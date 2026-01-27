Białkowe śniadanie, które smakuje jak deser

Rosnąca świadomość na temat roli białka w naszej diecie sprawia, że z coraz większą uwagą robimy zakupy i przygotowujemy posiłki. Białko bowiem nie tylko daje dłuższe uczucie sytości, jest sprzymierzeńcem każdej diety redukcyjnej, dba o prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz stabilizuje poziom cukru we krwi, ale też wspiera gęstość kości. Wszystkie te benefity sprawiają, że ilość białka w naszym codziennym jadłospisie ulega znacznemu zwiększeniu - i dobrze!

Pudding z czterech składników na bazie skyru lub jogurtu naturalnego nie tylko dostarcza solidną porcję białka, dzięki której długo będziemy czuli sytość, ale zyskamy także sporo dodatkowych wartości odżwczych z pozostałych dodatków. Taki czekoladowy pudding zrobisz ekspresowo, zachwycisz się jego deserowym smakiem, a przy okazji porządnie wesprzesz swoje trawienie i jelita dzięki zawartości nasion chia.

Koniecznie przygotuj dzień wcześniej by zjeść go na śniadanie, lub z rana - by zjeść go jako kolację. Z pewnością będziesz wracać do tego przepisu.

Czekoladowy pudding chia

Do tego puddingu możesz dodać ulubione owoce lub orzechy 123RF/PICSEL

Składniki 1 duże opakowanie skyru lub jogurtu naturalnego

3 łyżki gorzkiego kakao

2 łyżki nasion chia

słodzidło do wyboru: miód, syrop klonowy, erytrol 15 min 1-2

Przygotowanie:

Przygotowanie jest banalnie proste: po prostu wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, przełóż do słoika lub dwóch mniejszych, przykryj (lub zakręć) i wstaw do lodówki na całą noc.

Kluczem jest napęcznienie nasion chia, które sprawią, że tekstura puddingu będzie gęstsza i bardziej kremowa. Do tego podczas "leżakowania" w lodówce smaki lepiej się "przegryzą".

Do puddingu możesz dodać przed podaniem ulubione owoce: maliny, borówki, jeżyny, lub posiekane orzechy.

Smacznego!

