Obłędny smak deseru, wartości odżywcze najlepszego posiłku. Koniecznie wypróbuj ten pudding
Smakuje jak deser, a może być doskonałą propozycją zarówno na śniadanie jak i kolację. Przyjemna konsystencja, słodki smak i możliwość "żonglowania" dodatkami sprawiają, że jedzenie tego przysmaku to sama przyjemność. Jeden dodatek sprawia zaś, że trawienie wskoczy na nowy poziom, jelita będą działać sprawniej, a ty poczujesz się lekko jak nigdy.
Białkowe śniadanie, które smakuje jak deser
Rosnąca świadomość na temat roli białka w naszej diecie sprawia, że z coraz większą uwagą robimy zakupy i przygotowujemy posiłki. Białko bowiem nie tylko daje dłuższe uczucie sytości, jest sprzymierzeńcem każdej diety redukcyjnej, dba o prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz stabilizuje poziom cukru we krwi, ale też wspiera gęstość kości. Wszystkie te benefity sprawiają, że ilość białka w naszym codziennym jadłospisie ulega znacznemu zwiększeniu - i dobrze!
Pudding z czterech składników na bazie skyru lub jogurtu naturalnego nie tylko dostarcza solidną porcję białka, dzięki której długo będziemy czuli sytość, ale zyskamy także sporo dodatkowych wartości odżwczych z pozostałych dodatków. Taki czekoladowy pudding zrobisz ekspresowo, zachwycisz się jego deserowym smakiem, a przy okazji porządnie wesprzesz swoje trawienie i jelita dzięki zawartości nasion chia.
Koniecznie przygotuj dzień wcześniej by zjeść go na śniadanie, lub z rana - by zjeść go jako kolację. Z pewnością będziesz wracać do tego przepisu.
Czekoladowy pudding chia
Składniki
- 1 duże opakowanie skyru lub jogurtu naturalnego
- 3 łyżki gorzkiego kakao
- 2 łyżki nasion chia
- słodzidło do wyboru: miód, syrop klonowy, erytrol
Przygotowanie:
Przygotowanie jest banalnie proste: po prostu wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, przełóż do słoika lub dwóch mniejszych, przykryj (lub zakręć) i wstaw do lodówki na całą noc.
Kluczem jest napęcznienie nasion chia, które sprawią, że tekstura puddingu będzie gęstsza i bardziej kremowa. Do tego podczas "leżakowania" w lodówce smaki lepiej się "przegryzą".
Do puddingu możesz dodać przed podaniem ulubione owoce: maliny, borówki, jeżyny, lub posiekane orzechy.
Smacznego!
