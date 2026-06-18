Obłędnie pyszny francuski deser wyjątkowo łatwo zrobić. Z morelami jest wyśmienity
Ten pyszny francuski deser bez trudu przygotują nawet początkujący. Do klasycznej wersji Clafoutis używa się wiśni, ale można je też zrobić z dowolnymi owocami sezonowymi.
Clafoutis to tradycyjny francuski deser pochodzący z regionu Limousin. W pierwotnej wersji był przygotowywany z wiśniami lub czereśniami, ale popularne są też inne opcje.
Łatwo go zrobić. Owoce zalewa się ciastem przypominającym ciasto naleśnikowe i zapieka. Ma wszystko co potrzebne, by zachwycić: jest lekki, owocowy, przyjemnie słodki.
Chociaż to deser ja najczęściej przygotowuję go na weekendowe późne śniadanie. Kiedy aromat pieczonego ciasta łączy się z zapachem kawy, organizm wchodzi w tryb relaksu i wiem, że czeka mnie dobry dzień.
To także mój popisowy przepis, kiedy przyjmuję gości. Przysmak zawsze robi furorę i staje się pretekstem do ciekawej rozmowy i wymiany doświadczeń kulinarnych.
Clafoutis przygotowuję przez całe lato z owocami sezonowymi - wybieram to, co akurat obrodziło i pięknie prezentuje się na straganach. Każda wersja to nowa odsłona lata.
Składniki
- 400 g moreli
- 3 łyżki likieru pomarańczowego
- Laska wanilii
- 4 jajka
- Szczypta soli
- 100 g cukru
- 3-4 łyżki śmietany
- 130 g mąki
- 2 łyżki płatków migdałowych
- 2 łyżeczki cukru pudru
Przygotowanie:
Morele pokroić na cząstki. Skropić 2 łyżkami likieru pomarańczowego. Laskę wanilii rozciąć, wyskrobać miąższ. Jajka rozdzielić. Żółtka, sól, miąższ wanilii i 50 g cukru utrzeć, dodać śmietanę, łyżkę likieru i mąkę. Białka ubić, wsypując 50 g cukru.
Pianę wmieszać do ciasta. Do natłuszczonych 4 foremek nałożyć 1/3 ciasta, na nim ułożyć morele i resztę ciasta. Posypać płatkami migdałowymi. Piec w rozgrzanym piekarniku (175 st. C) przez 30-35 minut. Oprószyć cukrem pudrem.