Clafoutis to tradycyjny francuski deser pochodzący z regionu Limousin. W pierwotnej wersji był przygotowywany z wiśniami lub czereśniami, ale popularne są też inne opcje.

Łatwo go zrobić. Owoce zalewa się ciastem przypominającym ciasto naleśnikowe i zapieka. Ma wszystko co potrzebne, by zachwycić: jest lekki, owocowy, przyjemnie słodki.

Chociaż to deser ja najczęściej przygotowuję go na weekendowe późne śniadanie. Kiedy aromat pieczonego ciasta łączy się z zapachem kawy, organizm wchodzi w tryb relaksu i wiem, że czeka mnie dobry dzień.

To także mój popisowy przepis, kiedy przyjmuję gości. Przysmak zawsze robi furorę i staje się pretekstem do ciekawej rozmowy i wymiany doświadczeń kulinarnych.

Clafoutis przygotowuję przez całe lato z owocami sezonowymi - wybieram to, co akurat obrodziło i pięknie prezentuje się na straganach. Każda wersja to nowa odsłona lata.

Składniki 400 g moreli

3 łyżki likieru pomarańczowego

Laska wanilii

4 jajka

Szczypta soli

100 g cukru

3-4 łyżki śmietany

130 g mąki

2 łyżki płatków migdałowych

2 łyżeczki cukru pudru

Przygotowanie:

Morele pokroić na cząstki. Skropić 2 łyżkami likieru pomarańczowego. Laskę wanilii rozciąć, wyskrobać miąższ. Jajka rozdzielić. Żółtka, sól, miąższ wanilii i 50 g cukru utrzeć, dodać śmietanę, łyżkę likieru i mąkę. Białka ubić, wsypując 50 g cukru.

Pianę wmieszać do ciasta. Do natłuszczonych 4 foremek nałożyć 1/3 ciasta, na nim ułożyć morele i resztę ciasta. Posypać płatkami migdałowymi. Piec w rozgrzanym piekarniku (175 st. C) przez 30-35 minut. Oprószyć cukrem pudrem.

„Ewa gotuje”: Deska słodkości z domową czekoladą Polsat Polsat



