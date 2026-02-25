Od tego składnika zależy idealny smak zakwasu na żurek. Różnica jest spora
Dobrej jakości zakwas na żurek to podstawa, gdy myślimy o smacznej i pożywnej zupie. Rzecz jasna, możemy sięgnąć w sklepie po gotowy zakwas, ale jeśli chcemy mieć pewność doświadczenia doskonałych doznań smakowych, warto przygotować go w domu.
Zakwas na żurek - składniki
Zanim przystąpimy do zrobienia doskonałego zakwasu na żur, należy wyjaśnić sobie jedną, niezwykle istotną kwestię. Mianowicie mowa o różnicy między żurkiem a barszczem białym. Otóż do żurku używa się zakwasu z mąki żytniej, natomiast zakwas do barszczu białego przygotowuje się z mąki pszennej. W związku z tym zazwyczaj barszcz biały jest w smaku nieco łagodniejszy od jego kuzyna - żurku, który z kolei bywa bardziej wyrazisty.
Od dobrej jakości zakwasu na żurek w dużej mierze zależy, czy zupa będzie smaczna. Warto zwrócić uwagę na proporcje danych składników i trzymać się poniższej listy. Wówczas zakwas na pewno będzie idealny. Zatem do dzieła. Do przygotowania aromatycznego zakwasu na żur potrzebujesz:
- 500 ml wody przegotowanej i zimnej,
- 6 łyżek mąki żytniej typ. 2000,
- 5 ząbków czosnku,
- 4 liście laurowe,
- 10 ziaren ziela angielskiego.
Zakwas na żurek - przepis
Zaczynamy od przegotowania wody, następnie pozostawienia jej do całkowitego przestygnięcia. Tak przygotowaną wodę wlewamy do dużego i czystego słoika. Następnie do słoika z wodą dodajemy mąkę, całe, ale obrane ząbki czosnku, liście laurowe oraz ziele angielskie.
Zobacz również: Włosi i Hiszpanie uwielbiają, Polacy nie znają. Czym są anchois?
Całość delikatnie, ale i dokładnie mieszamy, następnie przykrywamy czystą gazą, którą warto przymocować np. gumką recepturką. Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie zakręcać słoika, ponieważ mogłoby to skutecznie utrudnić fermentację. Słoik należy odstawić w suche, ciepłe i ocienione miejsce.
Raz dziennie powinniśmy przemieszać zawartość słoika i czynność tę powtarzać przez siedem dni. Po tym czasie zakwas będzie idealny do użycia i przygotowania na nim doskonałego żurku.
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl