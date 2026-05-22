Nowy dietetyczny trend wśród Zetek

W mediach społecznościowych coraz większą popularność zdobywają właśnie bardzo proste posiłki oparte na sardynkach. TikTok pełen jest filmów, na których młodzi użytkownicy układają sardynki na pieczonych batatach, dodają ogórki kiszone, serek śmietankowy, chili crisp albo jajko na miękko i zachwalają taki zestaw jako idealny lunch czy kolację. Dla wielu młodych dorosłych osób sardynki stały się tym, czym jeszcze kilka lat temu było awokado - modnym produktem utożsamianym ze zdrowym stylem życia.

Skarbnica składników odżywczych

Wystarczą sardynki i upieczony batat, by uzyskać prosty i zdrowy lunch 123RF/PICSEL

Dietetycy są zgodni, że sardynki rzeczywiście należą do jednych z najzdrowszych ryb. Są bogate w kwasy omega-3 wspierające serce i mózg, zawierają dużo białka, witaminę D, witaminę B12 oraz wapń, szczególnie jeśli jemy je razem z miękkimi ośćmi. To właśnie połączenie wysokiej wartości odżywczej z prostotą sprawiło, że młodsze pokolenie zaczęło traktować je jak nowy "superfood". W przeciwieństwie do modnych wcześniej produktów sardynki nie wymagają skomplikowanych przepisów ani dużych wydatków - wystarczy dobrej jakości puszka, pieczony batat i kilka dodatków, by stworzyć sycący posiłek. Na TikToku popularne są zwłaszcza wersje z cytryną, ostrymi sosami, twarożkiem albo hummusem.

Coś więcej niż zdrowy posiłek

Upieczonego batata młodzi jedzą ze skórką zagryzając go sardynkami z puszki 123RF/PICSEL

Dużą rolę odgrywa też zmiana podejścia do jedzenia. Generacja Z coraz częściej stawia na produkty naturalne, wysokobiałkowe i mniej przetworzone, a jednocześnie szuka posiłków, które dobrze wyglądają w social mediach. Sardynki pasują do trendu "girl dinner" i comfort food. Dla młodych "na dorobku" ważny jest również aspekt ekonomiczny, bo w czasach drożejącej żywności puszka dobrej jakości sardynek jest znacznie tańsza niż modne restauracyjne śniadania czy importowane awokado. Wygląda więc na to, że produkt kojarzony kiedyś głównie z PRL-owską spiżarnią właśnie przeżywa swój wielki powrót.

