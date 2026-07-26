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Obiady jak u babci. Te sentymentalne przepisy wracają latem

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Latem polska kuchnia staje się lżejsza, bardziej warzywna i pachnąca świeżym koperkiem. Właśnie wtedy na stoły wracają dania pamiętane z dzieciństwa: młoda kapusta, fasolka z bułką tartą, chłodnik, pomidorowa ze świeżych pomidorów oraz ziemniaki podawane z kwaśnym mlekiem. Są proste, niedrogie i najlepiej smakują właśnie w sezonie.

Latem polska kuchnia staje się lżejsza, bardziej warzywna i pachnąca świeżym koperkiem. Najlepsze przepisy od babci.
Obiady jak u babci. Te przepisy wracają latem123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Smak wakacji zapisany w prostych składnikach
  2. Młode ziemniaki, jajko sadzone i zsiadłe mleko
  3. Fasolka szparagowa z bułką tartą
  4. Młoda kapusta z koperkiem
  5. Chłodnik, czyli obiad bez gorącego garnka
  6. Pomidorowa ze świeżych pomidorów
  7. Leniwe z masłem i letnimi owocami
  8. Dlaczego właśnie teraz do nich wracamy?

Smak wakacji zapisany w prostych składnikach

Obiad "jak u babci" nie zawsze oznacza ciężki rosół, schabowego i gęsty sos. Letnia wersja dawnej kuchni była zazwyczaj znacznie prostsza. Gdy ogród dostarczał młodych ziemniaków, ogórków, fasolki, buraków i pomidorów, gospodynie korzystały z tego, co właśnie dojrzewało. Nie potrzebowały długiej listy produktów ani egzotycznych przypraw. Wystarczały masło, śmietana, koperek, cebula i warzywa przyniesione prosto z grządki.

Dziś takie obiady ponownie zyskują popularność. Przyciągają nie tylko sentymentem, lecz także ceną oraz łatwością przygotowania. W upalne dni mało kto chce spędzać kilka godzin przy rozgrzanym piekarniku. Babcine dania pozwalają ugotować coś domowego bez nadmiernego wysiłku, a wiele z nich dobrze smakuje również po ostudzeniu.

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Młode ziemniaki, jajko sadzone i zsiadłe mleko

To jeden z najprostszych letnich obiadów, a dla wielu osób także jeden z najbardziej pamiętnych.

  • Młode ziemniaki dokładnie szorujemy, gotujemy w osolonej wodzie i podajemy obficie posypane koperkiem.
  • Na patelni smażymy jajka sadzone, pilnując, aby białko się ścięło, a żółtko pozostało płynne.
  • Obok stawiamy kubek zsiadłego mleka, kefiru lub maślanki.

Sekret tego obiadu tkwi w jakości składników. Ziemniaki powinny być świeże, delikatne i ugotowane tuż przed podaniem. Można polać je niewielką ilością roztopionego masła. Dawniej taki zestaw regularnie pojawiał się na stołach, ponieważ był tani, sycący i nie wymagał mięsa. Dziś wraca jako danie idealne na gorący dzień.

Dwa jajka sadzone podane z ziemniakami puree i złocistymi frytkami na czarnym talerzu, obok szklanka mleka.
Młode ziemniaki, jajko sadzone i zsiadłe mleko123RF/PICSEL

Fasolka szparagowa z bułką tartą

Gdy na straganach pojawia się żółta i zielona fasolka, wiele osób przypomina sobie obiady podawane w rodzinnym domu.

  • Oczyszczoną fasolkę gotujemy w lekko osolonej wodzie, aż będzie miękka, ale nierozgotowana.
  • Na patelni rozpuszczamy masło, wsypujemy bułkę tartą i mieszamy do chwili, gdy nabierze złotego koloru.
  • Tak przygotowaną okrasą polewamy warzywa.

Fasolka może być dodatkiem do kotleta mielonego lub drobiowego, lecz latem z powodzeniem gra główną rolę. Wystarczy podać ją z młodymi ziemniakami i jajkiem. To przykład oszczędnej kuchni, w której jeden sezonowy produkt pozwala stworzyć pełny posiłek. Współczesna wersja może być nieco lżejsza - część masła zastępuje się oliwą, a bułkę tartą podpraża na suchej patelni.

Chrupiące zielone fasolki obtoczone w panierce z bułki tartej i przypraw, podane na szarym talerzu.
Fasolka szparagowa z bułką tartą123RF/PICSEL

Młoda kapusta z koperkiem

Zapach duszonej młodej kapusty dla wielu osób jest zapachem początku lata.

  • Do przygotowania dania potrzebna jest główka młodej kapusty, cebula, pęczek koperku, odrobina masła, sól, pieprz oraz niewielka ilość wody lub bulionu.
  • Poszatkowaną kapustę wkładamy do garnka, dodajemy podsmażoną cebulę i krótko dusimy.
  • Pod koniec wsypujemy dużo świeżego koperku.

