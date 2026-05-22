Nowy superfood wśród pokolenia Z.? Tym zajadaliśmy się kilka dekad temu

Karolina Woźniak

Jeszcze kilka lat temu mało kto przypuszczałby, że ten niepozorny produkt z puszki stanie się jednym z największych jedzeniowych trendów internetu. Dziś Generacja Z dodaje go do batatów, tostów i ryżu, pokazując swoje przepisy milionom użytkowników TikToka.

Otwarta puszka sardynek w oleju z plasterkiem cytryny oraz kromki chleba na talerzu obok.
Niepozorna rybka w puszce właśnie stała się hitowym daniem pokolenia ZStudio R. Schmitz/FCEast News

Nowy dietetyczny trend wśród Zetek

W mediach społecznościowych coraz większą popularność zdobywają właśnie bardzo proste posiłki oparte na sardynkach. TikTok pełen jest filmów, na których młodzi użytkownicy układają sardynki na pieczonych batatach, dodają ogórki kiszone, serek śmietankowy, chili crisp albo jajko na miękko i zachwalają taki zestaw jako idealny lunch czy kolację. Dla wielu młodych dorosłych osób sardynki stały się tym, czym jeszcze kilka lat temu było awokado - modnym produktem utożsamianym ze zdrowym stylem życia.

Skarbnica składników odżywczych

Grzanki z grillowanymi sardynkami ułożone na desce obok plastry limonki oraz otwarta puszka z kolejnymi rybami.
Wystarczą sardynki i upieczony batat, by uzyskać prosty i zdrowy lunch123RF/PICSEL

Dietetycy są zgodni, że sardynki rzeczywiście należą do jednych z najzdrowszych ryb. Są bogate w kwasy omega-3 wspierające serce i mózg, zawierają dużo białka, witaminę D, witaminę B12 oraz wapń, szczególnie jeśli jemy je razem z miękkimi ośćmi. To właśnie połączenie wysokiej wartości odżywczej z prostotą sprawiło, że młodsze pokolenie zaczęło traktować je jak nowy "superfood". W przeciwieństwie do modnych wcześniej produktów sardynki nie wymagają skomplikowanych przepisów ani dużych wydatków - wystarczy dobrej jakości puszka, pieczony batat i kilka dodatków, by stworzyć sycący posiłek. Na TikToku popularne są zwłaszcza wersje z cytryną, ostrymi sosami, twarożkiem albo hummusem.

Coś więcej niż zdrowy posiłek

Rozkrojony batat z przypieczoną na brązowo skórką oraz miękkim, żółtym wnętrzem leżący na papierze.
Upieczonego batata młodzi jedzą ze skórką zagryzając go sardynkami z puszki123RF/PICSEL

Dużą rolę odgrywa też zmiana podejścia do jedzenia. Generacja Z coraz częściej stawia na produkty naturalne, wysokobiałkowe i mniej przetworzone, a jednocześnie szuka posiłków, które dobrze wyglądają w social mediach. Sardynki pasują do trendu "girl dinner" i comfort food. Dla młodych "na dorobku" ważny jest również aspekt ekonomiczny, bo w czasach drożejącej żywności puszka dobrej jakości sardynek jest znacznie tańsza niż modne restauracyjne śniadania czy importowane awokado. Wygląda więc na to, że produkt kojarzony kiedyś głównie z PRL-owską spiżarnią właśnie przeżywa swój wielki powrót.

