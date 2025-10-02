Spis treści: Smaczne i wygodne gotowanie Zupa dyniowa z imbirem - złote danie na jesień Leczo - kulinarny klasyk pełen witamin Chili con carne - rozgrzewająca potrawa z fasolą i mięsem

Smaczne i wygodne gotowanie

Gdy wszystkie składniki gotują się w jednym garnku, odpada nam perspektywa zmywania całego stosu brudnych naczyń. Dzięki przepisom na dania jednogarnkowe łatwiej jest też przyrządzić większą porcję jedzenia, która wystarczy na kilka dni. To kapitalne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie poświęcać na gotowanie wielu godzin każdego dnia, a jednocześnie cenią domowe posiłki.

Co więcej, długie duszenie czy gotowanie pozwala składnikom "przegryźć się" i wydobyć głębię smaku. Nawet proste potrawy mogą więc smakować jak danie z najlepszej restauracji. Warto wziąć też pod uwagę, że każda pora roku obfituje w liczne, sezonowe produkty. Jesienią ochoczo sięgajmy np. po dynię oraz rozgrzewające przyprawy, aby zajadać się prawdziwymi pysznościami.

Zupa dyniowa z imbirem - złote danie na jesień

Jednym z klasycznych dań jednogarnkowych jesieni jest zupa krem z dyni z dodatkiem imbiru. To nie tylko pyszna i aksamitna potrawa, ale także prawdziwa bomba witaminowa. Dynia jest bowiem doskonałym źródłem beta-karotenu, witaminy C i błonnika, przez co okazuje się sprzymierzeńcem odporności oraz trawienia. Jeśli dodamy do niej imbir, zyskamy nie tylko na smaku, ale też walorach zdrowotnych. Przyprawa działa rozgrzewająco i pomaga w odchudzaniu, co docenimy w okresie, kiedy mniej mamy ochotę na intensywne treningi.

Składniki 1 kg dyni (najlepiej hokkaido albo piżmowej)

1 średnia cebula (może być czerwona)

2 marchewki

2 ząbki czosnku

kawałek świeżego imbiru (ok. 2-3 cm)

1 ziemniak

1 l bulionu warzywnego lub drobiowego

2 łyżki oliwy lub masła klarowanego

100 ml mleka kokosowego

sól i pieprz do smaku

szczypta gałki muszkatołowej

Przepis na zupę dyniową

W pierwszej kolejności przygotuj warzywa. Dynię obierz, usuń pestki i pokrój w kostkę. Marchew, ziemniaka oraz cebulę obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Czosnek przeciśnij przez praskę, imbir posiekaj bardzo drobno. W dużym garnku rozgrzej oliwę, następnie wrzuć cebulę, czosnek i imbir. Podsmażaj ok. 2 minuty, aż uwolnią aromat. Dorzuć dynię, marchew i ziemniaka. Smaż przez chwilę, cały czas mieszając. Powinny delikatnie się przyrumienić. Wlej gorący bulion, przykryj i gotuj na średnim ogniu przez 20-25 minut. Warzywa muszą być miękkie. Dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Całość zmiksuj na gładki krem. Wlej mleko kokosowe, wymieszaj i podgrzewaj jeszcze przez 2-3 minuty.

Gotową zupę dyniową po przelaniu do misek możesz udekorować natką pietruszki lub podprażonymi na suchej patelni pestkami dyni.

Leczo - kulinarny klasyk pełen witamin

Leczo to kolejne danie jednogarnkowe, które jesienią smakuje wyjątkowo. W dodatku prezentuje się bardzo atrakcyjnie, dzięki intensywnym kolorom papryki, cukinii oraz pomidorów. Jeśli chcesz, aby było bardziej sycące, możesz uzupełniać warzywny zestaw kiełbasą albo boczkiem.

