Co tak naprawdę kryje w sobie dynia? Lista jest długa

Gdybyśmy mieli zajrzeć do wnętrza dyni pod mikroskopem, zobaczylibyśmy prawdziwe bogactwo składników odżywczych. To nie tylko woda i błonnik. Dynia to przede wszystkim potężne źródło beta-karotenu, czyli prowitaminy A. To właśnie ten związek odpowiada za intensywny kolor, a w naszym organizmie zamienia się w witaminę A, która jest kluczowa dla dobrego wzroku, zdrowej skóry i silnej odporności.

Ale to nie wszystko. W dyni znajdziemy również:

witaminę C : niezbędną do walki z jesiennymi infekcjami

witaminę E : zwaną "witaminą młodości", która jest silnym przeciwutleniaczem

witaminy z grupy B : wspierające pracę układu nerwowego

potas : kluczowy minerał dla osób z nadciśnieniem, pomaga regulować pracę serca

cynk (głównie w pestkach): wspomaga odporność i uszczelnia barierę jelitową

Co ważne, dynia jest niskokaloryczna i ma niski indeks glikemiczny, co czyni ją bezpiecznym wyborem dla osób na diecie redukcyjnej i diabetyków.

Masz problemy z zaparciami? Twoje jelita pokochają to warzywo

Największym sprzymierzeńcem naszych jelit, ukrytym w dyni, jest błonnik. Działa on w przewodzie pokarmowym jak naturalna "szczotka", która wymiata zalegające resztki i toksyny. Regularne spożywanie dyni pobudza perystaltykę jelit, co jest kluczowe w walce z zaparciami i uczuciem ciężkości.

Ponadto błonnik to najlepsza pożywka dla dobrych bakterii jelitowych. Zdrowa mikrobiota to nie tylko lepsze trawienie, ale także silniejsza odporność i, jak wskazują najnowsze badania, lepsze samopoczucie psychiczne. Dynia działa też zasadotwórczo, pomagając odkwaszać organizm.

Kto powinien jeść dynię?

Dynia to warzywo tak uniwersalne i bezpieczne, że poleca się je niemal każdemu, nawet niemowlętom. Istnieją jednak grupy osób, dla których włączenie jej do jesiennego menu przyniesie szczególne korzyści.

Sięgaj po dynię, jeśli:

cierpisz na zaparcia lub masz nieregularny rytm wypróżnień

chcesz wzmocnić swoją odporność przed sezonem grypowym

jesteś na diecie odchudzającej

masz problemy z cerą

jesteś seniorem

Powody, dla których warto jeść dynię

Seniorzy, uwaga! Dynia to wasz jesienny obowiązek

Osoby starsze powinny traktować dynię jako stały element jesiennej diety. Dlaczego? Po pierwsze, wysoka zawartość witaminy A chroni wzrok przed chorobami związanymi z wiekiem, takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej. Po drugie, potas pomaga kontrolować ciśnienie tętnicze, co jest kluczowe w profilaktyce chorób serca. Wreszcie, jej lekkostrawna formuła i bogactwo błonnika to wybawienie dla często spowolnionego u seniorów metabolizmu.

Prosty przepis na zupę krem, która rozgrzeje i wzmocni

Chcesz w prosty sposób włączyć dynię do diety? Zacznij od zupy. Ten przepis jest banalnie prosty, a efekt zachwyca.

Potrzebujesz:

ok. 1 kg miąższu dyni (np. hokkaido, nie trzeba jej obierać)

1 dużą cebulę

2 ząbki czosnku

1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego

2 łyżki oliwy

przyprawy: sól, pieprz, ok. pół łyżeczki startego imbiru, szczypta gałki muszkatołowej i kurkumy

do podania: pestki dyni, grzanki lub kleks jogurtu naturalnego

Zupa dyniowa Canva Pro INTERIA.PL

Jak to zrobić?

W garnku rozgrzej oliwę i zeszklij na niej pokrojoną w kostkę cebulę. Pod koniec dodaj posiekany czosnek i imbir. Dodaj pokrojoną w kostkę dynię i smaż przez ok. 5 minut, co jakiś czas mieszając. Zalej całość gorącym bulionem, przykryj i gotuj na małym ogniu przez ok. 20 minut, aż dynia będzie całkowicie miękka. Zdejmij garnek z ognia i zblenduj zupę na gładki krem. Dopraw solą, pieprzem, gałką muszkatołową i kurkumą. Podawaj gorącą, posypaną uprażonymi na suchej patelni pestkami dyni. Smacznego!

