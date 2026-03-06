Spis treści: Kiełbasa - nieodłączny element wielkanocnego stołu Jak przygotować białą kiełbasę do pieczenia? Zastosuj ten trik przed przygotowaniem białej kiełbasy Co dodać do surowej, białej kiełbasy?

Kiełbasa - nieodłączny element wielkanocnego stołu

Wielkanoc to w Polsce czas wyjątkowej rozpusty. Do 40 dniach Wielkiego Postu, kiedy to katolicy powstrzymują się przed przesadnym dogadzaniem sobie w kuchni, w końcu nadchodzi czas, kiedy można do woli kosztować wyrobów mięsnych, sałatek, faszerowanych jajek i przeróżnych ciast. W wielu polskich domach na święta przypadające rokrocznie wiosną przyrządzamy samodzielnie wędliny i pieczemy kiełbasę.

Potrawy te są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, podobnie jak barszcz czerwony w czasie wigilii. Sam proces przyrządzania kiełbasy nie jest skomplikowany, jednak wystarczy popełnić jeden mały błąd, aby efekt nie był zadowalający. O czym zatem przed rozpoczęciem jej przyrządzania należy pamiętać?

Jak przygotować białą kiełbasę do pieczenia?

Wydawać by się mogło, że surową kiełbasę wystarczy umieścić w piekarniku i upiec lub sparzyć w gorącej wodzie. W rzeczywistości, aby była naprawdę smaczna i soczysta, konieczne jest jej odpowiednie przygotowanie i zwrócenie uwagi na kilka szczegółów. Czy białą kiełbasę lepiej sparzyć, czy upiec? Wszystko zależy od przeznaczenia.

Kiełbasę do żurku najlepiej będzie sparzyć (nie gotować) - czyli trzymać w gorącej wodzie o temperaturze 70-80 st. C przez około 20 minut. Aby była smaczna i aromatyczna konieczne będą też przyprawy - liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, majeranek.

Surową kiełbasę można również upiec - umieścić w naczyniu odpornym, podlać wodą i trzymać przez około 40 minut w nagrzanym do 180 st. C piekarniku.

Jeśli planujesz podać białą kiełbasę na stół jako przekąskę, najlepiej będzie połączyć te dwie metody - najpierw kiełbasę sparzyć, a potem upiec. Wówczas będzie soczysta w środku i chrupiąca na zewnątrz.

Biała kiełbasa będzie smakować wyśmienicie, jeśli dodasz do niej cebulę, majeranek, czosnek i musztardę 123RF/PICSEL

Zastosuj ten trik przed przygotowaniem białej kiełbasy

Pamiętaj, aby surowej kiełbasy nie gotować we wrzątku, bo może to skutkować twardą, gumowatą strukturą i utratą soków. Zarówno parzenie, jak i pieczenie zapewnia idealny balans - mięso się zetnie, a kiełbasa dzięki zachowanemu tłuszczowi pozostanie soczysta i pełna smaku. Przed parzeniem warto też zastosować pewien trik, a mianowicie nakłuć kiełbasę wykałaczką. W ten sposób możesz mieć pewność, że w czasie pieczenia osłonka nie pęknie.

Co dodać do surowej, białej kiełbasy?

Sposobów na przyrządzanie białej kiełbasy jest mnóstwo. Jeśli zależy ci jednak, aby miała wyjątkowo wyrazisty smak, oprócz liści laurowych, ziela angielskiego, majeranku, czosnku i soli, do naczynia żaroodpornego dodaj również cebulę pokrojoną w cienkie piórka i musztardę francuską. Wiele osób dodaje też jabłka o kwaskowatym smaku i zwartej strukturze, które podczas pieczenia nie rozpadną się, a zachowają kształt.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Zdanowicz pomiędzy wersami". Najgorszy stan w życiu człowieka. Mózg odbiera go jako ból INTERIA.PL