Dlaczego warto jeść leczo jesienią? Papryka to bogactwo witaminy C, wzmacniającej odporność. Cukinia i pomidory wspierają trawienie i dostarczają ciału antyoksydanty. Potrawa jest sycąca, a jednocześnie lekka, dzięki czemu idealnie uzupełnia jesienny jadłospis. Leczo można przygotować w dużej ilości i odgrzewać przez kilka dni - smakuje jeszcze lepiej.

Składniki 3 papryki (czerwona, żółta i zielona)

2 średnie cukinie

2 pomidory lub 1 puszka krojonych pomidorów

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

200 g kiełbasy (możesz zastąpić ją boczkiem albo zrobić wersję wegetariańską — mniej kaloryczną)

2 łyżki oleju rzepakowego

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku

1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku

1 liść laurowy

szczypta majeranku lub tymianku

sól i pieprz do smaku

Przepis na jesienne leczo

Papryki oczyść z gniazd nasiennych i pokój w paski. Cukinię obierz ze skórki i pokrój w półplasterki, z kolei cebulę w piórka. Pomidora sparz i także obierz, a następnie pokój w kostkę. Kiełbasę podziel na półplasterki. W dużym garnku rozgrzej olej, następnie wrzuć kiełbasę z cebulą. Smaż, aż warzywo się zeszkli, a kiełbasa lekko przyrumieni. Dodaj paprykę i cukinię. Smaż przez 5 minut. Wsyp sproszkowane papryki, czosnek i liść laurowy. Dorzuć pomidory. Wymieszaj i duś pod przykryciem ok. 20-25 minut na małym ogniu. Gdy warzywa zmiękną, dopraw całość solą, pieprzem i majerankiem lub tymiankiem.

Leczo podawaj na gorąco, najlepiej w towarzystwie świeżego pieczywa.

Chili con carne - rozgrzewająca potrawa z fasolą i mięsem

Podczas chłodniejszych dni i wieczorów doskonale sprawdzi się chili con carne. Jednogarnkowe danie jednoznacznie kojarzy się z barwną kuchnią meksykańską. Jesienią warto je uzupełnić dodatkiem czarnej fasoli - jest źródłem białka roślinnego, błonnika i cennych minerałów, w tym żelaza oraz magnezu.

W przepisie nie powinno brakować papryczki chili, która poprawia krążenie i działa rozgrzewająco. Pomidory to sposób na dostarczenie likopenu - silnego antyoksydantu wspierającego serce i odporność.

Składniki 400 g mięsa mielonego (wołowego lub wołowo-wieprzowego)

1 puszka czarnej fasoli (ok. 400 g odsączonej i opłukanej)

1 puszka krojonych pomidorów

2 łyżki przecieru pomidorowego

2 papryki (żółta i czerwona)

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 papryczka chili

1 łyżeczka kuminu

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku

1/2 ostrej papryki w proszku

sól i pieprz do smaku

2 łyżki oleju rzepakowego

Przepis na chili con carne

W dużym garnku lub głębokiej patelni rozgrzej olej, wrzuć mięso mielone i smaż, aż się zarumieni. Do mięsa dodaj posiekaną w drobną kostkę cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną papryczkę chili. Smaż kilka minut. Wsyp kumin, obie papryki w proszku, a następnie wymieszaj. Czas na warzywa - na patelni umieść pokrojoną w kostkę paprykę. Smaż przez 4 minuty. Wlej pomidory z puszki, dodaj koncentrat pomidorowy i pół szklanki wody (możesz zastąpić ją warzywnym bulionem). Gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez 20 minut. Pod koniec gotowania wsyp odsączoną czarną fasolę. Wymieszaj, gotuj jeszcze 10 minut. Skosztuj i dopraw solą oraz pieprzem wedle uznania.

Chili con carne najlepiej smakuje na gorąco. Pasują do niego zarówno ryż, jak i tortilla czy nachosy. Bardzo dobrze prezentuje się danie udekorowane świeżą kolendrą i kleksem śmietany.

