Spis treści: Nocna owsianka z tym składnikiem zrobi furorę Przepis na owsiankę z masłem orzechowym i bananem Dlaczego warto jeść owsiankę?

Nocna owsianka z tym składnikiem zrobi furorę

W ostatnim czasie popularność zyskała nocna owsianka. Wbrew nazwie, nie chodzi o posiłek, który spożywa się przed pójściem spać. Chodzi o czas jej przygotowania.

To idealna propozycja dla osób zabieganych, które rano nie mają zbyt wiele czasu na przygotowanie śniadania. Wieczorem wystarczy wsypać płatki owsiane do miseczki i zalać je wodą, mlekiem lub napojem roślinnym. Ulubione dodatki takie jak np. owoce można dosypać od razu lub dopiero o poranku.

Jednym z najsmaczniejszych przepisów jest owsianka z dodatkiem masła orzechowego. Doda owsiance wyrazistego smaku i sprawi, że będzie bardziej kremowa. Co więcej, dostarczy zdrowe tłuszcze, magnez, witaminę E i antyoksydanty. Płatki owsiane to z kolei świetna porcja energii, która zawiera białko, błonnik czy witaminy z grupy B.

Masło orzechowe może wspierać zdrowie organizmu, jednak trzeba pamiętać o umiarze 123RF/PICSEL

Przepis na owsiankę z masłem orzechowym i bananem

A teraz czas na szybki przepis.

Wsyp do miski 50 g płatków owsianych górskich, a następnie dodaj 200 g jogurtu naturalnego, jedną łyżkę nasion chia, łyżeczkę kakao i łyżkę masła orzechowego. Na koniec: pokrojony w plasterki banan. Całość wymieszaj i odstaw w pojemniku na noc do lodówki. Twoje śniadanie gotowe!

Owsianka rewelacyjnie wpływa na jelita, ale także pomaga zachować młody wygląd 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść owsiankę?

Nocna owsianka to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jest naturalnym wsparciem w odchudzaniu - pobudza metabolizm, co pomaga w spalaniu kalorii. Oprócz tego nie jest wysokokalorycznym posiłkiem, dlatego też stanowi świetne uzupełnienie diety. Obecne w niej beta-glukany stanowią formę błonnika pokarmowego, który zapewnia uczucie sytości. Dzięki temu unikniemy podjadania w ciągu dnia.

Nocną owsiankę można również wzbogacać o inne dodatki. Owoce, orzechy czy nasiona zdecydowanie podniosą jej wartość odżywczą i smakową. Dzięki temu pierwszy posiłek dnia doda nam energii i poprawi samopoczucie.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Olga Leonowicz: Jesteśmy mniej podzieleni niż nam się mówi INTERIA.PL