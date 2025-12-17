O te przepisy pytają mnie wszyscy. Obiady z rybą w roli głównej w mniej niż 20 minut dla zabieganych

Spis treści: Dorsz pieczony w papilocie z warzywami i ziołami Łosoś z patelni w kremowym sosie szpinakowym Mintaj w cytrynowym maśle z koperkiem

Dorsz pieczony w papilocie z warzywami i ziołami

Pieczenie w pergaminie to genialny sposób na soczystą rybę i minimalne sprzątanie. Para wodna zamknięta w papilocie sprawia, że ryba gotuje się we własnych sokach, wchłaniając aromaty dodatków.

Składniki:

• 2 filety z dorsza (ok. 150 g każdy)

• Garść pomidorków koktajlowych

• Kilka plasterków cukinii

• 2 ząbki czosnku w plasterkach

• Kilka gałązek świeżego tymianku lub rozmarynu

• 2 łyżki oliwy z oliwek

• Sól i świeżo mielony czarny pieprz

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 200°C. Na dwóch dużych kawałkach papieru do pieczenia ułóż filety z dorsza. Na każdym z nich rozłóż przekrojone na pół pomidorki, plasterki cukinii i czosnku. Dodaj gałązkę ziół, skrop wszystko oliwą i dopraw solą oraz pieprzem. Zwiń papier, tworząc szczelne sakiewki. Ułóż je na blaszce i piecz przez około 15 minut. Podawaj od razu po wyjęciu z piekarnika, np. z kuskusem.

Łosoś z patelni w kremowym sosie szpinakowym

To danie wygląda i smakuje jak z dobrej restauracji, a jego przygotowanie zajmuje zaledwie kwadrans. Kluczem jest smażenie ryby na dobrze rozgrzanej patelni, by uzyskać idealnie chrupiącą skórkę.

Składniki:

• 2 filety z łososia ze skórą (ok. 150 g każdy)

• 2 duże garście świeżego szpinaku

• 1 ząbek czosnku

• 100 ml śmietanki 30% lub gęstego mleczka kokosowego

• 1 łyżka oleju do smażenia

• Sól, pieprz, szczypta gałki muszkatołowej

Przygotowanie:

Filety z łososia osusz ręcznikiem papierowym, dopraw solą i pieprzem. Rozgrzej olej na patelni i połóż rybę skórą do dołu. Smaż na średnim ogniu przez 4-5 minut, aż skóra stanie się chrupiąca, następnie przewróć i smaż jeszcze 2-3 minuty. Zdejmij rybę z patelni. Na tę samą patelnię wrzuć posiekany czosnek, a po chwili szpinak. Gdy liście zwiędną, wlej śmietankę, dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Gotuj przez minutę, a następnie włóż łososia z powrotem na patelnię, by się podgrzał. Serwuj natychmiast.

Mintaj w cytrynowym maśle z koperkiem

Klasyka w najlepszym wydaniu. Delikatne mięso mintaja doskonale komponuje się z prostym, aromatycznym sosem na bazie masła, soku z cytryny i świeżego koperku.

Składniki:

• 2 filety z mintaja (lub innej białej ryby)

• 2 łyżki mąki pszennej

• 2 łyżki masła

• Sok z połowy cytryny

• Pół pęczka posiekanego koperku

• Sól i biały pieprz

Przygotowanie:

Rybę opłucz, osusz i dopraw z obu stron solą oraz pieprzem. Obtocz filety delikatnie w mące. Na patelni rozgrzej masło. Gdy zacznie się pienić, ułóż na niej rybę. Smaż po 3-4 minuty z każdej strony na złoty kolor. Zmniejsz ogień, wlej na patelnię sok z cytryny i dodaj posiekany koperek. Delikatnie obtocz rybę w powstałym sosie. Podawaj z młodymi ziemniakami lub puree.

