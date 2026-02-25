Zakwas na żurek - składniki

Zanim przystąpimy do zrobienia doskonałego zakwasu na żur, należy wyjaśnić sobie jedną, niezwykle istotną kwestię. Mianowicie mowa o różnicy między żurkiem a barszczem białym. Otóż do żurku używa się zakwasu z mąki żytniej, natomiast zakwas do barszczu białego przygotowuje się z mąki pszennej. W związku z tym zazwyczaj barszcz biały jest w smaku nieco łagodniejszy od jego kuzyna - żurku, który z kolei bywa bardziej wyrazisty.

Od dobrej jakości zakwasu na żurek w dużej mierze zależy, czy zupa będzie smaczna. Warto zwrócić uwagę na proporcje danych składników i trzymać się poniższej listy. Wówczas zakwas na pewno będzie idealny. Zatem do dzieła. Do przygotowania aromatycznego zakwasu na żur potrzebujesz:

500 ml wody przegotowanej i zimnej,

6 łyżek mąki żytniej typ. 2000,

5 ząbków czosnku,

4 liście laurowe,

10 ziaren ziela angielskiego.

Zakwas na żurek powinien "leżakować" przez ok. siedem dni 123RF/PICSEL

Zakwas na żurek - przepis

Zaczynamy od przegotowania wody, następnie pozostawienia jej do całkowitego przestygnięcia. Tak przygotowaną wodę wlewamy do dużego i czystego słoika. Następnie do słoika z wodą dodajemy mąkę, całe, ale obrane ząbki czosnku, liście laurowe oraz ziele angielskie.

Całość delikatnie, ale i dokładnie mieszamy, następnie przykrywamy czystą gazą, którą warto przymocować np. gumką recepturką. Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie zakręcać słoika, ponieważ mogłoby to skutecznie utrudnić fermentację. Słoik należy odstawić w suche, ciepłe i ocienione miejsce.

Raz dziennie powinniśmy przemieszać zawartość słoika i czynność tę powtarzać przez siedem dni. Po tym czasie zakwas będzie idealny do użycia i przygotowania na nim doskonałego żurku.

