą, aromatyczną zupą.

Sekret smaku żurku benedyktyńskiego. Klucz tkwi w dodatkach

Wyjątkowość tej potrawy nie wynika wyłącznie z nietypowego dodatku. Kluczowy jest także sposób przygotowania. Podstawą zupy jest aromatyczny bulion warzywny, który nadaje jej lekkości i delikatności. To wyraźna zmiana względem tradycyjnych przepisów opartych na wywarze mięsnym.

Zamiast klasycznej białej kiełbasy wykorzystuje się chudszą, swojską odmianę, co sprawia, że potrawa pozostaje sycąca, ale nie jest ciężka. Istotne znaczenie ma również ograniczenie ilości zakwasu żytniego - dzięki temu smak zupy jest bardziej zrównoważony i mniej kwaśny.

Nie można zapomnieć o przyprawach, które budują głębię smaku. Majeranek, liść laurowy i ziele angielskie tworzą aromatyczną kompozycję, podkreślającą charakter dania. Całość dopełnia śmietana, nadająca żurkowi kremowej konsystencji.

Twaróg doskonale współgra z lekko kwaśnym smakiem żurku

Prosty przepis na żurek benedyktyński z twarogiem

Jeśli chcesz wprowadzić na wielkanocny stół powiew świeżości, warto wypróbować tę wyjątkową recepturę.

Składniki:

100 g chudej kiełbasy

150 g twarogu wędzonego

1 szklanka zakwasu żytniego

3 łyżki śmietany 18 proc.

1 pietruszka

1 marchewka

kawałek selera

1 cebula

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1 łyżka majeranku

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Warzywa dokładnie umyj, obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Umieść je w garnku, zalej zimną wodą i dodaj liście laurowe oraz ziele angielskie. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj pod przykryciem przez około godzinę. Gotowy wywar odcedź, usuwając warzywa. Do gorącego bulionu dodaj pokrojoną w plasterki kiełbasę oraz wlej zakwas żytni, mieszając do momentu lekkiego zagęszczenia zupy. W osobnym naczyniu zahartuj śmietanę, mieszając ją z niewielką ilością gorącego żurku. Następnie wlej ją do garnka i dokładnie wymieszaj. Dopraw zupę majerankiem, solą i pieprzem, po czym gotuj jeszcze kilka minut, aby smaki się połączyły. Na dno talerzy pokrusz twaróg, a następnie zalej go gorącym żurkiem. Podawaj od razu.

