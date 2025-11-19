Obiad za mniej niż 10 zł? Genialne kluseczki rozpływają się w ustach
Czerstwy chleb w domu to sytuacja, którą zna niemal każdy. Zamiast go wyrzucać, można wyczarować z niego pełnowartościowy i niezwykle smaczny posiłek. Gaweł Czajka, znany ze swoich kulinarnych inspiracji na Instagramie, podzielił się przepisem na chlebowe kluski z karmelizowaną cebulką - danie, które określa jako "najtańszy comfort food na świecie".
Ten wyjątkowy przepis to doskonały sposób na niemarnowanie jedzenia i odkrycie nowych smaków w duchu zero waste. Kluski są delikatne i sycące, a słodycz karmelizowanej cebuli z dodatkiem sosu sojowego i ziół tworzy z nimi kompozycję idealną.
Składniki na kluski chlebowe:
- 300-350 g czerstwego chleba
- 200 ml mleka
- 1 większe jajko
- 80 g startego twardego sera (np. parmezanu, grana padano)
- około 100 g mąki pszennej (plus odrobina do podsypania w razie potrzeby)
- duża garść ulubionych ziół (w przepisie użyto natki pietruszki)
- płatki soli i świeżo mielony pieprz do smaku
- 2 łyżki masła z odrobiną oliwy do smażenia
Składniki na karmelizowaną cebulę:
- 700 g białej lub cukrowej cebuli
- 3 łyżki masła i odrobina oliwy lub oleju
- 40-50 ml sosu sojowego
- 1 łyżka pasty miso (opcjonalnie)
- 1 łyżka cukru
- 100 ml soku jabłkowego
- 1-2 łyżki soku z cytryny
- 6 gałązek świeżego tymianku
- szczypta (około łyżeczki) gałki muszkatołowej
Sposób przygotowania krok po kroku:
1. Przygotowanie masy na kluski
Czerstwy chleb należy pokroić w drobną kostkę, a następnie zalać go lekko podgrzanym mlekiem i odstawić na około 10 minut, aby zmiękł. Po tym czasie całość należy zmiksować na gładką masę. Do masy chlebowej dodajemy jajko, starty ser, posiekane zioła oraz mąkę. Doprawiamy solą i pieprzem, po czym dokładnie mieszamy. Jeśli masa jest zbyt rzadka i nie daje się formować, można dodać odrobinę więcej mąki lub bułki tartej.
2. Formowanie i gotowanie klusek
Zwilżonymi dłońmi formujemy z masy małe kulki, wielkości orzecha włoskiego. Kluski gotujemy w osolonej, wrzącej wodzie przez około 5 minut od momentu ich wypłynięcia na powierzchnię.
3. Smażenie klusek
Ugotowane i odcedzone kluski podsmażamy na patelni na 2 łyżkach masła z dodatkiem oliwy, aż uzyskają złocisty kolor i staną się lekko chrupiące.
4. Przygotowanie karmelizowanej cebuli
Cebulę kroimy w piórka. Na dużej patelni rozgrzewamy masło z oliwą i smażymy cebulę przez około 6 minut, aż się zeszkli. Następnie dodajemy sos sojowy, gałkę muszkatołową, listki z gałązek tymianku, cukier oraz opcjonalnie pastę miso dla głębszego smaku umami. Smażymy przez kolejne 5 minut. Na koniec wlewamy sok jabłkowy i sok z cytryny, gotujemy jeszcze przez 5 minut, aż sos lekko zgęstnieje.
5. Podanie dania
Na patelnię z gotową karmelizowaną cebulą dodajemy usmażone kluski chlebowe. Całość mieszamy i podsmażamy razem przez około 2 minuty, aby smaki się połączyły.
Danie można serwować z kleksem kwaśnej śmietany, posypane świeżym szczypiorkiem i dodatkową porcją startego parmezanu. Smacznego!
