Spis treści: Czym jest i jak wygląda tajska herbata? Zdrowotne właściwości - jesienne wsparcie dla organizmu Jak przygotować tajską herbatę w domu?

Czym jest i jak wygląda tajska herbata?

Tajska herbata to tradycyjny napój, którego bazą jest bardzo mocny napar z czarnej herbaty, najczęściej cejlońskiej lub lokalnej odmiany Assam. To, co ją wyróżnia, to unikalna mieszanka składników, która nadaje jej charakterystyczny, słodki i korzenny smak. Kluczowymi dodatkami są mleko skondensowane, cukier oraz mieszanka aromatycznych przypraw, takich jak anyż gwiaździsty, kardamon, a czasem również nasiona tamaryndowca czy cynamon. Wizualnie tajska herbata jest nie do pomylenia - ma intensywny, pomarańczowo-czerwony kolor, który często jest efektem dodawania barwników spożywczych do gotowych mieszanek herbacianych, choć sama herbata cejlońska ma naturalnie czerwonawy odcień. Po dodaniu na wierzch schłodzonego mleka, napój tworzy piękne, warstwowe przejście kolorów.

Zdrowotne właściwości - jesienne wsparcie dla organizmu

Sama czarna herbata jest naturalnym i bogatym źródłem antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki, działają przeciwstarzeniowo i wspierają układ nerwowy, redukując zmęczenie. Prawdziwa prozdrowotna moc tajskiej herbaty kryje się jednak w dodawanych do niej przyprawach, takich jak anyż gwiaździsty, ceniony za właściwości przeciwwirusowe, czy kardamon, który może przyczyniać się do obniżenia poziomu trójglicerydów. Regularne picie tego napoju może również przyspieszać metabolizm, co czyni go sprzymierzeńcem w utrzymaniu prawidłowej wagi. Należy jednak pamiętać, że tradycyjna wersja jest bardzo słodka z powodu dużej ilości cukru i mleka skondensowanego, dlatego warto spożywać ją z umiarem lub przygotować w domu mniej kaloryczną wersję.

Przepis na Thai Tea 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jak przygotować tajską herbatę w domu?

Przygotowanie tego aromatycznego napoju w domowym zaciszu jest banalnie proste. Pozwala również na kontrolę ilości cukru.

Potrzebne składniki:

• 2 łyżki czarnej herbaty liściastej (najlepiej cejlońskiej)

• 250 ml wrzącej wody

• 1 gwiazdka anyżu

• 2 strąki kardamonu

• 1 łyżka cukru (lub do smaku)

• 2 łyżki mleka skondensowanego słodzonego

• Odrobina mleka kokosowego lub zwykłego do podania

• Kostki lodu

Sposób przygotowania:

1. Herbatę wraz z anyżem i kardamonem umieść w dzbanku lub garnku.

2. Zalej całość wrzącą wodą i parz pod przykryciem przez około 5-10 minut, aby uzyskać bardzo mocny i aromatyczny napar.

3. Przecedź napar przez sitko, aby oddzielić liście i przyprawy.

4. Do gorącej herbaty dodaj cukier i mleko skondensowane, a następnie dokładnie wymieszaj aż do całkowitego rozpuszczenia.

5. Odstaw napój do ostygnięcia.

6. Wypełnij wysoką szklankę kostkami lodu, wlej schłodzoną herbatę do około 2/3 wysokości, a na koniec delikatnie dodaj odrobinę mleka kokosowego lub zwykłego, aby utworzyć na wierzchu kremową warstwę.