Niektórzy zagęszczają kapustę zasmażką, inni doprawiają ją octem i szczyptą cukru. Można dorzucić pomidory, kiełbasę albo kawałki boczku, ale również najprostsza wersja znakomicie smakuje z ziemniakami. Babcie wiedziały, że młodej kapusty nie należy gotować zbyt długo. Powinna być miękka, lecz nadal świeża w smaku i wyraźnie koperkowa.

Biała miska wypełniona duszoną cukinią z koperkiem, na jasnym, drewnianym blacie.
W takim wydaniu młodą kapustę warto przyrządzić choć raz w sezonie123RF/PICSEL

Chłodnik, czyli obiad bez gorącego garnka

W największe upały do łask wraca chłodnik z botwinki.

  • Młode buraczki wraz z łodygami i liśćmi drobno kroimy, krótko gotujemy, a następnie studzimy.
  • Łączymy je z kefirem, maślanką lub kwaśnym mlekiem.
  • Dodajemy startego ogórka, rzodkiewkę, szczypiorek, koperek, sól, pieprz oraz odrobinę soku z cytryny.
  • Zupę przed podaniem należy dobrze schłodzić.

Chłodnik podaje się z połówkami jajka ugotowanego na twardo i młodymi ziemniakami. Jest sycący, choć lekki, a przy tym pozwala wykorzystać niemal cały pęczek botwinki. W różnych domach proporcje były inne. Jedne gospodynie dodawały śmietanę, inne wodę po gotowaniu buraków, a jeszcze inne doprawiały całość odrobiną czosnku.

Talerz z chłodnikiem o intensywnie różowym kolorze, udekorowany świeżymi ziołami, obok porcja pieczonych ziemniaków i mała miseczka z sosem, całość na brązowym drewnianym stole.
Do chłodnika z botwinki możesz dodać pieczone ziemniaczki z czosnkiem i rozmarynemSHEBEKO123RF/PICSEL

Pomidorowa ze świeżych pomidorów

Latem klasyczna pomidorowa nabiera zupełnie innego charakteru. Zamiast koncentratu warto wykorzystać dojrzałe, pachnące pomidory.

  • Podsmażamy cebulę, dodajemy pokrojone owoce i dusimy, aż się rozpadną.
  • Całość przecieramy lub blendujemy, łączymy z bulionem warzywnym albo rosołem z poprzedniego dnia i doprawiamy.
  • Zupę można zabielić śmietaną, ale nie jest to konieczne.

Babcinym sposobem było niemarnowanie jedzenia. Niedzielny rosół następnego dnia stawał się pomidorową, a ugotowane warzywa trafiały do sałatki lub farszu. Latem zupę podawano z ryżem, cienkim makaronem albo lanymi kluskami. Świeże pomidory nadawały jej naturalną słodycz i lekko kwaskowy smak, którego trudno uzyskać poza sezonem.

Kremowa zupa pomidorowa z ciecierzycą i pietruszką, podana w białej misce na białym talerzu z łyżką, ustawiona na drewnianym stole.
Zupa pomidorowa babci123RF/PICSEL

Leniwe z masłem i letnimi owocami

Kluski leniwe najczęściej kojarzą się z masłem, bułką tartą, cukrem i cynamonem. Latem warto podać je ze świeżymi truskawkami, malinami albo jagodami.

  • Twaróg rozgniatamy, łączymy z jajkiem, niewielką ilością mąki oraz szczyptą soli.
  • Z ciasta formujemy wałeczki, kroimy ukośnie i gotujemy krótko w osolonej wodzie.

To danie, które może być zarówno obiadem, jak i słodkim podwieczorkiem. Babcie przygotowywały je wtedy, gdy trzeba było szybko nakarmić całą rodzinę, a w spiżarni nie było mięsa. Owoce można rozgnieść ze śmietaną lub jogurtem i polać nimi ciepłe kluski. Powstaje prosty, sezonowy obiad, który szczególnie chętnie jedzą dzieci.

Jak ekspresowo przygotować kluski leniwe?
Jak ekspresowo przygotować kluski leniwe?123RF/PICSEL

Dlaczego właśnie teraz do nich wracamy?

Babcine obiady odpowiadają na współczesne potrzeby bardziej, niż mogłoby się wydawać. Są oparte na sezonowych produktach, pozwalają ograniczyć marnowanie żywności i często kosztują mniej niż potrawy zawierające duże ilości mięsa. Nie wymagają też skomplikowanego sprzętu ani dużego doświadczenia kulinarnego.

Najważniejsze jest jednak coś innego. Smak młodych ziemniaków z koperkiem, fasolki z bułką tartą czy chłodnika przywołuje wspomnienie wakacji, ogródka i stołu, przy którym zawsze znajdowało się miejsce dla kolejnej osoby. Te przepisy wracają latem, ponieważ są czymś więcej niż jedzeniem. Przypominają, że dobry obiad może być bardzo prosty, a jego największą wartością nadal pozostaje wspólnie spędzony czas.

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