Obłędny smak deseru, wartości odżywcze najlepszego posiłku. Koniecznie wypróbuj ten pudding

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Smakuje jak deser, a może być doskonałą propozycją zarówno na śniadanie jak i kolację. Przyjemna konsystencja, słodki smak i możliwość "żonglowania" dodatkami sprawiają, że jedzenie tego przysmaku to sama przyjemność. Jeden dodatek sprawia zaś, że trawienie wskoczy na nowy poziom, jelita będą działać sprawniej, a ty poczujesz się lekko jak nigdy.

Szklany słoiczek wypełniony puddingiem chia z dodatkiem kakao, ozdobiony na wierzchu pokrojonymi orzechami oraz przewiązany jutowym sznurkiem, ustawiony na jutowej podkładce na drewnianym blacie.
Czekoladowy pudding z dodatkiem, który podkręci trawienie123RF/PICSEL

Białkowe śniadanie, które smakuje jak deser

Rosnąca świadomość na temat roli białka w naszej diecie sprawia, że z coraz większą uwagą robimy zakupy i przygotowujemy posiłki. Białko bowiem nie tylko daje dłuższe uczucie sytości, jest sprzymierzeńcem każdej diety redukcyjnej, dba o prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz stabilizuje poziom cukru we krwi, ale też wspiera gęstość kości. Wszystkie te benefity sprawiają, że ilość białka w naszym codziennym jadłospisie ulega znacznemu zwiększeniu - i dobrze!

Zobacz również:

Co nas może jeszcze do nasion chia przekonać?
Porady

Chcesz ustawić jelita do pionu? Nasionka za dyszkę zrobią z nimi porządek

Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Pudding z czterech składników na bazie skyru lub jogurtu naturalnego nie tylko dostarcza solidną porcję białka, dzięki której długo będziemy czuli sytość, ale zyskamy także sporo dodatkowych wartości odżwczych z pozostałych dodatków. Taki czekoladowy pudding zrobisz ekspresowo, zachwycisz się jego deserowym smakiem, a przy okazji porządnie wesprzesz swoje trawienie i jelita dzięki zawartości nasion chia.

Koniecznie przygotuj dzień wcześniej by zjeść go na śniadanie, lub z rana - by zjeść go jako kolację. Z pewnością będziesz wracać do tego przepisu.

Czekoladowy pudding chia

Szklane słoiczki wypełnione puddingiem czekoladowym z nasionami chia, udekorowane świeżymi borówkami, kawałkami orzechów i listkami mięty, ustawione na kamiennej podstawce obok miseczki z borówkami.
Do tego puddingu możesz dodać ulubione owoce lub orzechy123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 duże opakowanie skyru lub jogurtu naturalnego
  • 3 łyżki gorzkiego kakao
  • 2 łyżki nasion chia
  • słodzidło do wyboru: miód, syrop klonowy, erytrol
15 min
1-2

Przygotowanie:

Przygotowanie jest banalnie proste: po prostu wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, przełóż do słoika lub dwóch mniejszych, przykryj (lub zakręć) i wstaw do lodówki na całą noc.

Kluczem jest napęcznienie nasion chia, które sprawią, że tekstura puddingu będzie gęstsza i bardziej kremowa. Do tego podczas "leżakowania" w lodówce smaki lepiej się "przegryzą".

Do puddingu możesz dodać przed podaniem ulubione owoce: maliny, borówki, jeżyny, lub posiekane orzechy.

Smacznego!

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Okrągłe pączki obsypane cukrem pudrem ułożone na stole i w słoiku, w tle rozmyte kwiaty oraz napisy kuchnia i interia kobieta.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra KarasińskaINTERIA.PL

Najnowsze