Od razu smaż na dwie patelnie. Ewa Wachowicz zdradza przepis na placki cebulowe
Znudziły ci się klasyczne placki ziemniaczane? Wypróbuj przepis od Ewy Wachowicz na placki cebulowe. Są złociste, chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku, pełne aromatu cebuli i łatwe w przygotowaniu nawet dla początkujących kucharzy.
Alternatywa dla placków ziemniaczanych
Czym zastąpić ziemniaki? Cebulą! Najlepiej użyć tej klasycznej, żółtej, ale i czerwona, która jest delikatniejsza w smaku, może sobie dobrze poradzić. Podstawowy składnik już jest, a co z resztą? Jajka - jedno/dwa spokojnie wystarczą, aby spełnić swoją rolę (spajają składniki). Mąka - pszenna, niewielka ilość. Niektórzy, aby nadać plackom chrupkości, dodają też np. bułki tartej czy mąki ziemniaczanej. Nie zapomnij o czosnku i dobrych przyprawach. Aby placki miały intensywny smak, startą i przyprawioną cebulę odłóż na kilkanaście minut.
Co jest jeszcze ważne, zanim przystąpisz do smażenia? Przygotuj masło klarowane, jeśli nie masz, możesz użyć oleju rzepakowego. Pamiętaj, że tłuszcz musi być dobrze rozgrzany, ale nie dymiący. W przeciwnym razie placki wchłoną zbyt dużo tłuszczu i będą ciężkie. I dobra rada - układaj placki na patelni z odstępami. Dzięki temu dobrze się zarumienią, bo nie będą dusić się w swoim "soku".
Przepis na placki cebulowe od Ewy Wachowicz
Składniki na placki cebulowe:
- 3 duże cebule
- szczypta cukru
- sól
- pieprz
- koperek
- 2 jajka
- 4 łyżki mąki
- 1 ząbek czosnku
- masło klarowane do smażenia
Sposób przygotowania:
- Cebule obrać i posiekać w drobną kostkę.
- Przełożyć do miski, doprawić cukrem, solą i pieprzem. Wymieszać i odstawić na 10-15 minut.
- Dodać posiekany koperek. Wybić jajka. Wsypać mąkę.
- Przecisnąć ząbek czosnku. Dobrze wymieszać.
- Porcjami usmażyć z obu stron na mocno rozgrzanym maśle (tak samo jak placki ziemniaczane).
- Odsączyć z nadmiaru tłuszczu.
Placki cebulowe świetnie smakują z kwaśną śmietaną, jogurtem z czosnkiem, sosem czosnkowym lub koperkowym. Można je też podać z wędzonym łososiem albo jajkiem sadzonym.